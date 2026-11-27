Destinos, el vertical de turismo, viajes y gastronomía de EL ESPAÑOL, se consolida desde su lanzamiento como cabecera especializada líder.

La asociación con la prestigiosa productora El Rugido asienta su apuesta por convertirse en una plataforma multicanal que va más allá de los contenidos online.

Con la creación de esta serie de documentales, Destinos amplía su propuesta editorial con un ambicioso proyecto audiovisual al que se unirán nuevos desarrollos.

Hoteles con nombre propio

Esta producción sobre los alojamientos más icónicos de nuestro país estará disponible en Amazon Prime Video y se estrena con el episodio inaugural, Abadía Retuerta, el tiempo habitado.

Con un formato de 30 minutos, la serie tiene como objetivo descubrir esos hoteles que trascienden, cuya identidad, valores y el impacto que generan en su comunidad les hace extraordinarios.

Un momento del rodaje, al amanecer, entre los viñedos. Germán Jiménez

Según Germán Jiménez, director de Destinos y nuevos verticales editoriales de El Español: “Es una apuesta por visibilizar la excelencia de la hotelería española y sus irrepetibles propuestas de valor. Pero, también, por dar voz a las personas que lo hacen posible gracias a su compromiso con la más alta calidad”.

Abadía Retuerta, episodio I

Decidir con qué hotel comenzaría la serie no fue una tarea fácil. El elegido debía reunir unas características determinadas que sirvieran para definir el estilo de curación que se quería dar al proyecto.

Reconvertida en hotel y bodega, Abadia Retuerta le devuelve su uso original al conjunto. Abadía Retuerta.

“No se trata de un compendio de hoteles de lujo, ni de joyas arquitectónicas o de lugares tan exclusivos que son asequibles solo para unos pocos. Ese no es el foco de la serie”, resume Jiménez.

Finalmente, el equipo llegó a un consenso: Abadía Retuerta, en las inmediaciones de Sardón del Duero, uno de los hoteles-bodega más reconocidos y galardonados de España, cumplía con todos esos requisitos.

Habitación de la Master Suite con vistas infinitas a los viñedos. Abadía Retuerta.

Más allá de su singular propuesta de alojamiento en una abadía premostratense del siglo XII, de su bodega con Denominación de Origen propia o de haberse convertido en un templo gastronómico y de bienestar, hubo otros factores que fueron decisivos.

Su incansable búsqueda de la excelencia, el alto impacto positivo del proyecto, su proceloso pasado y su paradigmático caso de éxito como patrimonio circular permitían contar una historia apasionante.

La Iglesia Santa María de Retuerta luce espléndida tras su cuidadosa restauración. Abadía Retuerta.

En palabras de Enrique Valero, CEO de Abadía Retuerta, “este documental nos permite compartir una historia que comenzó hace más de nueve siglos y que hoy sigue escribiéndose gracias al compromiso de muchas personas".

A lo que añade, "Destinos y a El Rugido han sabido captar la esencia de un proyecto que transmite la memoria de un territorio, donde patrimonio, vino, gastronomía, bienestar, naturaleza y cultura se dan la mano para gestionar la felicidad de nuestros huéspedes".

Valero hace especial hincapié en el lado humano de este capítulo: "Es emocionante ver cómo se rinde homenaje no solo al lugar, sino también a quienes han contribuido a hacerlo crecer y evolucionar con el paso del tiempo”.

La Cueva de los Monjes, uno de los secretos mejor guardados de la abadía. Abadía Retuerta.

El resultado, tras una semana de rodaje y horas de meticulosa edición, ha sido un primer capítulo que nos muestra cómo se ha dado nueva vida a una abadía semiderruida, convirtiéndola en bodega y alojamiento merecedor de las más altas distinciones.

Además, el documental llega en un momento muy especial para Abadía Retuerta. “Este año celebramos el 30º aniversario de nuestra bodega por lo que esta producción es una magnífica forma de poner el broche de oro a un año tan significativo", apunta Valero.

La sala de las Barricas, el corazón de la bodega. Abadía Retuerta.

"Mirar atrás y ver todo el camino recorrido nos llena de orgullo, pero también nos anima a seguir construyendo el futuro con la misma ilusión y exigencia que nos han traído hasta aquí”, concluye.

El Rugido, imágenes con alma

La productora audiovisual del grupo El Español, dirigida por Miguel Toral, es responsable de más de un centenar de documentales y programas para cadenas y plataformas, entre las que destacan algunas de las producciones más vistas y galardonadas del país.

El equipo Refectorio, con Marc Segarra al frente, es el restaurante gastronómico con estrella Michelin. Abadía Retuerta.

"No queríamos hacer una simple postal estética, sino capturar el alma de un lugar que ha sabido reinventarse sin perder el silencio ni la sobriedad con la que nació en 1146", señala Miguel Toral.



Y destaca cómo "rodando a pie de viña entiendes por qué este rincón tiene su propia Denominación de Origen Protegida. No es solo técnica enológica; es una obsesión casi artesanal por leer cada parcela y dejar que la tierra hable sin artificios"

La vendimia, el ritual con el que todo comienza. Abadia Retuerta.

A lo que añade, "sentimos que estábamos retratando un paisaje vivo. El Duero, la piedra y el viñedo funcionan como un mismo organismo". Esa simbiosis se refleja en el documental según avanza su metraje.

Con "Hoteles con nombre propio", Destinos y El Rugido unen un expertise único en España para construir un formato que permite contar las historias de nuestra mejor hospitalidad de una forma muy diferente.

El estreno de "Abadía Retuerta, el tiempo habitado" marca un punto de inflexión para Destinos. Como lo fue en su día la alianza con Invertia, el canal de información económica del diario, para crear Invertia Turismo.

Dos hitos en su proceso de consolidación como plataforma multicanal de referencia del turismo de excelencia en España.