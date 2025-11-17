"Qué ver y hacer en tres días en Alcalá de Henares"

Ciudad romana, la cuna de Cervantes y clave en la difusión del idioma castellano, Alcalá de Henares es un lugar donde el viajero puede transitar por diferentes siglos de la historia y empaparse de su esencia universitaria.
La Universidad y el centro histórico de la ciudad, uno de los cinco enclaves de la Comunidad de Madrid declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, nos transporta atrás en el tiempo, a una época de expansión cultural del Siglo de Oro español.
Esta distinción se debe a la singularidad de un lugar que cambió para siempre la historia de la lengua española. Fundada en el año 1499 por el cardenal Cisneros, fue la primera ciudad europea diseñada para acoger una universidad, un modelo que transformó Alcalá en un centro cultural y educativo de referencia durante la Edad Moderna.
Por la riqueza monumental de su casco histórico, con la universidad, la Casa Natal de Cervantes, el Palacio Arzobispal, el Corral de Comedias y yacimientos arqueológicos que dan testimonio de más de dos mil años de historia y cultura, Alcalá de Henares bien merece una escapada de varios días si queremos conocerla a fondo.
Día 1: Tras las huellas de Cervantes y Cisneros
Nuestra visita puede comenzar en el Colegio Mayor de San Ildefonso, corazón de la Universidad de Alcalá. Lo primero que veremos será su icónica fachada plateresca y, en su interior, cabe destacar el imponente Paraninfo, con arcos de medio punto, artesonado de madera y decoración mudéjar.
Para acceder al interior de la Universidad y sus principales edificios -como la Capilla de San Ildefonso, donde se encuentra la sepultura del Cardenal Cisneros, y otros salones y patios históricos- es imprescindible reservar una visita guiada oficial, que puede consultarse en la página de turismo de Alcalá de Henares.
Muy cerca se encuentra la Casa Natal de Miguel de Cervantes, que nos permite adentrarnos en la vida cotidiana de una familia de los siglos XVI y XVII. El escritor nació y vivió sus primeros años en esta casa, ahora convertida también en museo. La colección permanente incluye grabados, cuadros, cerámicas y otros objetos vinculados a Cervantes y su época.
Seguiremos por la Calle Mayor -considerada la más larga de Europa construida a partir de viviendas residenciales- hasta la Plaza de Cervantes, epicentro del casco histórico. Allí estará nuestra última parada del día: el Corral de Comedias, uno de los teatros más antiguos de Europa y una auténtica joya de la arquitectura teatral española. Con suerte incluso podremos disfrutar de una función en este coliseo por el que han pasado dramaturgos como Lope de Vega, Quevedo o Tirso de Molina.
Día 2: Entre templos y museos
Tras un primer día dedicado a la historia universitaria y cervantina, la segunda jornada invita a explorar el alma espiritual y cultural de Alcalá. La ciudad cuenta con una sorprendente concentración de museos, conventos y espacios patrimoniales que narran siglos de fe y conocimiento.
Una buena forma de comenzar el día es visitando el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, ubicado en el antiguo convento dominico de La Madre de Dios. Sus salas ofrecen un viaje desde la prehistoria hasta la época moderna, con piezas halladas en yacimientos de toda la región, incluidas las excavaciones de Complutum, la antigua ciudad romana sobre la que se asienta Alcalá.
Muy cerca se encuentra el Hospital de Antezana, considerado uno de los hospitales en funcionamiento más antiguos de Europa. Entre sus muros trabajó el padre de Cervantes y hoy alberga el Museo de la Medicina del Siglo de Oro, que recrea la actividad médica y asistencial de la época a través de antiguas boticas, instrumental médico y recetarios históricos.
De vuelta en la Universidad se encuentra el Museo de Arte Iberoamericano de la UAH, reinaugurado en 2024 en la planta baja del Edificio Cisneros. Se trata de un nuevo espacio expositivo que acoge obras de artistas contemporáneos de ambos lados del Atlántico y refuerza la posición de la ciudad como referente internacional.
Podemos continuar el itinerario por algunos de los conventos más emblemáticos del casco histórico como el Monasterio de San Bernardo, conocido como “Las Bernardas”. Una joya del barroco del siglo XVII que pertenece a la orden cisterciense y sigue en activo, aunque se permiten visitas a determinadas zonas, como la iglesia, donde asombrarse con su majestuosa cúpula oval.
Muy cerca se encuentra el Palacio Arzobispal, que durante siglos fue residencia de los arzobispos de Toledo y de numerosos reyes. También ha acogido importantes eventos de la historia de España, como la primera entrevista entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón.
Podemos concluir la ruta en la Iglesia de Santa María la Mayor, que alberga la Capilla de las Santas Formas, una de las obras maestras del barroco de Alcalá. Fue construida entre los siglos XVII y XVIII y conserva el relicario de las Santas Formas, una tradición religiosa única en la ciudad.
Día 3: Conocer las tradiciones
El tercer día es perfecto para disfrutar de la ciudad a un ritmo más pausado, deteniéndonos en su entorno y gastronomía. La cultura de la tapa forma parte del ADN complutense y entre los dulces tradicionales destacan las rosquillas y costradas de Alcalá, así como las almendras garrapiñadas de las Clarisas de San Diego, que se venden en el convento del mismo nombre.
Para un viaje aún más completo podemos hacer coincidir nuestra visita con alguno de los numerosos eventos que se celebran en la ciudad durante todo el año. En otoño se celebra la Semana Cervantina, declarada de Interés Turístico Nacional y en primavera tiene lugar Complutum Renacida, una recreación histórica romana. También es destacable su Semana Santa, una de las más emblemáticas de la región.
Y si aún quedan ganas de seguir explorando, el entorno de la Alcarria madrileña ofrece otras escapadas ideales: el palacio de Nuevo Baztán, el pueblo blanco de Olmeda de las Fuentes o el Panteón de los Duques de Alba en Loeches, todos a menos de media hora en coche.
Cómo llegar a Alcalá de Henares
- En coche: Desde Madrid, por la A-2 en dirección Zaragoza.
- En autobús: Desde el intercambiador de Avenida de América, línea 223.
- En tren: Línea de Cercanías C2, C7 y C8, parada Alcalá de Henares. También en tren semidirecto Civis desde Chamartín.
- Tren de Cervantes: Un viaje teatralizado, ambientado en el Siglo de Oro, que explica la vida y obra del autor. En temporada, sale los sábados desde Atocha (22€ para adultos y 16€ para menores entre 7 y 11 años).