"Comarca de Las Vegas y Alcarria Madrileña: territorio con alma, sabor y legado"

Arte y magia: Colmenar de Oreja

Colmenar de Oreja, por su parte, responde perfectamente a este catálogo de lugares cuyos argumentos no son tan evidentes. Una forma de gamificar, en cierta manera, una visita que no dejará indiferente a nadie. Y es que, quien contemple la localidad desde la distancia no percibirá los motivos: sí, observará un bonito lugar emplazado en lo alto de una pequeña colina que hipnotiza desde la distancia. Pero algunos paseos desde su mismo centro permiten recorrerlo por su perímetro y empezar a percibir el ‘truco’. La magia se hace al entender cómo la plaza mayor del pueblo se asienta sobre un conjunto de puentes que salvan el curso natural del arroyo de Zacatín. Una magna obra de ingeniería que remite ineludiblemente a esas cosas que definen el Madrid que no te esperas.

En el capítulo de las sorpresas, Colmenar también presume de uno de los museos más espectaculares de la Comunidad de Madrid, el dedicado a uno de sus hijos más ilustres, el artista Ulpiano Checa (1860-1916). Buena parte de su producción reposa en un edificio inmenso, a la altura de la calidad, tamaño y expresividad de los temas que retrata y que nutren esta imprescindible pinacoteca.