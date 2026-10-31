La bacteria Xylella fastidiosa ha destruido unos 22 millones de olivos en Italia, con especial incidencia en Apulia, una de las principales regiones productoras de aceite de oliva del país. La enfermedad amenaza explotaciones agrícolas y un paisaje ligado a generaciones de agricultores.

Mientras Italia, a donde llegó en 2013 por primera vez, afronta las consecuencias de esta pérdida y denuncia la presión de las importaciones, España, donde cumple una década mantiene la vigilancia sobre una bacteria que también está presente en su territorio desde hace una década.

Según explica Blanca Landa, ingeniera agrónoma y doctora en ingeniería agrónoma, la Xylella fastidiosa es una bacteria transmitida por insectos que puede afectar a numerosas especies vegetales y su "capacidad para alojarse en distintas plantas complica su control". Puede transmitirse a más de 700 especies vegetales, aunque no provoque síntomas en todas ellas, y algunas pueden actuar como reservorio de la bacteria.

Un olivo afectado por Xylella fastidiosa. E.E

"A día de hoy no existe nada en el campo que pueda controlar la bacteria", advierte Landa, que asegura que la plaga está contenida y que, al margen de estas, "hay muchas plagas cuarentenarias, más de 200, y 20 son las más preocupantes".

Tampoco la poda de las ramas afectadas constituye una solución definitiva, señala, aunque el árbol pueda rebrotar, "la bacteria permanece y puede volver a causar daños". Una vez establecida en el medio natural y en la vegetación silvestre, explica la investigadora, resulta imposible erradicarla por completo. El objetivo es, por tanto, contener su propagación y aprender a convivir con ella.

La investigación trabaja en el desarrollo de variedades resistentes de olivo y almendro, así como en métodos de control biológico para actuar sobre la bacteria y los insectos que la transmiten. El proyecto europeo coordinado por Landa contó con un presupuesto de siete millones de euros y la participación de 31 instituciones de 14 países, una muestra de la dimensión internacional del problema.

Diez años bajo vigilancia

El 6 de octubre de 2016 se detectó en Mallorca el primer caso de Xylella fastidiosa en España. Diez años después, los expertos consideran que la situación está contenida, aunque insisten en la necesidad de mantener la vigilancia y avanzar en la investigación ante una bacteria para la que todavía no existe un tratamiento curativo. Esta fue una de las principales conclusiones de la jornada monográfica celebrada en Palma de Mallorca como antesala del XXII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología (SEF).

La investigación es una de las principales vías para hacer frente a la enfermedad. En este ámbito, la Interprofesional del Aceite de Oliva Español destinó más de 450.000 euros a un proyecto de investigación iniciado en 2018, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la bacteria y contribuir a encontrar herramientas para combatirla.

La Xylella fastidiosa en la hojas de los olivos. E.E

Tras su primera detección en Mallorca, la bacteria llegó a la península: el primer caso se registró en Alicante en junio de 2017. Sin embargo, su impacto varía según la zona, la especie vegetal y la cepa. En Ibiza, Landa señala que una de las variantes presentes afecta de forma importante al olivo, mientras que en Mallorca y Alicante los daños se han hecho especialmente visibles en el cultivo tradicional del almendro.

En Andalucía, según la investigadora, no se ha detectado la bacteria. No hay, por tanto, una afectación uniforme en todo el territorio español ni datos suficientes en las fuentes consultadas para cuantificar las pérdidas específicas de olivos en España.

Las administraciones aplican un plan nacional de contingencia a través de las comunidades autónomas. Las medidas incluyen la vigilancia del territorio, la toma de muestras y la delimitación de los focos. En las zonas sometidas a erradicación, como Alicante, se eliminan las plantas infectadas y otros vegetales que puedan albergar la bacteria en un radio de 50 metros. En Baleares también se retiran las plantas positivas, mientras se impulsan ayudas para replantar almendros con variedades más tolerantes y para combatir los insectos vectores.

Un olivo a punto de perder sus hojas por la Xylella fastidiosa. E.E

Pese a estos esfuerzos, la erradicación continúa siendo un desafío. Landa recuerda que la bacteria puede permanecer en otras especies vegetales y propagarse a través de los insectos que actúan como vectores. Por eso, la vigilancia del territorio y la detección temprana de nuevos focos resultan fundamentales para evitar que alcance otras zonas productoras.

Un reto para el aceite

La crisis italiana pone de manifiesto la vulnerabilidad de un cultivo que necesita años para desarrollarse y que, en muchos casos, forma parte del patrimonio agrícola y económico de una región. Recuperar las explotaciones afectadas requiere investigar variedades más resistentes, mantener los controles fitosanitarios y evitar que la bacteria alcance nuevas zonas productoras.

Para el mercado del aceite de oliva, las consecuencias dependerán de la evolución de la enfermedad, de la capacidad de recuperación de los olivares y del comportamiento de la producción y el comercio internacional.