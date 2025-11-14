"El arte sale de los museos: las galerías redibujan el mapa cultural de Madrid"

Pasear por las calles de Madrid es caminar, sin querer, entre obras de arte. Y es que basta con fijarse un poco para darse cuenta de que los barrios están salpicados de numerosas galerías de arte contemporáneo. Desde hace unos años, la ciudad ha cobrado un “peso específico importante” en este sector, tal y como asegura Pablo Flórez, el presidente de Arte Madrid.

Arte Madrid es la Asociación de Galerías de Arte Moderno y Contemporáneo de la capital. Fundada en el año 2000, hoy reúne a 55 galerías y 60 espacios (algunas galerías tienen dos sedes) repartidas por la ciudad que representan a más de 500 artistas.

La asociación nació con un objetivo muy claro: dar visibilidad al trabajo de las galerías y destacar su papel como impulsoras del arte contemporáneo en Madrid. Para Flórez es “una forma de reivindicarse dentro del sector cultural”.

Tras más de dos décadas de trabajo, el esfuerzo ha dado sus frutos. Según el presidente de la agrupación, la capital ha tenido “un aumento exponencial” como destino cultural, algo que, dice, reflejan “los números”.

Arte Madrid ha conseguido poner en valor el arte contemporáneo en relación con la sociedad, con la ciudad y reivindicar las galerías como “un espacio cultural y comercial que genera un tejido fundamental” en Madrid.

La asociación representa y refleja “un poco el panorama de la ciudad”, afirma Flórez, y muestra cómo las galerías de arte tienen “un peso importante en la industria cultural de Madrid”.