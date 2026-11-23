Hay una Zamora que se contempla desde la otra orilla del Duero y otra que aparece cuando uno comienza a caminar por sus calles.

La primera ofrece una de las estampas más hermosas de Castilla y León: una ciudad encaramada sobre una elevación rocosa, con la catedral y su inconfundible cúpula dominando un horizonte de torres, campanarios y tejados.

La segunda es quizá la más interesante. La de las pequeñas plazas, las iglesias que surgen al doblar una esquina, las fachadas modernistas y los bares donde detenerse a tomar un vino.

A Zamora le sienta bien que el viajero llegue sin demasiados planes.

Su casco histórico tiene unas dimensiones que permiten recorrerlo a pie y pasar de una iglesia del siglo XII a un edificio modernista en apenas unos minutos.

Y, casi sin darse cuenta, terminar frente al Duero, ese río que durante siglos ha marcado la historia y la vida de la ciudad.

Conocida por su extraordinario patrimonio románico, la capital zamorana tiene, sin embargo, muchas otras caras.

La de sus museos y artistas, la de una Semana Santa que transforma por completo sus calles, la de una gastronomía con personalidad propia y la de nuevas propuestas culturales que demuestran que la ciudad no vive únicamente de su pasado.

Siglos contando historias

Para comenzar a descubrir Zamora, nada mejor que dejarse llevar por las calles de su casco antiguo.

El románico aparece por todas partes. No es una exageración: la ciudad conserva más de una veintena de construcciones de este estilo, un patrimonio excepcional que la ha convertido en uno de los grandes referentes europeos de la arquitectura medieval.

Mirador del Troncoso Ayuntamiento de Zamora

La catedral del Salvador es, naturalmente, una visita imprescindible. Construida en el siglo XII, su cimborrio gallonado es uno de los elementos más singulares del románico español.

Basta contemplarlo desde el exterior para entender por qué se ha convertido en el gran símbolo de Zamora. En su interior, además, se conserva un valioso patrimonio artístico, al que se suma la colección de tapices flamencos del Museo Catedralicio.

Pero sería un error limitar el recorrido a la catedral. La iglesia de Santa María Magdalena, con su magnífica portada y su misterioso sepulcro, merece una parada. También San Cipriano, Santiago del Burgo, San Juan de Puerta Nueva, Santo Tomé o San Claudio de Olivares.

Cada una tiene sus particularidades y, juntas, permiten hacerse una idea de la importancia que alcanzó Zamora durante la Edad Media.

Lo mejor es que estos monumentos no se encuentran aislados, sino integrados en la ciudad. Aparecen entre viviendas, comercios y pequeñas plazas donde continúa desarrollándose la vida cotidiana.

Los zamoranos pasan junto a ellos camino del trabajo, entran en las tiendas cercanas o se sientan en una terraza a pocos metros de sus portadas centenarias.

Esa convivencia entre lo extraordinario y lo cotidiano es uno de los grandes encantos de Zamora.

Murallas, reyes y leyendas

La historia medieval de la ciudad no puede entenderse sin sus murallas y su castillo. Zamora fue durante siglos una plaza estratégica, un territorio disputado cuya posición sobre el Duero le proporcionaba importantes ventajas defensivas.

El recorrido por el entorno del castillo permite imaginar aquella ciudad fortificada que protagonizó algunos de los episodios más conocidos del Romancero.

Aquí se sitúa el célebre cerco de Zamora de 1072, con doña Urraca, el rey Sancho II, Bellido Dolfos y el Cid como protagonistas de una historia en la que los hechos documentados se mezclan con la leyenda.

Portillo de la Lealtad, que da acceso al parque del Castillo Ayuntamiento de Zamora

Todavía pueden visitarse lugares que evocan aquellos acontecimientos, como la Puerta de Doña Urraca o el antiguo Portillo de la Traición, hoy conocido como Puerta de la Lealtad.

Desde las inmediaciones del castillo, la vista se abre hacia el Duero y los campos que rodean la ciudad. Merece la pena detenerse unos minutos.

El paisaje ayuda a comprender por qué aquella elevación rocosa fue elegida como asentamiento y por qué Zamora desempeñó un papel tan relevante en la historia medieval peninsular.

Balborraz y el modernismo

Zamora también tiene calles que merecen una visita por sí mismas. Una de ellas es Balborraz, una empinada vía que desciende desde las proximidades de la Plaza Mayor hacia el río. Sus casas estrechas, sus fachadas de colores y su trazado irregular recuerdan su pasado comercial y artesanal.

