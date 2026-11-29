La alcaldesa de Valencia y candidata del PP a las elecciones generales de este 29 de noviembre, María José Catalá, se ha impuesto a su principal contrincante, la número uno de la lista socialista, Pilar Bernabé, en el primer asalto antes de volver a medirse en las elecciones municipales de 2027.

En la provincia de Valencia, los populares han sido la fuerza más votada. Han conseguido mantener los 6 escaños de las últimas elecciones, las de 2023, con un porcentaje de voto de casi el 33% con el 78% escrutado.

El PSOE, por su parte, ha obtenido casi un 27%, lo que le ha permitido conservar los cinco escaños que tenía. De esta manera, el PP ha superado al PSOE por 6 puntos.

Vox, con un 19,52% suma un diputado más, pasando de dos a tres. Compromís, con un 15,70% de los votos pierde uno, pasando de tres a dos, respecto a los resultados de los últimos comicios generales en los que se presentaron con Sumar.

En el PP, mantener estos seis diputados se ha interpretado como un éxito, teniendo en cuenta el crecimiento de Vox, que ha subido 4 puntos respecto a 2023.

Además, temían que la dana de octubre de 2024 en la que fallecieron 223 personas y que se saldó con la dimisión del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudiera pasarle factura.

Los resultados de este 29 de noviembre se pueden interpretar en clave local porque ambas dirigentes políticas volverán a verse las caras en las urnas en medio año.

Atendiendo únicamente los resultados de la capital del Turia, la distancia se agranda todavía más. El PP ha conseguido casi 160.000 votos (un 36,21%) y el PSOE, 109.500 papeletas (24,86%).

Catalá y Bernabé son las cabezas de cartel de sus respectivos partidos para las elecciones municipales de mayo de 2027. Primero fue el PSOE quien, por sorpresa, designó a la que era entonces delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana como número uno por la provincia de Valencia para las generales.

Esta decisión fue muy criticada desde las filas populares antes de que Feijóo hiciera lo propio con Catalá, que además lo compagina con ser la alcaldesa de la tercera ciudad de España.

Denunciaron que con la doble designación, los socialistas demostraban que "Valencia les importa un pimiento" y que ambos cargos eran "incompatibles".

Diez días después, el líder del PP designó a Catalá para liderar la lista de Valencia. "Seguiré siendo alcaldesa de València, al servicio de la ciudad y de sus vecinos, y también a partir de mayo del año 2027, si los valencianos quieren, València será siempre mi máxima prioridad", dijo la alcaldesa.

En este sentido, ambas han subrayado que su "prioridad" es la ciudad y han destacado que desde sus escaños en Madrid "defenderán" los intereses de los valencianos.

A este duelo se sumará la candidata de Compromís, Mónica Oltra, y, salvo sorpresas de última hora, Vicente Barrera, por Vox.