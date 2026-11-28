"Igual vamos a peor en nuestro oficio": los artesanos de las Fallas cuestionan el impacto del sello Unesco

Las Fallas de València cumplen una década tras su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Sin embargo, diez años después de esta distinción, el balance refleja una clara brecha: mientras el reconocimiento ha impulsado el turismo y la proyección internacional, no ha tenido la repercusión económica ni el despegue esperado entre los sectores artesanales de la fiesta.

Como parte de los actos conmemorativos de este aniversario, la Junta Central Fallera (JCF) ha hecho pública la convocatoria del Concurso de Pasodoble con motivo del X Aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, buscando ensalzar la vertiente musical de la fiesta.

A pesar de estos hitos institucionales en una celebración que genera un impacto económico de más de 700 millones de euros, la realidad que viven los colectivos de la fiesta presenta luces y sombras.

En el ámbito turístico, las valoraciones son rotundamente positivas. La concejala de Turismo, Paula Llobet, resalta que la entrada en el catálogo de la Unesco colocó a la ciudad en el "escenario internacional" y le permitió "proyectar mejor la imagen de destino turístico cultural de primer nivel con un elemento diferencial".

Los datos de 2026 confirman que "más del 50 % de las pernoctaciones hoteleras son de turista internacional, con un gasto medio más elevado", con especial presencia de visitantes de Italia, Alemania y Francia.

Según Llobet, este marco motiva a las instituciones a alargar "durante todo el año una manifestación cultural que reúne arte, música, indumentaria y tradición" y no restringirla solo al mes de marzo.

El estancamiento

Por el contrario, la visión de los creadores es crítica. El maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros, Vicente Julián, señala tajante que su sector no ha visto "nada positivo" tras diez años de reconocimiento internacional y advierte: "Igual vamos a peor en nuestro oficio".

Julián reclama "una apuesta decidida por proteger el oficio que da sentido a la fiesta y eso depende de las administraciones", instando a intervenir "desde la formación, apostar para que haya un relevo generacional y asegurar la fiesta".

Una postura similar traslada el presidente del Gremio de Sastres y Modistas, Fran Tochena, quien asegura no haber notado "para nada" la distinción de la Unesco. "El sector notó el cambio a partir de la pandemia de covid en 2020. La gente se volvió loca pero en el Patrimonio de la Humanidad yo no he encontrado nada", aclara Tochena, si bien matiza que actualmente el sector de la indumentaria se encuentra en auge comercial.

Menos IVA y burocracia

En el sector pirotécnico, la presidenta de Piroval, María José Lora, reconoce que el título supuso "un reconocimiento a nivel mundial como arte tradicional protegido" y sirvió para ganar visibilidad como "creadores de cultura".

No obstante, Lora exige mayor presupuesto a las comisiones y ayuntamientos, menor carga burocrática y una reivindicación clave: el título "debería haber supuesto es la bajada del IVA al tener consideración de sector artístico".

El concejal de Fiestas y presidente de la JCF, Santiago Ballester, recuerda que el nombramiento "obliga a un cumplimiento obligatorio de ítems" en indumentaria, música, arte e historia que las instituciones deben "cuidar, proteger y preservar".

Ballester destaca la subida a 11.000 euros por disparo en las mascletás, el aumento del 25 % en las ayudas pirotécnicas a comisiones y el incremento al 30 % en las subvenciones para monumentos falleros ("2,7 millones históricos") con el objetivo de que se invierta "más en fallas y menos en fiestas".

El presidente de la JCF concluye asegurando "estar alineado" con las demandas gremiales, aunque pide una mayor implicación de la Generalitat y la Diputación: "Quizás otras administraciones deberían apostar algo más por la fiesta más importante, no solo de València, sino de la Comunitat Valenciana".