La comarca de La Plana de l’Arc, en Castellón, invita a una exploración pausada para disfrutar de sus paisajes, su patrimonio y su gastronomía tradicional.

El pueblo más bonito de España con el mejor cordero y un casco medieval rojizo: con un castillo con vistas rodeado de murallas (Vilafamés)

El mar es la tarjeta de presentación más recurrida en la Comunitat Valenciana. Pero sin perder ese carácter y esa mirada al horizonte azul del Mediterráneo, su interior esconde lugares que ofrecen una forma de viajar más tranquila y diferente.

Es el caso de La Plana de l’Arc, una zona de Castellón que se ubica a caballo entre el litoral de la provincia y las montañas del interior. En esta región se agrupan siete municipios —Benlloc, Cabanes, Les Coves de Vinromà, La Torre d’en Doménec, Vall d’Alba, Vilafamés y Vilanova d’Alcolea— que ofrecen espacios naturales, patrimonio milenario y una gastronomía tradicional que atrapa a quienes la visitan.

Hay lugares que invitan a llegar y otros que invitan a detenerse. Y la Plana de l’Arc pertenece a los segundos, con una propuesta para descubrir a pie, en bicicleta o simplemente dejándose llevar por los caminos que conectan sus localidades.

La naturaleza, sus paisajes, es el primer gran argumento para explorar la zona: olivares, viñedos, campos de almendros o humedales enmarcan unas rutas que invitan a descubrirla a un ritmo pausado.

Olivares de la comarca. Turisme Comunitat Valenciana

Arte rupestre

Otro de los grandes atractivos de La Plana de l’Arc es su patrimonio histórico. El territorio conserva testimonios de distintas civilizaciones y permite recorrer algunos de los capítulos más antiguos de la historia del Mediterráneo.

En el barranco de la Valltorta se encuentran algunos de los ejemplos más destacados de arte rupestre levantino. Las pinturas, realizadas hace aproximadamente seis mil años, representan escenas de la vida de las primeras comunidades humanas y forman parte del arte rupestre del arco mediterráneo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Los romanos también dejaron su impronta en estas tierras. Su conocida vía Augusta, una de las principales «autopistas» de su época en aquella Hispania, atravesaba la zona. De aquel periodo se conservan también vestigios como la antigua mansión de Ildum, en Vilanova d’Alcolea, y el arco romano de Cabanes, una construcción del siglo II que se ha convertido en uno de los símbolos patrimoniales del territorio.

Arco romano de Cabanes. Turisme Comunitat Valenciana

Estas huellas convierten La Plana de l’Arc en un destino especialmente interesante para quienes buscan combinar turismo rural y experiencias culturales.

Patrimonio medieval

Calle de Vilafamés. Turisme Comunitat Valenciana

Entre los siete municipios destaca Vilafamés, reconocido como uno de los Pueblos más Bonitos de España. Su casco antiguo se extiende sobre una colina de piedra rojiza, con calles estrechas y empinadas, viviendas tradicionales, murallas y un castillo desde el que se contemplan amplias panorámicas del paisaje castellonense.

Pero Vilafamés no solo mira al pasado. En el Palacio del Batlle, un edificio gótico del siglo XV, se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni (MACVAC).

Fundado en 1970, el museo alberga cerca de 700 obras de artistas nacionales e internacionales. Su presencia aporta una dimensión cultural diferente a la visita y demuestra cómo un pequeño municipio puede convertirse en un referente artístico.

Museo de Arte Contemporáneo. Turisme Comunitat Valenciana

Arte al aire libre

Explorar las rutas que conectan estos siete pueblos de La Plana de l’Arc es muy recomendable, ya que la Red de Viales Verdes de la comarca ha transformado los caminos rurales en una singular galería al aire libre, donde las intervenciones artísticas aparecen integradas en el paisaje agrícola.

Uno de los proyectos más llamativos es 7 Arcos de Hierro, creado por los hermanos Blas y Pablo Montoya, del colectivo Trashformaciones. La propuesta utiliza materiales reciclados para reinterpretar el arco romano de Cabanes desde una perspectiva contemporánea.

También destaca Via 7 Cadires, una colección de siete sillas gigantes de madera y cáñamo. Cada una tiene un color y un mensaje propios y recupera una costumbre muy mediterránea: sentarse a la fresca, conversar y disfrutar del tiempo compartido.

La tercera propuesta es Pedals Sostenibles, formada por siete bicicletas escultóricas de grandes dimensiones que relacionan el cicloturismo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las tres iniciativas convierten los recorridos en pequeñas experiencias de descubrimiento. La Red de Viales Verdes ofrece caminos señalizados, tanto circulares como lineales, que permiten diseñar diferentes excursiones. Muchos presentan una dificultad baja o moderada y cuentan con escaso tráfico motorizado, por lo que resultan adecuados para caminar o pedalear con tranquilidad.

Espacios naturales

Desierto de Les Palmes. Turisme Comunitat Valenciana

Más agreste es la propuesta de visitar el Parque Natural del Desierto de las Palmas. Ofrece un entorno de montañas verdes, senderos y antiguas construcciones religiosas. Pese a su nombre, no es un paisaje desértico, sino un espacio natural de gran atractivo para practicar senderismo y disfrutar de panorámicas de la costa de Castellón.

En el extremo más húmedo del territorio se encuentra el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, uno de los humedales más importantes de la Comunidad Valenciana.

Sus lagunas, carrizales y marismas costeras constituyen un refugio para numerosas especies de aves. La observación ornitológica es una de las actividades más interesantes de este espacio protegido.

Prat de Cabanes. Turisme Comunitat Valenciana

Gastronomía de proximidad

El viaje también se disfruta en la mesa. La gastronomía de La Plana de l’Arc conserva una estrecha relación con la agricultura, la ganadería y los pequeños productores locales.

Entre sus platos tradicionales destacan la olla de la Plana, las olletas y el tombet. Son recetas de elaboración pausada, transmitidas de generación en generación y basadas en ingredientes de proximidad.

Cazuela de tombet. Turisme Comunitat Valenciana

La despensa local se completa con quesos artesanos de cabra y oveja, aceite de oliva virgen extra, turrones y mazapanes tradicionales. También tienen protagonismo los vinos amparados por la Indicación Geográfica Protegida Vins de Castelló.

Descubrir estos productos es otra forma de acercarse a la identidad de los siete municipios y conocer los oficios y las tradiciones que siguen vivos en el territorio. Es una manera de demostrar que no hacen falta grandes infraestructuras ni itinerarios acelerados para construir una experiencia turística completa.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana.