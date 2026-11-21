Catalá recuerda a Rita Barberá ante 12.000 personas en el X aniversario de su muerte: "Pido un aplauso que llegue al cielo"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo reúne a 12.000 personas en la Plaza de Toros de Valencia en el mitin más multitudinario de la campaña electoral. El líder del PP pide la participación masiva e insta a cada votante de su partido a movilizar a diez personas más de cara al 29 de noviembre. Feijóo pide rebajar la euforia tras su victoria en el debate frente a Pedro Sánchez y advierte de que "no hay nada hecho" aún. Entre sus compromisos de gobierno, el candidato popular promete una 'Ley Antiokupas' para desalojar en 48 horas, blindar las pensiones y la creación de un millón de viviendas.

María José Catalá ha recordado este sábado ante los 12.000 asistentes del mitin central del PP que el próximo lunes se cumplirán diez años de la trágica muerte de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. "Estos días vais a volver a oír hablar mucho de ella otra vez, y la izquierda volverá a cargar", ha dicho.

Por ello, ha pedido que "su partido", el PP, emita "una respuesta sin palabras y contundente". "Pido que le deis un fuerte abrazo, un aplauso que llegue al cielo para Rita Barberá. Y esa es nuestra respuesta. A todo lo que dirán estos días, esta es la respuesta", ha manifestado. Tras sus palabras se ha producido una ovación cerrada del coso taurino, abarrotado como en los tiempos de la histórica dirigente.

Barberá murió en el Hotel Villarreal de Madrid en un contexto de máxima tensión. Se encontraba imputada por la investigación del 'pitufeo' del Caso Taula, acusada, junto a decenas de concejales y asesores, de haber blanqueado mil euros al aportarlos al PP de su bolsillo y haberlos cobrado en negro.

El caso fue archivado con contundencia seis años después, pero entonces la presión era máxima al negarse Barberá a dimitir como senadora. Murió tras declarar ante el Tribunal Supremo y después de que pesos pesados del partido la presionaran para abandonar el cargo.

En su breve intervención, Catalá ha llamado este sábado a votar a Alberto Núñez Feijóo el próximo domingo "por encima de las siglas", porque, a su juicio, esta es "la única forma de sacar" al actual presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, del Palacio de la Moncloa.

Catalá se ha mostrado convencida de que, este próximo 30 de noviembre, España "se va a levantar con un presidente del Gobierno que es Feijóo, se va a levantar de verdad con ganas, ilusión, esperanza, alegría, decencia, trabajo y garra". "Valencia lo va a dar todo", ha prometido, y ha apelado a la "ilusión".

La también cabeza de lista del PP por Valencia ha subrayado que el 29-N es una "cita histórica" con las urnas. "Nos lo jugamos todo", ha advertido la dirigente 'popular', que ha llamado a, entre otras cosas, votar "gestión, estabilidad y decencia". "Como dijo Luis Aragonés, a ganar, a ganar y a volver a ganar".

"Embarazadísima"

Catalá ha recordado durante su discurso que este sábado hace exactamente 1.280 días que subió "un poco más gordita, embarazadísima", al atril en otro mitin en la Plaza de Toros y entonces proclamó que València "iba a tener una alcaldesa del PP".

"Y pasó", ha celebrado. Por eso, ha asegurado que ahora puede decir que el 30 de noviembre España "se va a levantar con un presidente" del Gobierno que será Feijóo.

La candidata popular ha subrayado que durante los últimos días ha recorrido municipios de la provincia de Valencia y ha podido comprobar las "ganas" y la "ilusión" de la gente, que tiene "confianza" en Feijóo y sabe que no les va a "fallar".

Además, ha defendido que de todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno, el líder del PP es "el único que se ha comprometido con esta tierra", con un Plan Valencia -dotado de 12.000 millones de euros- para reconstruir las zonas afectadas por la dana, con el soterramiento de las vías de Serrería o con Cercanías.

"Has demostrado que no mientes y cumples tu palabra", ha agradecido. Frente a ello, María José Catalá ha asegurado que está un Pedro Sánchez "noqueado desde hace 48 horas" tras el 'cara a cara' con Feijóo.

Vista aérea de la Plaza de Toros de Valencia. Biel Aliño / EFE

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha llamado este sábado a la participación masiva el próximo 29 de noviembre. "Pido que cada votante del PP lleve a 10 más", ha afirmado en su mitin de Valencia, en el que el PP ha logrado su objetivo de abarrotar la Plaza de Toros de la ciudad, escenario central de las grandes citas electorales de los populares.

Ante más de 12.000 personas, en el que es hasta la fecha el acto más multitudinario de toda la presente campaña electoral -a la espera de lo que haga Vox el próximo viernes en el mismo recinto-, el líder de los populares ha tratado de rebajar la euforia de la "victoria emocional" del debate con Pedro Sánchez del pasado jueves.

"Esto no ha acabado. Tenemos que culminarlo el 29 de noviembre. No hay nada hecho. No os fiéis de las encuestas, de ambientes, de nada. Los conocemos. Son capaces de todo y heridos son más peligrosos", ha señalado.

El ambiente, sin embargo, ha sido precisamente de éxtasis desde la llegada de Feijóo al albero. El candidato del PP ha dado una vuelta al coso previa a los discursos mientras sonaba en bucle la canción Hall of Fame de The Script & will.i.am. Los doce millares de asistentes ondeaban al ritmo banderas de España, la Comunitat Valenciana y del PP repartidas por la organización.

"Después de 30 años en el ruedo, después de muchas tardes y de más de una cornada, tengo el hambre de un novillero", ha bromeado. "Vamos a por todas. Las orejas se cortan al final y el final es el 29 de noviembre", ha proseguido con su símil taurino.