"Bodegas, molinos y conventos para disfrutar de Castilla-La Mancha: la Red de Hospederías es mucho más que descanso"

En una tierra donde la historia acompaña cada paso del viajero y el paisaje se abre infinito, la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha se ha consolidado como una red de alojamientos que se encuentra entre las más singulares del país. Esta propuesta turística impulsada por la Junta de Comunidades es una selección cuidada de alojamientos de 3 a 5 estrellas, ubicados en edificios históricos rehabilitados con sensibilidad y en entornos de alto valor natural, monumental o cultural. Sirve para viajar de una manera distinta, más cercana y más conectada con el territorio y con su historia. "Viajar por esta red es descubrir la región desde una mirada más humana, cercana y auténtica" Las Hospederías de Castilla-La Mancha no son solo hoteles: son espacios con alma. Se componen de antiguos palacios, conventos, molinos, casones tradicionales o bodegas recuperadas que hoy ofrecen descanso, gastronomía y experiencias de calidad en escenarios inigualables. Se trata de establecimientos privilegiados que cuentan, además, con una alta calidad de equipamientos, un servicio dedicado y una eficaz gestión profesional, posicionándose como punta de lanza de la oferta hostelera de la región.

Destino que se siente Tierra universal por la huella inmortal de Don Quijote, Castilla-La Mancha es mucho más que llanuras y molinos: es un mosaico diverso de paisajes, tradiciones y ciudades históricas perfectamente conservadas. Cinco provincias que comparten una identidad común, pero que ofrecen al viajero sensaciones distintas: naturaleza exuberante, pueblos de postal, gastronomía exquisita y un patrimonio cultural que sorprende incluso al visitante más experimentado. Lo que más enamora, sin embargo, es su gente: hospitalaria, cercana y cálida.

Joyas de una red única En San Carlos del Valle, un pequeño pueblo de poco más de mil habitantes situado en la comarca ciudadrealeña del Campo de Montiel, se le conoce como 'El Vaticano manchego'. La Hospedería Santa Elena es un edificio del siglo XVII que abraza la espectacular plaza del municipio. Desde sus tradicionales galerías de madera ofrece a sus huéspedes las mejores vistas a la imponente iglesia del Santísimo Cristo del Valle. Aúna tradición, paz y gastronomía manchega en un entorno monumental que enamora al visitante desde el primer paso. Sirve como un refugio para quienes buscan autenticidad y belleza serena.

Hotel Boutique Adolfo (Toledo) Descansar en pleno corazón de Toledo es posible a través del Hotel Boutique Adolfo ubicado en la Plaza de Zocodover. A pocos metros de los principales monumentos toledanos como el Alcázar o la Catedral, este hotel boutique ofrece exclusividad, elegancia y un cuidado exquisito del detalle. Este hotel de cuatro estrellas cuenta con 12 exclusivas habitaciones (tres de ellas suites) ofrece un ambiente íntimo, perfecto para vivir la ciudad imperial de forma única, casi privada.

Hotel Eugenia de Montijo (Toledo) A este recorrido se suma el Hotel Eugenia de Montijo Autograph Collection, ubicado en el palacio renacentista donde vivió la emperatriz Eugenia de Montijo, en pleno centro histórico de Toledo. Diseñado al estilo de los grandes hoteles de principios del siglo XX, destaca por su cúpula de vidrieras en el hall principal, sus suelos de mosaico de mármol. Este palacio renacentista enclavado en el Casco Histórico de Toledo fue renovado en 2018 y reconvertido en hotel de cinco estrellas al estilo clásico, con las máximas comodidades y atenciones a un paso de la Catedral Primada, la judería, etc. El edificio conserva valiosos restos históricos, como alfarjes policromados, muros de época visigoda y vestigios de la red de saneamiento romana integrados en el spa. El hall, corazón del hotel, alberga un gran bar presidido por un retrato de la emperatriz, junto a espacios singulares como el Mazapán Corner o el Dressing, una estancia evocadora del vestidor de Eugenia.

Hotel Convento del Giraldo (Cuenca) Además, otro de los destinos que no pueden dejar de visitarse es el Hotel Convento de Giraldo en Cuenca. Este hospedaje es un convento del siglo XVII y a pocos metros de la Catedral, donde perderse entre callejuelas medievales y vistas impresionantes a la hoz del Huécar es uno de los planes imprescindibles. Cada rincón de este hotel es una combinación de historia y confort donde la armonía que se crea atrapa a todo viajero.

Hotel Spa Palacio del Infante Don Juan Manuel (Belmonte, Cuenca) Los amantes de la historia podrán emocionarse descansando, haciendo noche e incluso relajándose en el spa de este hotel que ocupa el que fuera el primer alcázar de Belmonte, que el famoso literato Don Juan Manuel, príncipe de Villena, ordenó construir en el siglo XIV. Este lugar se ha transformado con las máximas comodidades, pero no por ello ha perdido la esencia de la arquitectura e historia originarias que atesora entre sus paredes.

Molino de Alcuneza (Sigüenza, Guadalajara) Un antiguo molino que antiguamente surtía de harina al valle de Sigüenza y ahora se ha convertido en un remanso de paz y lujo entre campos de cereal. El Hotel Spa Palacio del Infante Don Juan Manuel cuenta con spa, jardín o una bonita piscina invitan a disfrutar durante horas del entorno. Algunas de sus 17 habitaciones se encuentran en una antigua casona del siglo XV que ha sido restaurada con un gusto exquisito, como no puede ser de otra forma en un hotel boutique de 4 estrellas. Este enclave es un oasis de tranquilidad rodeado de naturaleza, donde el tiempo parece detenerse. Perfecto para una escapada romántica o de desconexión total.

Nueva incorporación a la red Pero la Red de Hospederías no se detiene y sigue creciendo. La última incorporación ha sido la de un proyecto tan especial como el edificio que lo alberga. La Hospedería Nuestra Señora del Rosario, ubicada en El Provencio (Cuenca), se suma recientemente para enriquecer aún más la oferta de alojamientos singulares de la región. Esta hospedería nace de la rehabilitación magistral de una antigua bodega de los años 50, transformada hoy en un hotel de 4 estrellas que combina tradición, modernidad y una estética muy cuidada. Pero su valor va más allá de la belleza arquitectónica ya que es el primer alojamiento de Castilla-La Mancha adaptado específicamente para personas con autismo, lo que la convierte en un referente de turismo accesible e inclusivo en España.