Es uno de esos rincones que invitan a sacar la cámara, aunque también merece la pena guardar el teléfono y limitarse a disfrutar del paseo.

Calle Balborraz, la más pintoresca de Zamora Ayuntamiento de Zamora

La Plaza Mayor, con la iglesia de San Juan de Puerta Nueva, constituye otro punto de partida para recorrer el centro. Desde allí se puede continuar hacia la plaza de Viriato, presidida por la escultura del caudillo lusitano y por el antiguo Palacio de los Condes de Alba y Aliste, convertido en Parador de Turismo.

Quien espere encontrar únicamente iglesias medievales descubrirá pronto otra de las grandes sorpresas de Zamora: su arquitectura modernista.

A comienzos del siglo XX, arquitectos como el catalán Francesc Ferriol dejaron en la ciudad edificios que todavía llaman la atención por la riqueza de sus fachadas, balcones y elementos decorativos. La plaza de Sagasta y varias calles del centro conservan magníficos ejemplos de esta corriente artística.

Edificios modernistas en la plaza de Sagasta Ayuntamiento de Zamora

Zamora pertenece a la Ruta Europea del Modernismo, un reconocimiento que da idea de la importancia de este patrimonio, muchas veces eclipsado por la fama de sus iglesias románicas.

El Duero, más que un paisaje

Hay un momento del día especialmente recomendable para acercarse al Duero: cuando la tarde comienza a caer y la luz se vuelve más suave sobre la piedra.

Vista de la ciudad medieval desde la playa de Los Pelambres Ayuntamiento de Zamora

Desde el Mirador del Troncoso se obtiene una de las perspectivas más bonitas del río. Abajo, las aguas discurren junto a las antiguas aceñas y las riberas arboladas. Al fondo, el paisaje se abre hacia las tierras de cereal que rodean la capital.

El Duero ha sido durante siglos una fuente de riqueza y un elemento fundamental para el desarrollo de Zamora. Proporcionó agua, movió molinos y condicionó las comunicaciones. Hoy es también uno de sus espacios más agradables para pasear.

Aceñas de Olivares Ayuntamiento de Zamora

Las aceñas de Olivares, antiguos molinos hidráulicos asentados sobre el cauce, recuerdan aquel aprovechamiento tradicional del río.

Muy cerca se encuentra la iglesia románica de San Claudio, otra visita que merece la pena incorporar al recorrido.

El Puente de Piedra, recientemente restaurado, ofrece una perspectiva privilegiada del conjunto histórico. Desde la margen izquierda, la ciudad se contempla casi como una postal, con sus edificios escalonados y la catedral recortada sobre el cielo.

Es uno de los mejores lugares para despedir el día. No hace falta nada más que encontrar un buen punto desde el que contemplar cómo cambia la luz sobre Zamora.

Turismo ornitológico

También hay una Zamora por descubrir con los prismáticos en la mano. Las riberas del Duero y el bosque de Valorio convierten la capital en un destino privilegiado para el turismo ornitológico, con más de 180 especies de aves registradas en el entorno fluvial.

Garzas reales, cigüeñas, cormoranes, milanos y coloridos martines pescadores encuentran refugio a pocos pasos del casco histórico. La ciudad cuenta, además, con una ruta ornitológica que permite adentrarse en esta sorprendente biodiversidad sin salir del entorno urbano.

Una buena excusa para cambiar por unas horas las iglesias románicas por los senderos junto al río y descubrir que Zamora también tiene mucho que contar a través de su naturaleza.

Baltasar Lobo y arte de calle

La oferta cultural de Zamora también permite descubrir una ciudad menos conocida, que va mucho más allá de sus monumentos medievales.

Uno de sus nombres fundamentales es Baltasar Lobo, escultor zamorano que desarrolló buena parte de su carrera en Francia y alcanzó reconocimiento internacional.

El museo dedicado a su obra, situado en el entorno del castillo, ofrece la oportunidad de acercarse a sus esculturas, especialmente a sus representaciones de la figura femenina y la maternidad.

Una de las obras de la Ruta del Muralismo Ayuntamiento de Zamora

El contraste resulta especialmente atractivo: después de recorrer una fortaleza medieval, el visitante se encuentra con las formas y el lenguaje de uno de los grandes escultores españoles del siglo XX.

A este patrimonio se suman las obras de Coomonte, presentes en distintos espacios de la ciudad, y museos como el Etnográfico de Castilla y León, el Museo de Zamora o el Catedralicio.

