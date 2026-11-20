Hay muchas formas de hacer turismo y todas caben en Andalucía. Semejante variedad de paisajes, de playas de primera calidad, de ciudades con patrimonio o de maravillas naturales ofrece un catálogo de opciones para todo tipo de perfiles. Por supuesto, también para disfrutar en familia.

Andalucía se ha consolidado como un referente indiscutible en cuanto al turismo familiar. En 2025, la comunidad recibió a 7,1 millones de turistas de esta categoría, lo que supuso un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior.

Pero más allá de las cifras, el mejor indicador del nivel de los equipamientos y servicios turísticos andaluces es la satisfacción de quienes han disfrutado de unas vacaciones en sus hoteles. Cuando se viaja con niños, su entretenimiento marca la diferencia. En este ámbito, Andalucía ofrece múltiples alicientes para repetir destino.

El buen clima y los centenares de kilómetros de costa anticipan el sol y playa. Es, tal vez, la opción obvia, siempre al alcance de todos y la tarjeta de presentación de una infraestructura pensada para que el visitante solo se preocupe de pasarlo bien y desconectar.

Niños jugando en una playa andaluza. iStock

En el caso de las familias, el éxito de la propuesta tiene mucho que ver con esta oferta y, sobre todo, con la gran cantidad de alternativas adaptadas a los más pequeños.

Las costas andaluzas, bañadas tanto por el mar Mediterráneo como por el océano Atlántico, garantizan jornadas de sol y agua adaptadas al descanso familiar. Sus playas ofrecen escuelas náuticas de iniciación, paseos a caballo por la orilla y excursiones marítimas para el avistamiento de cetáceos en las aguas del Estrecho de Gibraltar.

Naturaleza viva

Hablamos del atractivo de sus playas, pero lo cierto es que el interior de la región también ofrece opciones para compartir tiempo al aire libre practicando todo tipo de actividades. Senderismo, cicloturismo o incluso alternativas más atrevidas, como las rutas ecuestres, son ideales para recorrer algunos de los itinerarios que discurren por zonas de indudable valor natural.

Parajes como la Sierra de Grazalema en Cádiz, la Sierra de las Nieves en Málaga, las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén, o el desfiladero de Los Cahorros de Monachil en Granada, brindan itinerarios accesibles y de gran belleza paisajística.

Los parajes de interior aseguran paseos por entornos naturales de gran valor. Turismo de Andalucía.

A estos enclaves se suman las Vías Verdes, antiguos trazados ferroviarios reconvertidos en caminos seguros y llanos, idóneos para recorrer en bicicleta con niños entre viaductos y túneles.

En los meses de invierno, el foco se traslada a la alta montaña. La Estación de Esquí de Sierra Nevada se distingue por sus facilidades para familias, incluyendo el Parque de Actividades Mirlo Blanco, donde niños y adultos disfrutan de pistas de hielo, trineos y toboganes de nieve sin necesidad de calzarse los esquís.

Doñana: la capital verde

Flamencos en Doñana. iStock

Y aunque cada provincia tiene escenarios ideales para disfrutar en familia, Doñana es tal vez la capital verde de Andalucía. Es un lugar en el que la biodiversidad se muestra en todo su esplendor, un entorno excelente para conquistar la sensibilidad medioambiental de los más pequeños.

En esta línea, repartidas por toda la geografía andaluza, también abundan las granjas-escuela, las aulas de naturaleza o las cavidades subterráneas que añaden más emoción si cabe a las excursiones.

Para los adultos, un buen complemento a este tipo de actividades es la visita a comarcas emblemáticas como los Pueblos Blancos gaditanos, la Sierra de Aracena, la Sierra Norte sevillana o la Alpujarra. En la Serranía de Ronda sobresale Júzcar, reconocible por sus fachadas azules y sus actividades infantiles.

Y comarcas como la Sierra Sur de Jaén y Sierra Morena ofrecen cielos limpios y certificados como Reservas Starlight, perfectos para iniciarse en el astroturismo y la observación nocturna en familia.

Parques temáticos

Isla Mágica, en Sevilla, es uno de los parques temáticos más emocionantes. Turismo de Andalucía.

La propuesta de entretenimiento infantil en Andalucía también tiene otra vertiente: los parques temáticos que apuestan por este tipo de público y ofrecen diversión y movimiento, pero también la oportunidad de profundizar en conocimiento. Algunas de estas ideas:

Ciencia e historia: en Granada, el Parque de las Ciencias acerca el conocimiento mediante la experimentación práctica interactiva. En Sevilla, el parque temático Isla Mágica recrea la era de los descubrimientos a través de atracciones acuáticas, mecánicas y espectáculos en vivo.

acerca el conocimiento mediante la experimentación práctica interactiva. En Sevilla, el parque temático recrea la era de los descubrimientos a través de atracciones acuáticas, mecánicas y espectáculos en vivo. Cine en vivo: en el Desierto de Tabernas (Almería), los parques Fort-Bravo/Texas-Hollywood y Oasys MiniHollywood conservan los decorados de los grandes rodajes del western europeo, integrando este último una completa reserva zoológica.

y conservan los decorados de los grandes rodajes del western europeo, integrando este último una completa reserva zoológica. Aventura y agua: Las tirolinas e itinerarios en altura en copas de árboles —presentes en enclaves como Aventura Amazonia (Marbella), Aventura Entrepinos (Víznar) o El Bosque Suspendido (Bollullos de la Mitación)— se complementan en temporada estival con una amplia red de parques acuáticos.

Tiburón del acuario de Roquetas. Turismo de Andalucía.

En buena parte de las propuestas subyace una preocupación por impulsar el cuidado del medio ambiente y el entorno natural. Eso es algo que guía la actividad también en los centros zoológicos y botánicos de la región. La Costa del Sol reúne referentes como Bioparc Fuengirola, Selwo Aventura en Estepona, Crocodile Park en Torremolinos, Lobo Park en Antequera o el Mariposario de Benalmádena.

La red autonómica cuenta además con el Zoobotánico de Jerez, el Zoo de Castellar y la Reserva Natural Castillo de las Guardas.

Para explorar la vida marina, destacan las instalaciones del Acuario de Sevilla, el Aquarium de Roquetas de Mar, Sea Life Benalmádena y el Acuario de Almuñécar.

Y quienes prefieran la botánica, disponen de joyas como el Jardín Botánico Molino de Inca en Torremolinos con su laberinto natural, El Majuelo en Almuñécar, el Jardín Micológico La Trufa en Priego de Córdoba o el Parque Celestino Mutis en La Rábida.

Historia y aventura

La comunidad atesora grandes hitos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO: la Alhambra de Granada, la Mezquita-Catedral de Córdoba, los Reales Alcázares y la Catedral de Sevilla, los conjuntos renacentistas de Úbeda y Baeza, y el arte rupestre levantino.

Alhambra de Granada. iStock

Este catálogo de edificios significativos también abre la puerta a que el aprendizaje del pasado se convierta en una experiencia lúdica. Por eso, para estimular la imaginación de los más pequeños, las fortalezas medievales andaluzas abren sus torres y murallas.

Es el caso de enclaves tan evocadores como el Castillo de Almodóvar del Río, que ofrece recreaciones y visitas teatralizadas sobre caballeros y leyendas; o el Castillo de Gibralfaro en Málaga, el Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda, La Calahorra en Granada o el Castillo de Segura de la Sierra en Jaén. Aprender, divertirse y vivir una gran aventura: todo cabe en Andalucía.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía.