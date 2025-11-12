"Guía para disfrutar de la montaña y el aire libre en San Lorenzo de El Escorial"

Aquí, cada ruta se convierte en una lección de historia. Uno de los enclaves más emblemáticos de la localidad es el Bosque de La Herrería, que forma parte del Paraje pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La Herrería desde 1961.

En su día fue coto de caza real y hoy es un paraje protegido por su indudable valor paisajístico. En el espeso bosque abundan los quejigos y fresnos, y es un magnífico lugar para hacer rutas de senderismo o identificar aves.

En lo alto del bosque se alza la Silla de Felipe II, un mirador de granito con vistas privilegiadas del monasterio y la sierra. Según la tradición, desde este punto el monarca observaba las obras del monasterio, aunque la hipótesis más extendida actualmente apunta a que se trata de un antiguo altar vetón, un pueblo prerromano que habitó la Península Ibérica.

Además, a pocos metros del mirador destaca un ejemplar de arce de Montpellier de diez metros de altura que está catalogado como Árbol Singular por la Comunidad de Madrid.

Al otro lado del municipio se encuentra el Pinar de Abantos, también integrado en el Paraje pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La Herrería. Este entorno de pino silvestre regala amplias vistas hacia Madrid y la sierra desde sus miradores principales, y rutas donde descubrir hitos como la Cruz de Rubens, que recuerda el punto desde el que el pintor flamenco realizó en 1629 un boceto panorámico del monasterio.

El entorno natural de San Lorenzo de El Escorial también sorprende con propuestas educativas, ideales para hacer excursiones guiadas o pasar una jornada en familia. En una de las laderas del Pinar de Abantos se encuentra el Arboreto Luis Ceballos, un centro de educación ambiental donde aprender sobre la flora autóctona de la región: la colección consta de unas 250 especies diferentes de árboles y arbustos.

Mientras que en el área recreativa de El Tomillar se encuentra el Centro de Naturaleza InsectPark, un museo vivo dedicado al fascinante universo de la microfauna. La colección incluye tanto especies vivas de mariposas, escarabajos y arañas, así como ejemplares naturalizados de insectos de todo el mundo.