"Ruta arqueológica por Alcalá de Henares: de la prehistoria a la vida romana de Complutum"

Alcalá de Henares ofrece un viaje en el tiempo entre vestigios medievales, restos prehistóricos y yacimientos romanos. En la ciudad, el pasado emerge en cada esquina. Sus rincones no solo recuerdan a Miguel de Cervantes y el esplendor del Siglo de Oro, sino que también nos descubren el origen en Complutum y su rica historia.
Aquí se pueden visitar algunos de los yacimientos más importantes de la Comunidad de Madrid ligados a la historia romana, islámica y prehistórica. El corazón arqueológico de la urbe late precisamente en Complutum, la ciudad romana fundada en el siglo I, que dio origen a la actual Alcalá de Henares.
Empezando por Complutum y sin olvidar sus numerosos museos, estas son las paradas imprescindibles para conocer el pasado de una de las ciudades con más historia de la región.
Huellas romanas
El Parque Arqueológico de la Ciudad Romana de Complutum es la única ciudad romana visitable de la Comunidad de Madrid y uno de sus yacimientos más importantes, con el Antiquarium de Complutum como puerta de entrada y centro de interpretación. Permite recorrer calles, termas, mosaicos y viviendas señoriales que reflejan el esplendor del antiguo Imperio en el valle del Henares.
También se conserva el foro monumental y pinturas murales en la Casa de los Grifos, una gran domus aristocrática construida en la época del emperador Augusto.
A pocos metros, el yacimiento de la Casa de Hippolytus conserva los restos de una escuela juvenil romana, con un mosaico que presenta una escena de pesca que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.
Su pasado romano es una de las señas de identidad de Alcalá de Henares, y esta muestra con orgullo esta herencia. Así, cada año, la ciudad celebra las jornadas de recreación histórica “Complutum Renacida”, que llenan de vida el yacimiento con legionarios, artesanos y escenas de la antigua Roma.
Museo Arqueológico y Paleontológico
El otro gran referente del turismo arqueológico en Alcalá es el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA), que celebra su 25 aniversario como epicentro de la conservación del patrimonio regional. Este museo custodia hallazgos de excavaciones de toda la región.
La exposición permanente del museo recorre de forma integral la transformación de la región, desde los sorprendentes paisajes anteriores a la humanidad hasta la Edad Moderna. Un viaje al pasado que permite al visitante entender la evolución humana, conocer la fauna ya extinta que habitó este territorio, y contemplar los objetos arqueológicos producidos por los diferentes pueblos que lo ocuparon: carpetanos, romanos, visigodos...
Asimismo, el MARPA enriquece su oferta con destacadas exposiciones temporales, conferencias, talleres, visitas guiadas y actividades para familias. Tanto la entrada como la participación en todas las actividades son gratuitas, con reserva previa obligatoria, y el museo es completamente accesible para personas con movilidad reducida.
Para Enrique Baquedano, director del MARPA, “Alcalá de Henares es “la capital arqueológica de la región”; y recuerda que “ya con la presencia de los visigodos fue el lugar urbanísticamente más relevante de la Comunidad de Madrid.
También lo fue en el mundo árabe, donde la ciudad, a orillas del Henares, tuvo una gran importancia. Hasta el siglo XVI, prácticamente, la ciudad tuvo tanta o más relevancia que Madrid y es la capital histórica, en buena medida, de la región; por eso los restos que quedan son de tanto interés para cualquier visitante que sepa apreciar el estudio y el conocimiento de la historia y del pasado”.
Una ciudad diseñada para el conocimiento
Más allá de la arqueología, Alcalá de Henares se distingue por haber sido una ciudad renacentista planificada en torno a su universidad, un modelo urbano universitario pionero. El Cardenal Cisneros fundó la Universidad de Alcalá en 1499, lo que transformó la ciudad en un importante centro cultural y educativo.
Algunos de los edificios más importantes de Alcalá pertenecen a la Universidad, siendo el más destacado el Colegio Mayor de San Ildefonso. Es una visita imprescindible para conocer la historia de la ciudad, recomendable con guías oficiales, que pueden consultarse y reservarse en la página de turismo de Alcalá de Henares.
La ruta cultural puede continuar por la Casa Natal de Cervantes, otro símbolo inequívoco de Alcalá de Henares, que nos lleva a la vida cotidiana en el Siglo de Oro, y seguir hasta la Plaza de Cervantes y el Corral de Comedias.
Alcalá de Henares es un auténtico mosaico de culturas, donde cada edificio cuenta un capítulo de su larga historia. A través de la Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor, el Palacio de Laredo, la Iglesia de Santa María la Mayor o el Palacio Arzobispal, podemos comprender la evolución de la ciudad como centro universitario, político y religioso.
Los museos también ofrecen un recorrido completo por el legado cultural, científico y artístico del municipio. El Museo de Arte Iberoamericano de la Universidad de Alcalá, abre una ventana al arte contemporáneo de España y América, mientras que el Museo de la Medicina del Siglo de Oro recrea la actividad médica y asistencial de la época.
Para aprovechar al máximo la visita, en la página de turismo de Alcalá de Henares podemos consultar las visitas guiadas y otras actividades culturales disponibles que nos permitirán profundizar en el origen y patrimonio de esta ciudad declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Cómo llegar a Alcalá de Henares
- En coche: Desde Madrid, por la A-2 en dirección Zaragoza.
- En autobús: Desde el intercambiador de Avenida de América, línea 223.
- En tren: Línea de Cercanías C2, C7 y C8, parada Alcalá de Henares. También en tren semidirecto Civis desde Chamartín.
- Tren de Cervantes: Un viaje teatralizado, ambientado en el Siglo de Oro, que explica la vida y obra del autor. En temporada, sale los sábados desde Atocha (22€ para adultos y 16€ para menores entre 7 y 11 años).