"Qué ver y hacer en tres días en Alcalá de Henares"

Día 2: Entre templos y museos

Tras un primer día dedicado a la historia universitaria y cervantina, la segunda jornada invita a explorar el alma espiritual y cultural de Alcalá. La ciudad cuenta con una sorprendente concentración de museos, conventos y espacios patrimoniales que narran siglos de fe y conocimiento.

Una buena forma de comenzar el día es visitando el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, ubicado en el antiguo convento dominico de La Madre de Dios. Sus salas ofrecen un viaje desde la prehistoria hasta la época moderna, con piezas halladas en yacimientos de toda la región, incluidas las excavaciones de Complutum, la antigua ciudad romana sobre la que se asienta Alcalá.

Muy cerca se encuentra el Hospital de Antezana, considerado uno de los hospitales en funcionamiento más antiguos de Europa. Entre sus muros trabajó el padre de Cervantes y hoy alberga el Museo de la Medicina del Siglo de Oro, que recrea la actividad médica y asistencial de la época a través de antiguas boticas, instrumental médico y recetarios históricos.

De vuelta en la Universidad se encuentra el Museo de Arte Iberoamericano de la UAH, reinaugurado en 2024 en la planta baja del Edificio Cisneros. Se trata de un nuevo espacio expositivo que acoge obras de artistas contemporáneos de ambos lados del Atlántico y refuerza la posición de la ciudad como referente internacional.

Podemos continuar el itinerario por algunos de los conventos más emblemáticos del casco histórico como el Monasterio de San Bernardo, conocido como “Las Bernardas”. Una joya del barroco del siglo XVII que pertenece a la orden cisterciense y sigue en activo, aunque se permiten visitas a determinadas zonas, como la iglesia, donde asombrarse con su majestuosa cúpula oval.

Muy cerca se encuentra el Palacio Arzobispal, que durante siglos fue residencia de los arzobispos de Toledo y de numerosos reyes. También ha acogido importantes eventos de la historia de España, como la primera entrevista entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón.

Podemos concluir la ruta en la Iglesia de Santa María la Mayor, que alberga la Capilla de las Santas Formas, una de las obras maestras del barroco de Alcalá. Fue construida entre los siglos XVII y XVIII y conserva el relicario de las Santas Formas, una tradición religiosa única en la ciudad.