Valencia da luz verde a la evaluación ambiental del plan para derribar los bloques más degradados de Casitas Rosas

El Ayuntamiento de Valencia dará el visto bueno este viernes a la evaluación ambiental y territorial estratégica del Plan de Reforma Interior de Casitas Rosas, en el barrio de la Malva-rosa.

El Plan del Consistorio contempla el derribo de los dos bloques más degradados y la construcción de 545 nuevas viviendas, un colegio y zonas verdes.

El Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento ha formulado la propuesta de acuerdo, que se ha elevado a la Junta de Gobierno Local, sobre la actuación en este espacio del barrio de la Malva-rosa, según informó este jueves el Consistorio.

La propuesta concluye que el Plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, y plantea escoger la alternativa número 2, de las tres que se han analizado, como la más idónea desde el punto de vista ambiental.

El documento recoge las alegaciones vecinales, mantiene la tramitación ambiental simplificada y remite las cuestiones sobre indemnizaciones, realojos y derechos patrimoniales a las fases urbanística y de gestión correspondientes.

La actuación persigue mejorar su estructura urbana, funcionalidad, calidad ambiental y habitacional e integración en el barrio, y se formula de manera coordinada con el Plan Especial de la Malva-rosa.

Tres alternativas

El Servicio de Planeamiento ha analizado un total de tres opciones, pero ha escogido la número 2, que prevé eliminar el bloque central y el ala este del bloque situado en el extremo occidental, conservando parte de las edificaciones existentes. Esta intervención liberaría suelo para la nueva dotación educativa.

En la manzana del noroeste, actualmente ocupada por una parcela residual de huerta desconectada de la estructura agraria tradicional, propone cinco bloques residenciales: tres paralelos en el sector este y dos orientados de norte a sur en el oeste, con amplios espacios libres y una gran zona verde pública central.

Plano de la zona afectada por el plan en Casitas Rosas EE

Una de las alternativas descartadas preveía la sustitución completa del conjunto residencial incluido en el PRI para implantar una gran parcela dotacional destinada principalmente a uso educativo.

Fue rechazada por considerar que prolongaría las dificultades de integración urbana y paisajística y por la falta de nuevos equipamientos públicos.

En cuanto a la segunda posibilidad, también descartada, proponía cuatro bloques residenciales en la manzana del noroeste: dos lineales orientados de norte a sur en el oeste y dos en forma de L en el este, alrededor de una zona verde pública central.

Finalmente, la opción elegida por los técnicos municipales incorpora 8.783 metros cuadrados de zonas verdes.