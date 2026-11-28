Una buena salsa a la pimienta. Una paletilla de cordero cocinada durante horas. Un lenguado a la meunière y unas crêpes flambeadas al Grand Marnier. No hay que buscar demasiado lejos para encontrar la inspiración de una de las nuevas aperturas gastronómicas de París: los franceses llevan décadas haciendo todo esto especialmente bien.

De ahí parte Charbone, el restaurante que el hotel Nolinski París ha inaugurado este otoño en el número 16 de la avenida de la Ópera, a medio camino entre el Palais Garnier y el Louvre, y que ya empieza a hacerse un hueco entre las mesas de moda de la capital francesa.

Detrás del proyecto está Adam Bentalha, chef ejecutivo de Evok Collection, el grupo hotelero al que también pertenecen Brach Madrid, Brach París y el Nolinski de Venecia. Se formó en cocinas como las del Ritz, el Shangri-La y Le Royal Monceau-Raffles de París y, durante varios años, ha dirigido la propuesta de inspiración mediterránea de Brach París. Con Charbone cambia de tercio.

El restaurante devuelve al equipo de sala el protagonismo que tuvo en los grandes restaurantes franceses Boby Boby

"Aquí quería volver al tipo de cocina que siempre me ha gustado, aquella en la que me he formado. Una cocina francesa basada en la técnica, en los puntos de cocción precisos, las salsas y los sabores intensos, pero, sobre todo, en el placer de comer bien", explica a DESTINOS.

"Nunca he sentido que la cocina francesa tenga que reinventarse a toda costa. Ya tiene muchísimo que ofrecer, siempre que sigamos manteniéndola viva", sostiene. Y añade: "Se puede servir una blanquette o un chateaubriand sin caer en la nostalgia. Lo importante es cómo se preparan, se presentan y se sirven".

Entender el fuego

Como sugiere el propio nombre del restaurante, el fuego articula buena parte de la propuesta gastronómica, con una carta dividida en tres grandes capítulos: Hors du feu (sin fuego), Feu doux (fuego suave) y Feu vif (fuego intenso).

El interiorista John Whelan se inspira en la estética art déco del París de los años treinta Boby Boby

Antes de adentrarse en ellos, figuran entrantes como el foie gras con un kouglof abriochado, una tarta fina y crujiente de salmón ahumado, las endivias con queso azul de Gex y nueces tostadas o unas láminas de vacuno ahumado. Entre las especialidades de la casa, la pomme Darphin, una tortita crujiente de patata rallada que aquí sirven con crema fresca y 30 gramos de caviar Casparian.

Entre las elaboraciones que no necesitan pasar por el fuego encontramos un tartar de buey Charolais, cortado a cuchillo y preparado al momento, mientras que las cocciones más pausadas dan lugar a platos como los raviolis de bogavante con una bisque al coñac XO, los paccheri con colmenillas y parmesano curado o la paletilla de cordero que, según el chef, queda "tan tierna que se puede cortar con una cuchara."

La humilde patata se convierte en un bocado de lujo acompañada de crema fresca y caviar Casparian Charbone

Y si algo tienen en común muchas de estas elaboraciones es la importancia de aquello que las acompaña. "Una buena salsa, un jugo intenso o una pieza de carne cocinada a la perfección requieren tiempo y técnica. Son los fundamentos de la cocina y tienen una importancia enorme para mí", apunta Bentalha.

No faltan en la carta otros grandes clásicos, como el lenguado a la meunière con alcaparras y limón, el pollo de corral con colmenillas y vino amarillo del Jura o un croque-monsieur trufado con jamón Prince de Paris.

El regreso del espectáculo

"La cocina no termina en la puerta de la cocina", asegura el chef. En Charbone han recuperado algunos esos momentos que durante décadas formaron parte de la experiencia de comer en los grandes restaurantes franceses: trinchar una pieza de carne delante del comensal, verter una salsa en el último momento o terminar un postre en la mesa.

El lenguado a la meunière, con mantequilla, limón y alcaparras, es uno de los clásicos que recupera Charbone

El mejor ejemplo es su chateaubriand flambeado en sala, que se acompaña de una salsa a la pimienta. El chef reconoce que hay algo de teatro. "Por supuesto, también tienen un componente visual, cierto efecto teatral, y eso también me gusta. Pero el gesto siempre debe aportar algo al plato. No debe estar ahí únicamente para impresionar", matiza.

Los postres también se terminan de esta forma. Una mousse de chocolate negro que se sirve con una gran cuchara, una tradicional crème brûlée con vainilla de Madagascar o unas crêpes flambeadas al Grand Marnier.

Los fondos, los jugos y las grandes salsas francesas son fundamentales en la cocina de Adam Bentalha Charbone

El comedor lo firma el interiorista John Whelan, con referencias al art déco y al París de los años treinta: luces doradas, espejos, velas sobre las mesas y una cocina abierta a la sala.

Es especialmente atractivo por la noche, cuando baja la iluminación, se encienden las velas y el restaurante cobra una vida que va mucho más allá de la de un comedor de hotel. Los jueves, además, hay actuaciones en directo. Al mediodía, en cambio, cuentan con una fórmula de dos platos por 38 euros que sirven en 45 minutos. "Lo más importante para mí era crear un restaurante con una identidad fuerte, un lugar al que la gente quisiera acudir por sí mismo", explica el chef.

Alma de apartamento parisino

Inaugurado en 2016, el Nolinski París fue la primera dirección hotelera de Evok Collection. Un cinco estrellas con apenas 45 habitaciones y suites, en el que el interiorista Jean-Louis Deniot apostó por llevar la idea de los apartamentos parisinos a un edificio de la avenida de la Ópera. Molduras, terciopelos, muebles de inspiración vintage y obras de arte, con distintas notas de color sobre una base de grises, definen sus habitaciones.

Jean-Louis Deniot trasladó la elegancia de los apartamentos parisinos al hotel Nolinski Paris

Entre sus espacios más especiales está Le Grand Salon, un precioso bar de cócteles que bien podría ser el salón de una elegante vivienda parisina, con sillones de terciopelo, alfombras, un piano y un techo revestido de pan de plata.

En el subsuelo del edificio aguarda otra sorpresa: una piscina climatizada de 16 metros, rodeada de piedra y con un techo de espejos, además de sauna, hammam y un spa de myBlend, la firma de alta cosmética del grupo Clarins.

Le Grand Salon es una de esas direcciones discretas de París que merece la pena conocer para tomar un cóctel Nolinski Paris

El hotel ha llevado incluso la tecnología aplicada a la belleza a las propias habitaciones, donde los huéspedes pueden solicitar dispositivos como la máscara de fototerapia LED de myBlend o herramientas de peinado de Dyson para utilizar durante su estancia.

Con Charbone, el Nolinski suma ahora un motivo más para cruzar sus puertas sin necesidad de haber reservado habitación. "Lo que más feliz me haría sería escuchar a alguien decir: La próxima vez, volvamos aquí”, confiesa Bentalha. "Un restaurante alcanza el verdadero éxito cuando se convierte en un lugar al que la gente regresa, y no simplemente en un sitio que visita una vez por curiosidad", concluye.