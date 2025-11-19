"Ruta arqueológica por Alcalá de Henares: de la prehistoria a la vida romana de Complutum"

El otro gran referente del turismo arqueológico en Alcalá es el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA), que celebra su 25 aniversario como epicentro de la conservación del patrimonio regional. Este museo custodia hallazgos de excavaciones de toda la región.

La exposición permanente del museo recorre de forma integral la transformación de la región, desde los sorprendentes paisajes anteriores a la humanidad hasta la Edad Moderna. Un viaje al pasado que permite al visitante entender la evolución humana, conocer la fauna ya extinta que habitó este territorio, y contemplar los objetos arqueológicos producidos por los diferentes pueblos que lo ocuparon: carpetanos, romanos, visigodos...

Asimismo, el MARPA enriquece su oferta con destacadas exposiciones temporales, conferencias, talleres, visitas guiadas y actividades para familias. Tanto la entrada como la participación en todas las actividades son gratuitas, con reserva previa obligatoria, y el museo es completamente accesible para personas con movilidad reducida.

Para Enrique Baquedano, director del MARPA, “Alcalá de Henares es “la capital arqueológica de la región”; y recuerda que “ya con la presencia de los visigodos fue el lugar urbanísticamente más relevante de la Comunidad de Madrid.

También lo fue en el mundo árabe, donde la ciudad, a orillas del Henares, tuvo una gran importancia. Hasta el siglo XVI, prácticamente, la ciudad tuvo tanta o más relevancia que Madrid y es la capital histórica, en buena medida, de la región; por eso los restos que quedan son de tanto interés para cualquier visitante que sepa apreciar el estudio y el conocimiento de la historia y del pasado”.