Desahuciado en Valencia un hombre de 63 años con discapacidad: irá a una casa compartida municipal

José María Buahoiri, un hombre de 63 años, con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, ha abandonado la vivienda en Valencia de la que iba a ser desahuciado este viernes. Irá a un alojamiento en una casa compartida facilitada por el Ayuntamiento de Valencia.

El hombre ha dejado la casa en la que llevaba residiendo 22 años y que compró con una hipoteca cuando llegó a España desde Guinea.

Según relató esta semana y recoge Europa Press, la crisis de 2008 supuso el inicio de sus problemas económicos hasta el punto de pedir una primera moratoria hipotecaria en 2016 que le permitía vivir en la casa durante cuatro años.

El inmueble pasó a ser propiedad del banco, que lo vendió a unos particulares y, finalmente, estos instaron al desahucio.

El lanzamiento se iba a ejecutar este lunes, pero quedó aplazado después de que la representación de José María presentara informes médicos, ya que ha sido intervenido quirúrgicamente recientemente.

Este viernes, sobre las 09.05 horas, ha llegado la comisión judicial con agentes de la Policía Nacional al edificio de la Avenida Doctor Peset Aleixandre en Valencia.

Según han relatado desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), José María, su representación legal y las organizaciones sociales han estado en conversaciones con el Ayuntamiento de Valencia y habían rechazado hasta ahora las alternativas de alojamiento que ofrecía la corporación local, ya que consistían en albergues y hostales.

"José María está enfermo, entendemos que su situación personal debe de ser considerada con cierta atención y que no se le puede arrojar a un albergue", ha señalado el portavoz de la plataforma, José Luis González.

Finalmente, los Servicios Sociales han ofrecido a José María alojamiento en una casa compartida y el hombre ha accedido a dejar la vivienda.

"Eso va a permitir que vaya a estar más tranquilo, que esté en una vivienda y va a permitir sentirse acogido. Eso no quiere decir que nos demos por satisfechos. Vamos a hacer un seguimiento hasta que no tenga un espacio definitivo", ha explicado el representante de la PAH, que pide más inversión en alternativas habitacionales y que José María pueda acceder a una residencia.

Fuentes del Ayuntamiento de Valencia han detallado que Servicios Sociales ha hecho de oficio un informe de vulnerabilidad tras conocer el caso por los medios, ya que "nadie había llamado al consistorio".

Asimismo, agregan que ha pedido a la Conselleria una plaza de urgencia en la residencia y mientras tanto estará en un piso compartido de la corporación municipal.

Sobre las 10.43 horas, José María Buahoiri ha salido del edificio por su propio pie acompañado de representantes de las entidades que lo han acompañado durante el proceso.