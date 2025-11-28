Madrid es la gran capital de las artes escénicas. Alberga más de 280 teatros, más de 120 salas de conciertos y concentra casi un tercio de todas las producciones artísticas del país.

Una sólida infraestructura que, en combinación con una creciente demanda -los conciertos han triplicado la venta de entradas desde 2008 y los teatros mantienen una tendencia positiva tras la pandemia, según cifras de SGAE- sitúa a Madrid como epicentro cultural.

Javier Olmedo, director de MADRID EN VIVO

Al año, la ciudad registra unos 58.000 espectáculos, entre los que se incluyen los presentes en los principales auditorios, pero también en espacios alternativos que, fuera del circuito convencional, ofrecen otra mirada sobre el arte.

Álvaro Caboalles, gerente de MACOMAD

Mantener viva la escena cultural de Mantener ciudad a través de las salas independientes ha sido el punto de partida para la creación de MADRID OFF, una nueva marca fruto de la alianza entre MADRID EN VIVO, la asociación madrileña de salas conciertos y MACOMAD, en representación de salas de teatro alternativas.

Desde un concierto de jazz, un tablao flamenco hasta una pieza de danza contemporánea o una representación teatral para tan solo veinte espectadores, MADRID OFF se presenta como escaparate del ecosistema creativo más desconocido y rompedor de la capital.