Una localidad conocida por su abadía benedictina y los cantos gregorianos. Miguel Ángel Muñoz Romero.

La provincia de Burgos sorprende a los turistas con museos que no cierran y que se visitan con un código que llega al móvil.

La ruta de pueblos ideal para visitar este otoño: la escuela de ‘El maestro que prometió el mar’, una fragua y un lagar del siglo XVIII

Durante años, conocer y recorrer el patrimonio rural requería casi de un golpe de suerte: coincidir con horarios reducidos o resignarse ante puertas cerradas por falta de personal.

Sin embargo, esa realidad cambió en 2018 gracias a Museos Vivos, una red pionera diseñada para revitalizar centros de interpretación, museos etnográficos y enclaves culturales en el medio rural de Castilla y León.

Fruto de la alianza Asociaciones de Desarrollo Cultural de Castilla y León, la iniciativa ya ha devuelto el pulso de 17 pequeños museos rurales.

Su fórmula combina sencillez y vanguardia: el visitante realiza una reserva online y recibe un código digital que le permite acceder de manera autónoma.

Sin barreras, con sistemas de luz y autoguiado que se activan al entrar, estos museos abren sus puertas los 365 días del año y, en muchos casos, las 24 horas del día.

Con el objetivo de impulsar su riqueza patrimonial, Burgos forma parte de esta red.

Un tesoro del norte

La provincia es una auténtica joya del norte de la península. Tierra de paisajes únicos con personalidad propia, aguarda historias que merecen ser rescatadas.

El recorrido puede comenzar en Bañuelos de Bureba, donde la protagonista es una pequeña escuela que ha llegado al cine.

En 1934, Antoni Benaiges, un joven maestro catalán, llegó a esta localidad con la idea de cambiar la forma de enseñar.

Quería que los pequeños disfrutaran aprendiendo, que pudieran expresarse y desarrollar su creatividad, lejos de la disciplina y los castigos.

Una manera de educar muy polémica en la época y que levantó sospechas y reticencias en el momento.

Entre aquellas paredes, los niños escribieron e imprimieron cuadernos colectivos. Uno de ellos con el título: El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca.

Benaiges les prometió llevarlos a conocer el mar. Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil truncó los planes. El maestro fue detenido y fusilado, dejando una historia sepultada durante décadas que inspiró el libro y la película El maestro que prometió el mar.

El profesor prometió a los pequeños ir a conocer el mar. Sin embargo, nunca pudo cumplir su promesa. En 1936, tras el estallido de la Guerra Civil española, el maestro fue detenido y asesinado.

Una historia que permaneció olvidada durante décadas, hasta que fue recuperada e inspiró el libro y la película El maestro que prometió el mar.

Museo-Taller Escuela Benaiges. turismoburgos.org

Hoy la clase que permitió soñar a esos niños se puede visitar gracias al trabajo de una asociación que se propuso conservar el edificio y mantener vivo el legado del maestro: Museo-Taller Escuela Benaiges.

La comarca respira también atmósfera cinematográfica en rincones como Castil de Carrias y Loranquillo, escenarios de rodajes como La Bola Negra y Sacamantecas, de David Pérez Sañudo.

Muy cerca, en el frondoso Valle de las Caderechas, la Casa de la Memoria del Tamayo rescata la vida cotidiana de antaño en una vivienda rehabilitada. A través de fotografías y más de 300 documentos, el visitante viaja desde la Edad Media hasta el siglo XX.

Oficios y tradiciones vivas

Lagar Valdeande. turismoburgos.org

Hacia el sur y el centro de la provincia, la red descubre facetas fundamentales de la identidad castellana, como el antiguo oficio de la forja y la herrería.

En Santo Domingo de Silos, famosa universalmente por su abadía benedictina y los cantos gregorianos, la música adopta un cariz global en el Museo de Instrumentos Musicales.

Su colección, articulada bajo el lema Los sonidos de la tierra, reúne piezas tradicionales de los cinco continentes: desde tambores de Madagascar y cuerdas de Japón hasta expresiones sonoras de México, Bolivia o Marruecos.

Claustro-Monasterio Santo Domingo de Silos. turismoburgos.org

El entorno ofrece además un marco natural incomparable dentro del Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla —hogar de los sabinares más extensos del planeta— y una visita mítica para los amantes del wéstern: el reconstruido cementerio de Sad Hill, escenario culminante del clásico El bueno, el feo y el malo.

La cultura popular exhibe su vertiente más colorida en Mecerreyes. Su Museo del Carnaval y el Gallo desafía la estacionalidad del calendario mostrando las máscaras y trajes de las zarramacadas, confeccionados con sacos, plumas, pieles y cuerdas, junto a la recreación de la ancestral Corrida del Gallo.

Museo de Carnaval de Mecerreyes. turismoburgos.org

El recorrido culinario y productivo concluye en Valdeande, donde el Museo del Lagar del siglo XVIII ilustra el método tradicional de prensado y vinificación que forjó la comarca vitivinícola, en un municipio que atesora también el yacimiento romano de Ciella y la iglesia de San Pedro Apóstol.

Museos Vivos demuestra que el patrimonio rural es una experiencia abierta, accesible y conectada con quienes buscan comprender la identidad de la tierra a su propio ritmo.

"La ruta de pueblos ideal para visitar este otoño: la escuela de ‘El maestro que prometió el mar’, una fragua y un lagar del siglo XVIII", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con turismoburgos.org.