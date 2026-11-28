Queda menos de una semana para saber si Valencia será la próxima Capital Europea de la Innovación, hito que la delegación valenciana afronta desde "la prudencia" aunque convencida de que presentan un proyecto "muy ambicioso", sustentado en ser la única ciudad que ha blindado por ordenanza el derecho a usar las calles como laboratorio.

Será el próximo 3 de diciembre en la ciudad francesa de Grenoble cuando el jurado internacional se decante por una de las tres finalistas: Valencia, Madrid y Montpellier.

La ciudad ganadora recibirá un millón de euros, y las otras dos finalistas, 100.000 euros cada una. Convocados por la Comisión Europea, estos reconocimientos premian el trabajo desarrollado por la ciudad y las entidades que integran su ecosistema innovador.

La candidatura de Valencia bajo el lema València says yes y respaldada por 80 entidades, tiene como punto fuerte el Sandbox urbano, es decir, que los proyectos se experimenten directamente en las calles de la ciudad y no en un laboratorio, con cobertura jurídica.

Desde el área de Innovación del Ayuntamiento explican que la propuesta de Valencia es única porque "cualquier empresa, universidad o centro tecnológico puede usar la ciudad como un laboratorio por derecho, sin convocatorias, ni esperas".

En este sentido, defienden que en la mayoría de ciudades europeas, probar las ideas en las calles necesita permisos y cuando llega la respuesta "la startup ya se ha marchado".

Valencia decidió, según estas fuentes, invertir esta dinámica hace dos años y aprobar una ordenanza municipal específica, que permite a empresas e investigadores probar sus proyectos en las calles, plazas, infraestructuras públicas o eventos.

Cómo funciona el Sandbox

La ciudad ofrece más de 150 recursos urbanos. Entre ellos están el Jardín del Túria, las playas, los edificios municipales y grandes acontecimientos como las Fallas o la Maratón.

Según la memoria bienal publicada en septiembre, el Sandbox ha recibido 75 solicitudes y tiene 39 pilotos en marcha y 9 finalizados.

Además, participan 48 entidades: 36 empresas, 7 institutos tecnológicos, 3 entidades públicas y 2 universidades.

El balance municipal de julio añade que el 98% de las solicitudes fueron autorizadas y que el 62% se resolvieron en menos de tres meses.

Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, en la presentación del 'sandbox' urbano. EE

Los usuarios valoran el servicio con un 8 sobre 10. Los proyectos finalizados avanzan de media 11 niveles en la escala de madurez tecnológica, y la mitad ya ha llegado al mercado.

El Sandbox no solo prueba productos, también prueba reglas y ha servido para actualizar tres criterios normativos locales, según estas fuentes.

De esta manera, en Valencia circulan robots autónomos de limpieza con inteligencia artificial (UMIclean), hay sensores acústicos que miden la biodiversidad de los parques (BioSoundscape) y sistemas que vigilan el riego tradicional de la huerta (Horta-tech).

El proyecto ALERTES IV permite a los bomberos saber dónde hay personas dentro de un edificio antes de entrar y en el Palacio de Congresos se prueban robots de servicio. En materia cultural, las Torres de Serranos estrenan un centro de interpretación accesible y una experiencia de realidad virtual.

Desde la candidatura, sin embargo, insisten en que el reto no es empezar a experimentar, "sino crecer". Para ello, según afirman, la ciudad ha puesto en marcha instrumentos de oferta (como ayudas o premios) y de demanda (como la compra pública de innovación).

El Ayuntamiento destina un millón de euros al año en subvenciones para la innovación. Además, el programa GovTech València convierte las necesidades municipales en retos para startups y pymes tecnológicas. Hay 23 retos identificados con los servicios municipales y la fundación València Innovation Capital ya ha adjudicado 12 retos propios.

Uno de los proyectos en la playa de Valencia EE

Según los datos de la candidatura, la cooperación público-privada en innovación ha movilizado cerca de 90 millones de euros.

Las startups valencianas captaron 229 millones de euros en 2025, la mejor cifra de su historia, lo que sitúa a Valencia como tercer ecosistema de España, tras Madrid y Barcelona. En 2026 el crecimiento continúa: 234 millones captados entre enero y septiembre, 1.639 startups activas y 23.250 empleos, según el informe trimestral de Startup Valencia.

Por otra parte, la ciudad participa en más de 35 proyectos europeos, con un presupuesto superior a los 226 millones de euros. Valencia es el nodo sur de CitCom.ai, la instalación europea para probar inteligencia artificial en ciudades.

"El camino hasta la final ha sido corto e intenso", resumen desde el área de Llobet, que subrayan que este año la idea es "más ambiciosa".

"Llegamos a Grenoble con algo que hace dos años no existía en ninguna ciudad europea, un derecho reconocido por ordenanza. Tenemos una candidatura más fuerte que nunca, la innovación es un área transversal en el Ayuntamiento y depende de Alcaldía, por lo que nos permite extenderla a todas las áreas de gestión", afirmó a este periódico la concejala de Innovación, Paula Llobet.

Las tres finalistas

El jurado evalúa a las candidatas con seis criterios: experimentación, escalado, creación de ecosistema, expansión, visión innovadora de la ciudad y derechos de la ciudadanía.

La Comisión Europea destacó de Valencia "su excelente enfoque cultural y su fuerte apuesta por la sostenibilidad, incluyendo comunidades energéticas en toda la ciudad". "Su disposición a experimentar con soluciones innovadoras, incluso aquellas de mayor riesgo, refleja una cultura de innovación con visión de futuro", añade.

Por su parte, sobre Madrid pone en valor sus iniciativas para avanzar en la atención a las personas mayores, "aunando tecnología y voluntarios locales" y "su sólido enfoque en la evaluación de riesgos de la IA".

Finalmente, de la ciudad francesa subraya el "compromiso con los derechos universales y una probada capacidad para replicar sus iniciativas".

"Su habilidad para unificar todas las iniciativas bajo una misión coherente y su sólida trayectoria en la transformación de la investigación académica en valor económico la convierten en un modelo inspirador de innovación basada en la investigación", afirma.

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en Grenoble, ciudad que ganó la pasada elección.

Los premios se lanzaron por primera vez en 2014 y desde entonces han reconocido a ciudades de toda Europa por su compromiso con la innovación.

No es la primera vez que la capital del Turia intenta alzarse con este galardón. Se ha presentado otras dos veces: en 2020 y en 2022. En la primera ocasión quedó entre las seis primeras y, dos años más tarde, terminó en tercera posición.

En esta edición ha dejado atrás ciudades como Alicante, Manchester y Tallin, que quedaron semifinalistas.