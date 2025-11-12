"Guía para disfrutar de la montaña y el aire libre en San Lorenzo de El Escorial"

San Lorenzo de El Escorial es una puerta abierta a la naturaleza. Más allá del esplendor de su monumental patrimonio -encabezado, como no podía ser de otra forma, por su célebre monasterio- en los alrededores del Real Sitio encontramos bosques centenarios, árboles singulares y miradores únicos.
A los pies del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el municipio se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los amantes del turismo activo y el aire libre.
El Bosque de La Herrería y la Silla de Felipe II
Aquí, cada ruta se convierte en una lección de historia. Uno de los enclaves más emblemáticos de la localidad es el Bosque de La Herrería, que forma parte del Paraje pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La Herrería desde 1961.
En su día fue coto de caza real y hoy es un paraje protegido por su indudable valor paisajístico. En el espeso bosque abundan los quejigos y fresnos, y es un magnífico lugar para hacer rutas de senderismo o identificar aves.
En lo alto del bosque se alza la Silla de Felipe II, un mirador de granito con vistas privilegiadas del monasterio y la sierra. Según la tradición, desde este punto el monarca observaba las obras del monasterio, aunque la hipótesis más extendida actualmente apunta a que se trata de un antiguo altar vetón, un pueblo prerromano que habitó la Península Ibérica.
Además, a pocos metros del mirador destaca un ejemplar de arce de Montpellier de diez metros de altura que está catalogado como Árbol Singular por la Comunidad de Madrid.
Al otro lado del municipio se encuentra el Pinar de Abantos, también integrado en el Paraje pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La Herrería. Este entorno de pino silvestre regala amplias vistas hacia Madrid y la sierra desde sus miradores principales, y rutas donde descubrir hitos como la Cruz de Rubens, que recuerda el punto desde el que el pintor flamenco realizó en 1629 un boceto panorámico del monasterio.
El entorno natural de San Lorenzo de El Escorial también sorprende con propuestas educativas, ideales para hacer excursiones guiadas o pasar una jornada en familia. En una de las laderas del Pinar de Abantos se encuentra el Arboreto Luis Ceballos, un centro de educación ambiental donde aprender sobre la flora autóctona de la región: la colección consta de unas 250 especies diferentes de árboles y arbustos.
Mientras que en el área recreativa de El Tomillar se encuentra el Centro de Naturaleza InsectPark, un museo vivo dedicado al fascinante universo de la microfauna. La colección incluye tanto especies vivas de mariposas, escarabajos y arañas, así como ejemplares naturalizados de insectos de todo el mundo.
Turismo activo y rutas en bicicleta
El entorno de San Lorenzo de El Escorial, puerta de entrada al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ofrece un sinfín de posibilidades para disfrutar del aire libre. El turismo activo -senderismo, bicicleta, escalada y otros deportes de aventura- se ha convertido en una de las formas más divertidas de explorar sus montes y cumbres.
Uno de los planes más originales para conocer la sierra es la Travesía de las Cumbres Escurialenses. Se celebra cada año el 15 de agosto desde 1960, durante las fiestas patronales, y recorre las principales cumbres que rodean San Lorenzo de El Escorial: Tercer Ermitaño, El Fraile, San Benito, Risco Alto y Alto de Abantos.
La travesía se realiza en equipos de dos o tres personas, sin límite de edad, aunque se trata de una prueba exigente por su recorrido, de 22 kilómetros, y desnivel acumulado, superior a los 1.000 metros.
Pero si eres más de recorrer la montaña en bici que a pie, San Lorenzo de El Escorial también es punto de partida -o llegada- de dos rutas de CiclaMadrid. La primera conecta el municipio con Moralzarzal (dificultad moderada: 22,73 kilómetros y un desnivel positivo de 102 metros) y la segunda con Robledo de Chavela (un poco más desafiante: 18,75 km y un desnivel positivo de 374 metros).
Ambos itinerarios discurren entre paisajes de montaña, caminos históricos y varios pueblos con encanto, además de ofrecer unas impresionantes vistas de los valles y montes circundantes.
Después de una larga jornada al aire libre, merece la pena permanecer en el municipio. Pasear por sus regias calles y, cómo no, visitar algunos de los monumentos de su conjunto histórico-artístico como el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o el Real Coliseo Carlos III.
Por último, la experiencia gastronómica completa la visita turística a San Lorenzo. En cualquiera de sus restaurantes se pueden degustar carnes de Guadarrama, setas de temporada y dulces tradicionales como las bizcotelas, el favorito del rey Felipe V.
Cómo llegar a San Lorenzo de El Escorial
- En coche: Desde Madrid, por la A-6 en dirección a A Coruña.
- En autobús: Desde el intercambiador de Moncloa, líneas 661 y 664.
- En tren: Línea de Cercanías C8 (Madrid–Cercedilla), parada en El Escorial.
- Tren de Felipe II: Un convoy turístico de los años 40 que permite disfrutar en temporada de las vistas a la Sierra de Guadarrama durante el trayecto. Sale de la estación Príncipe Pío, pero hay que reservar con antelación.