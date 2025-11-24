"Qué ver y hacer en tres días en Aranjuez"

El primer día lo dedicaremos a conocer el alma monumental de Aranjuez. El punto de partida será el Palacio Real, mandado construir por Felipe II en 1564 para hacer de la ciudad una gran villa de inspiración italiana.

Sin embargo, el aspecto actual del palacio se debe en gran parte a las ampliaciones posteriores realizadas por los Borbones, que trasladaban allí su residencia todas las primaveras hasta 1870.

En su interior destacan el Gabinete de Porcelana, con un excepcional revestimiento de paneles de porcelana de la Real Fábrica del Buen Retiro; el Salón de Baile, el Comedor de Gala y su espectacular bóveda, el Salón del Trono de Isabel II, y el Gabinete Árabe, inspirado en la sala de las Dos Hermanas de la Alhambra de Granada

En el exterior, la visita continúa por los impresionantes jardines, los mayores del sur de Europa. El conjunto histórico tiene más de 111 hectáreas visitables de jardines y huertas que destacan, además de por su tamaño, por su riqueza botánica y un cuidado diseño paisajístico.

El diseño de los jardines, así como el sistema hidráulico de presas creado para regar las zonas ajardinadas, también fueron impulsados bajo la supervisión de Felipe II, quien encargó el proyecto al arquitecto Juan Bautista de Toledo, que también dirigió la construcción del Real Monasterio de El Escorial.

Los más próximos al Palacio son los Jardines de la Isla y Jardines del Parterre, con fuentes monumentales dedicadas a los dioses y mitos griegos. Algunas de las más emblemáticas son la Fuente de Hércules y Anteo, la Fuente de Ceres o la Fuente del Reloj.

En el Jardín del Príncipe, el más grande de todos, se encuentra el Museo de las Falúas Reales, que exhibe las embarcaciones fluviales de recreo de la familia real, una curiosa muestra de la vida en la corte. En este bosque de 150 hectáreas también se encuentran el Estanque Chinesco, donde se ubican varios templetes de estilo oriental y griego, y la Casa del Labrador, una joya neoclásica rodeada de árboles centenarios.