El arte también ha comenzado a ganar protagonismo fuera de los espacios expositivos. El proyecto Zamora Variopinta ha llevado el muralismo a diferentes rincones urbanos, incorporando nuevas imágenes a una ciudad acostumbrada a expresarse a través de la piedra.

Son propuestas que permiten descubrir otras facetas de la capital y que demuestran que la creación artística sigue formando parte de su identidad.

Para sentarse a la mesa

En Zamora, como en tantos otros lugares de Castilla y León, la gastronomía es una parte esencial del viaje. Y no hace falta buscar demasiado para comprobarlo.

El célebre bacalao al ajo arriero Ayuntamiento de Zamora

Las calles de los Herreros y la zona de los Lobos son dos referencias del tapeo zamorano. Allí se mezclan vecinos y visitantes alrededor de barras donde los pinchos se han convertido en pequeñas especialidades locales. Un vino, una tapa y una conversación suelen ser suficientes para alargar la parada más de lo previsto.

La cocina tradicional ofrece en un buen elenco de restaurantes platos contundentes, como el arroz a la zamorana, elaborado con productos de la matanza, o el bacalao a la tranca.

Tampoco faltan las legumbres, las carnes, los embutidos y el queso zamorano, elaborado con leche de oveja y protegido por una denominación de origen.

Los vinos de Toro, Arribes y Tierra del Vino completan una despensa que refleja la diversidad gastronómica de la provincia.

Las cañas zamoranas, el placer más dulce y exquisito de la gastronomía zamorana Ayuntamiento de Zamora

Y conviene reservar un hueco para los dulces. Las aceitadas, tan vinculadas a la Semana Santa, son una de las especialidades más reconocibles de la repostería local.

La Semana Santa

Si hay una celebración que permite comprender la relación de Zamora con sus tradiciones, esa es la Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Internacional, constituye uno de los grandes acontecimientos culturales y religiosos de la ciudad.

Durante esos días, las calles adquieren una atmósfera diferente. Las procesiones avanzan entre iglesias románicas, plazas y edificios históricos. El silencio de algunas cofradías contrasta con el sonido de los tambores, las cornetas o los cantos que acompañan a los pasos.

Hay momentos especialmente emocionantes, como el Juramento del Silencio, la procesión de las Capas Pardas o el Miserere que se interpreta en la plaza de Viriato durante la procesión del Cristo Yacente.

Pero la Semana Santa no se limita a unos días del calendario. Las cofradías, las imágenes, la música y las costumbres asociadas a esta celebración forman parte de la vida zamorana durante todo el año.

También lo hace su gastronomía, con platos como las sopas de ajo, el dos y pingada, el potaje de vigilia o el bacalao, además de las tradicionales aceitadas y torrijas.

Disfrutar sin mirar el reloj

Zamora se presta especialmente bien a una escapada de fin de semana. Dos días permiten conocer sus principales monumentos, visitar alguno de sus museos, descubrir su gastronomía y reservar tiempo para pasear junto al Duero.

La primera jornada puede dedicarse al casco histórico, desde la Plaza Mayor hasta la catedral, pasando por iglesias, palacios y murallas.

Por la tarde, la ruta modernista o el Museo Baltasar Lobo son buenas alternativas antes de terminar tapeando por el centro.

El segundo día merece la pena bajar hasta el río, recorrer el entorno de las aceñas de Olivares y cruzar el Puente de Piedra para contemplar la ciudad desde la otra orilla. Quienes prefieran una visita más activa también encontrarán rutas cicloturistas y recorridos BTT por los alrededores.

Pero quizá lo mejor de Zamora sea que no obliga a elegir demasiado. Los monumentos están cerca, las distancias son cortas y siempre queda tiempo para entrar en una iglesia que no estaba prevista o tomar un café en una plaza que acaba de llamar nuestra atención.

Porque, al final, lo que hace especial a esta ciudad no es únicamente su patrimonio, por extraordinario que sea.

Es esa combinación de historia y vida cotidiana que permite pasear entre edificios de ocho siglos y encontrar, a pocos metros, una terraza animada, un comercio tradicional o un mural contemporáneo.

Cuando llega el momento de marcharse, es fácil tener la sensación de haber dejado algo pendiente. Tal vez otra iglesia, una calle que quedó sin recorrer o simplemente un último paseo junto al Duero.

Y esa es, posiblemente, una de las mejores razones para volver a Zamora.