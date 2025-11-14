"El arte sale de los museos: las galerías redibujan el mapa cultural de Madrid"

Pablo Flórez, presidente de Arte Madrid
Pasear por las calles de Madrid es caminar, sin querer, entre obras de arte. Y es que basta con fijarse un poco para darse cuenta de que los barrios están salpicados de numerosas galerías de arte contemporáneo. Desde hace unos años, la ciudad ha cobrado un “peso específico importante” en este sector, tal y como asegura Pablo Flórez, el presidente de Arte Madrid.
Arte Madrid es la Asociación de Galerías de Arte Moderno y Contemporáneo de la capital. Fundada en el año 2000, hoy reúne a 55 galerías y 60 espacios (algunas galerías tienen dos sedes) repartidas por la ciudad que representan a más de 500 artistas.
La asociación nació con un objetivo muy claro: dar visibilidad al trabajo de las galerías y destacar su papel como impulsoras del arte contemporáneo en Madrid. Para Flórez es “una forma de reivindicarse dentro del sector cultural”.
Tras más de dos décadas de trabajo, el esfuerzo ha dado sus frutos. Según el presidente de la agrupación, la capital ha tenido “un aumento exponencial” como destino cultural, algo que, dice, reflejan “los números”.
Arte Madrid ha conseguido poner en valor el arte contemporáneo en relación con la sociedad, con la ciudad y reivindicar las galerías como “un espacio cultural y comercial que genera un tejido fundamental” en Madrid.
La asociación representa y refleja “un poco el panorama de la ciudad”, afirma Flórez, y muestra cómo las galerías de arte tienen “un peso importante en la industria cultural de Madrid”.
Un arte cercano, abierto y sin barreras
Desde Arte Madrid se ofrece una experiencia única, una forma de contemplar el arte diferente, “muy directa”, en palabras del presidente. En estos espacios, el visitante tiene la oportunidad de interactuar con obras de todo tipo ya sea de artistas más establecidos, más emergentes, exposiciones colectivas, de artistas fallecidos, internacionales, locales y disfrutar de exposiciones que reflejan la pluralidad del arte actual.
La actividad de Arte Madrid también tiene un enfoque educativo y de difusión. La asociación trabaja en la promoción de los artistas y en mostrar la importancia del arte como parte esencial de la vida individual y colectiva.
Las galerías apoyan a los artistas, difunden su obra y actúan como puente entre ellos y los diferentes agentes del mundo del arte, acercando así ideas y valores estéticos a la sociedad.
Sus espacios, abiertos a todos los públicos, ofrecen acceso gratuito, lo que las convierte en la única industria cultural privada de Madrid con entrada libre. Esa gratuidad, explica Flórez, “democratiza el acceso a la cultura y al arte contemporáneo”.
Añade que siempre se ha tenido la idea de que el arte contemporáneo es propio de un determinado tipo de público, uno más “elitista”, nada más lejos de la realidad. Según defiende, se dirige a “muchos tipos de público” que encontrarán en las exposiciones “capacidad de reflexionar” y de pensar sobre el arte contemporáneo “desde muchos puntos de vista”.
Madrid, un destino cultural en auge
Las galerías han contribuido decisivamente a situar a Madrid como uno de los grandes destinos culturales europeos. Flórez destaca que el arte contemporáneo se ha convertido en “uno de los fenómenos más importantes dentro de la cultura”, y recuerda que ha habido “un aumento del 38,5% de turistas que vienen a Madrid con motivación cultural”.
Recuerda que el arte contemporáneo “nace con las galerías” y que “prácticamente” todo lo que ocurre en ellas “luego tiene visibilidad en instituciones y museos”. Además de su papel expositivo, las galerías trabajan para dar proyección internacional a los artistas, colaboran en la producción de exposiciones y fomentan la compra de obras por parte de coleccionistas de todo el mundo.
Desde su creación, Arte Madrid acerca el arte al público mediante la publicación de un plano con la programación de sus galerías y una selección de instituciones y espacios artísticos. Disponible en formato digital y en aplicación móvil, esta herramienta permite ofrecer una experiencia más completa, personalizada y accesible tanto para visitantes locales como internacionales.
La importancia de los itinerarios por barrios
Desde el inicio, la asociación tuvo clara la importancia de crear itinerarios por barrios. Tal y como detalla Flórez, era vital para poder “organizar un poco determinados espacios de la ciudad donde se han reunido”.
Consideraban que “a nivel logístico” era interesante para poder facilitar la visita del público. Según comenta, en algunas ocasiones, el usuario acude solo a ver una determinada galería, pero otras tantas se decanta por seguir ese recorrido de espacios y dejarse llevar.
Así fue como nacieron las ocho rutas de arte que hoy recorren Madrid y muestran el pulso creativo de la ciudad. Desde el Centro hasta Chamberí, pasando por Salesas, Lavapiés, Letras, Salamanca y otros distritos, las galerías ofrecen las propuestas más vanguardistas. Juntas, forman el mayor museo de Madrid: uno abierto, diverso y en constante movimiento.
Alejandro Villota, fundador de Memoria
El nuevo polo artístico de la ciudad
Durante un tiempo, las áreas más relevantes del arte contemporáneo se concentraban en el barrio de Salesas o las inmediaciones del Museo Reina Sofía. Sin embargo, poco a poco, hay una zona que se ha ido colando en el mapa alternativo del arte de Madrid: Carabanchel.
Flórez ve en este barrio un “reflejo de lo que está pasando en la ciudad”. Entre sus calles se multiplican las galerías jóvenes, “completamente distintas” y “muy modernas”, que han sabido convertir viejos garajes y naves industriales en lugares donde el arte respira con libertad, como ocurre con Memoria, fundada en 2020 por Alejandro Villota.
El proyecto se centra en la revisión de América Latina. El galerista explica que consideraban “importante” tener en Madrid un vínculo con esta tierra y “representar a artistas que no habían expuesto antes individualmente en España”.
Su trabajo se centra en la revisión y en la compensación de la historia, dando voz a aquellos márgenes que no han estado “bien contados” en la historia del arte. Su objetivo es abordar la memoria “no solo desde el pasado, sino también desde la memoria presente”.
Cuentan con dos sedes –una en el centro y otra en Carabanchel–, Memoria ofrece en esta última “posibilidades museográficas diferentes”. Desde allí, trabajan la memoria “como un medio urgente”, tan relevante en Latinoamérica para narrar su realidad social.
Para Villota, que Carabanchel se haya convertido en el nuevo polo artístico de la ciudad y que cuente con una ruta de galerías supone descentralizar la cultura y llevarla hacia la periferia.
“La idea de democratización de la cultura desde aquí cumple todavía una misión más importante”, explica, “porque es posible que personas que viven aquí, de clases y estratos sociales más bajos, puedan tener acceso a la cultura desde este propio barrio”.
Al igual que Flórez, Villota considera fundamental “desmitificar un poco también esa idea elitista de las galerías y la cultura”. “Es una gran oportunidad para describir el mundo de las galerías desde otros centros”, añade.
Esa voluntad de abrir el arte y llevarlo más allá de los circuitos tradicionales es la que da forma al mapa de Arte Madrid: un entramado de rutas y espacios donde el arte contemporáneo se entrelaza con la vida diaria. Ocho itinerarios, sesenta y un galerías y cientos de artistas hacen de Madrid una ciudad donde la cultura se respira a cada paso.