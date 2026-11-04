Un carpaccio de higo violeta, unas perlas que imitan al caviar elaboradas con zumo de trufa negra o un turrón con Peta Zetas. La innovación gastronómica también se encuentra en los ingredientes y productos que llegan a las cocinas profesionales para abrir nuevas posibilidades culinarias.

Es una de las propuestas de Gastronomic Forum Barcelona, que del 2 al 4 de noviembre ha reunido en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona a empresas y profesionales del sector en una edición que estrena ubicación.

Entre las novedades que pueden descubrirse en el salón hay ingredientes que sorprenden por su apariencia, elaboraciones que reinterpretan productos tradicionales y soluciones diseñadas para facilitar el trabajo diario en restaurantes.

Innovar para solucionar

La esferificación vuelve a demostrar su capacidad para transformar ingredientes en pequeños bocados de apariencia inesperada. Caviaroli, firma de Esparreguera (Barcelona), presenta sus Perlas de Trufa Negra, un falso caviar elaborado mediante la esferificación de agua de trufa negra, en este caso a partir de Tuber indicum.

Las perlas reproducen visualmente la apariencia y la textura del caviar, con notas terrosas, y están preparadas para incorporarse tanto a platos fríos como calientes. Se comercializan en tarros de 200 gramos.

Las nuevas perlas de Caviarolli puede ser el mejor punto final de muchos platos. Caviarolli

La empresa también presenta las Perlas de Mignonette, desarrolladas junto al restaurante Disfrutar, que encapsulan el tradicional aliño francés de vinagre y chalota utilizado para acompañar ostras. Ambas propuestas optan a los Premios InnoForum, los galardones del salón que reconocen la innovación en la industria del foodservice y la artesanía alimentaria.

En el apartado de productos que juegan con la presentación, Innova Chef, empresa ubicada en Zamora, incorpora a su catálogo de restauración un carpaccio de higo violeta. La propuesta lleva una fruta habitual en temporada a un formato que permite explorar nuevas aplicaciones en la cocina profesional.

Los higos siguen de temporada. E.E

También hay espacio para el lujo gastronómico en su versión más literal. Orogourmet presenta láminas de oro comestible destinadas a decorar y dar un acabado singular a distintas elaboraciones.

La carne también encuentra nuevas formas de llegar al plato. Summatura, firma especializada en vacuno madurado con sede en Huesca, presenta un carpaccio de picaña con 30 días de maduración, concebido para agilizar la preparación y el servicio en restaurantes. Su catálogo incluye además una hamburguesa de vaca madurada reformulada sin alérgenos ni gluten y grasa de vaca fundida, elaborada tradicionalmente a partir de lomos de animales madurados en seco en los Pirineos oscenses.

Summatura firma esta grasa de vaca especialmente pensada para potenciar otras carnes y verduras a la brasa. Summatura

Esta grasa, de aroma intenso y sabor refinado, está pensada para trabajar a altas temperaturas y emplearse en frituras, salteados, asados y preparaciones a la brasa. También puede utilizarse para realzar huevos, verduras y patatas.

La reinterpretación de productos tradicionales aparece en La Castanyissa, una longaniza artesanal de El Soler de N’Hug, en el Lluçanès barcelonés, que combina carne de cerdo y castaña. La mezcla incorpora un ingrediente estrechamente ligado al otoño a un embutido de larga tradición.

Por su parte, Cuina i al plat amplía el repertorio de croquetas con dos propuestas de marcado carácter gastronómico: una de chuleta gallega al Oporto y otra de guiso de sepia y calamar, con pimiento flambeado al brandy y jerez. Can Bench, especializada en mermeladas, conservas y salsas gourmet, apuesta por otra combinación de contrastes con su panceta confitada acompañada de mermelada de bacon.

La innovación también se abre paso en el terreno dulce. Vallflorida Xocolaters, con sede en Sant Esteve de Palautordera (Barcelona), amplía su colección de turrones con sabores que se alejan de las recetas más convencionales. Entre ellos figuran las variedades de Peta Zetas, macadamia y vainilla, tatin de manzana, tiramisú, ratafía y carquiñolis, lemon pie y cheesecake.

En el universo de los condimentos, Foodie Sabor & Fuego, empresa de Palencia, presenta una salsa picante que combina lombarda, arándanos, frambuesas, habanero y miel.