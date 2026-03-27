La Catedral de Toledo celebra 800 años de historia con su exposición más ambiciosa hasta la fecha Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo es un análisis de lo que este templo significa para la historia del arte y la devoción en España. Un proyecto de EL ESPAÑOL y

En 1226, Toledo no sabía que estaba a punto de cambiar su historia para siempre. Aquel año comenzó la construcción de la que acabaría convirtiéndose en una de sus grandes joyas y en un referente decisivo para el arte y la fe en España: la Catedral Primada. 800 años después, el templo celebra su aniversario con una exposición conmemorativa que aspira a ser un acontecimiento cultural de alcance internacional, Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo. La efeméride despliega una de las exposiciones más ambiciosas que se han realizado en el propio edificio. Primada es un análisis profundo de lo que la catedral de Toledo ha significado para la historia, la devoción y la estética.

© Fundación Impulsa Castilla-La Mancha

Del 25 de mayo al 14 de octubre de este año, la Catedral de Toledo abre sus puertas todos los días de 10:00 a 18:30 horas, para invitar al visitante a redescubrir su legado desde una nueva mirada. Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo ha sido diseñada como un diálogo entre el arte y la fe, entre el pasado y el presente, y recorre ocho siglos de historia a través de más de 350 obras: pinturas, esculturas, tapices y objetos litúrgicos de incalculable valor. La muestra se despliega dentro de la propia catedral. Desde la Puerta del Mollete hasta el Trascoro, pasando por el claustro alto, la Capilla de la Reina y la Capilla de San Blas, este recorrido de más de 2.000 metros cuadrados se ha dividido en dos eras de esplendor: El sueño gótico y El triunfo de la modernidad.

Parte I: El sueño gótico (siglos XIII-XV) En el primer bloque, comisariado por Javier Martínez de Aguirre Aldaz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en promoción artística medieval, se exploran los cimientos del templo. El experto, quien ha dedicado su carrera al estudio de las grandes catedrales hispanas, guía al visitante desde la herencia de la antigua mezquita preexistente hasta el fin del Medievo. En esta fase, la exposición quiere mostrar cómo la excelencia arquitectónica, figurativa y suntuaria de la catedral nació para servir de modelo y ejemplo al resto de las iglesias de España. Entre las piezas destacadas, los visitantes podrán admirar los distintivos arzobispales (palio, cruz, mitra y báculo) y el ajuar funerario de Jiménez de Rada. Un punto clave es la sección ‘Artistas y Talleres’, ubicada en la Capilla de San Blas, que invita a reflexionar sobre la tutoría individual frente al trabajo gremial medieval. A través de medios audiovisuales, se evidencia cómo cada relicario, códice y ornamento fue diseñado con una ambición de perfección nunca vista hasta el momento.

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Parte II: El triunfo de la modernidad (siglos XVI- XVIII) El segundo bloque queda bajo la dirección de Benito Navarrete, también catedrático de la UCM y experto en pintura andaluza y dibujo español. Aporta una visión transversal sobre la circulación de imágenes y el mecenazgo barroco para analizar el Siglo de Oro y la Ilustración. Aquí, el discurso se centra en los arzobispos como grandes mecenas globales que proyectaron el esplendor de Toledo hacia el orbe católico. El arte se convierte en una herramienta de persuasión y prestigio. El público podrá ver la integración de las manufacturas del Nuevo Mundo, como la exótica Mitra de plumas de Michoacán. Además, accederá a espacios icónicos como la capilla del Sagrario y Ochavo, considerado el relicario más suntuoso imaginable.

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Un recorrido inédito por las entrañas de la catedral Pero, sin duda, uno de los mayores atractivos de Primada es su itinerario museográfico, diseñado por el arquitecto Francisco Bocanegra, con el que se descubren espacios normalmente cerrados al público. Este recorrido integra la arquitectura viva de la catedral: 1. Entrada por la Puerta del Mollete: El visitante inicia su viaje en el claustro bajo, un espacio de transición que prepara los sentidos para la magnitud de lo que vendrá. 2. Ascenso a lo desconocido: A través de la exclusiva escalera de Tenorio, se accede al claustro alto. Por primera vez, se podrá entrar a la Capilla de la Reina y la Sala de Gigantones, espacios que albergan obras claves de la colección. 3. El corazón del templo: Tras descender de nuevo y visitar la Capilla de San Blas, el visitante entra en la nave principal para contemplar la Custodia de Enrique de Arfe, obra cumbre de la platería gótica. 4. Gran Final: La exposición culmina en el Trascoro, donde el discurso de la modernidad y el mecenazgo cardenalicio alcanza su máxima expresión en un despliegue monumental.

Cifras y tesoros: lo que nunca se ha visto La fuerza cultural de esta efeméride se refleja en sus cifras. La exposición cuenta con préstamos excepcionales de instituciones de renombre como la Galería de los Uffizi en Florencia, el Museo del Prado en Madrid y el Museo de Salzburgo en Salzburgo. En total, se exhiben más de 350 obras de arte, incluyendo pinturas, esculturas, orfebrería, tapices y códices. Aunque el dato más impactante es que el 50% de las piezas nunca antes han sido expuestas al público general. Los asistentes podrán caminar entre obras de los grandes maestros de la historia: Velázquez, El Greco, Zurbarán, Murillo y Goya representan la excelencia española, mientras que nombres como Bellini, Luca Giordano, el escultor Sansovino y caravaggistas como Saraceni aportan la dimensión internacional.

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Un legado que perdura El VIII Centenario no es una celebración efímera. Desde el año 2023, se puso en marcha un ambicioso programa de restauración en el que expertos intervienen más de 100 piezas para que luzcan en su máximo esplendor durante la muestra. Además, la ciencia y la historia quedan plasmadas en un catálogo monumental de 1.200 páginas en dos volúmenes, fruto de la colaboración de más de 100 expertos internacionales. Para garantizar que este legado sea accesible para todos, la exposición integra recursos audiovisuales y tecnología 3D que explican la evolución arquitectónica de la catedral y la complejidad de las modificaciones que la han transformado a lo largo de los siglos.

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