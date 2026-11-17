Valencia finaliza su primera gran obra en el centro: estrena nueva calle Colón tras 5 meses de trabajo y 2 M€ de inversión

El Ayuntamiento de Valencia ha finalizado las obras de remodelación de la calle Colón tras cinco meses de obra y una inversión de dos millones de euros.

Fuentes municipales destacaron este martes que la intervención ha concluido "tres semanas antes de lo previsto" y que se ha llevado a cabo "sin cortar por completo la circulación y manteniendo durante toda la ejecución el acceso a los comercios".

Las obras han permitido la renovación de casi 22.000 metros cuadrados en las aceras y la calzada de la principal vía comercial de la ciudad, la plaza de los Pinazo y la calle Cerdán de Tallada junto al Palacio de Justicia.

Esta reforma es la primera obra ejecutada del Plan Valentia y combina la renovación del pavimento con una reorganización del espacio público para mejorar la accesibilidad, despejar los recorridos en las aceras para ganar espacios peatonales y dar continuidad estética a las calles del entorno.

La reforma gana aproximadamente 620 metros cuadrados de espacio útil en las aceras gracias a la retirada de elementos impropios de la misma, según estas fuentes.

Las estaciones de Valenbisi y las horquillas de aparcamiento de bicicletas se han trasladado a la calzada, liberando superficie antes ocupada por estos elementos y despejando los recorridos peatonales.

Esta reorganización ha sido posible mediante el traslado de las 134 plazas de estacionamiento de motocicletas a calles adyacentes, donde ocupan el espacio equivalente a 45 plazas de zona azul.

La intervención incorpora además alcorques de mayor tamaño para alojar árboles de más porte y favorecer la sombra. El mobiliario urbano se ha renovado con 60 bancos y sillas y 90 papeleras, junto con mejoras de señalización y semáforos específicos para bicicletas.

También se han instalado bolardos en accesos laterales para evitar estacionamientos indebidos que dificultan los giros y el paso de los autobuses de la EMT. En las últimas semanas se han instalado también placas que recuerdan a la prohibición de aparcar motos en las aceras.

Calle Colón de Valencia tras las obras Ayuntamiento de Valencia

Las aceras cuentan con 8.137 metros cuadrados de pavimento de granito, una superficie que incluye las actuaciones de la plaza de los Pinazo y la calle Cerdán de Tallada.

La actuación sigue los criterios de la guía de unificación estética aprobada por el Ayuntamiento, a partir del catálogo del Consejo Asesor de Urbanismo.

La presencia en el pavimento del sello identitario del Plan Valentia vincula esta primera obra con la imagen común prevista para las intervenciones del centro impulsadas por el actual equipo de gobierno.

Además, la renovación de la calzada comprende 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente, destinado a reducir el ruido del tráfico y mejorar el confort del entorno.

Los trabajos

Dos equipos han trabajado simultáneamente desde extremos opuestos de Colón, uno en la acera de los números pares desde Porta de la Mar y otro en la de los impares desde el extremo de Russafa.

Las aceras, de seis metros de anchura, se han dividido en sectores longitudinales para renovar el pavimento sin impedir el paso a los establecimientos. Esta organización ha permitido mantener itinerarios peatonales y adaptar los accesos al avance de las obras.

La circulación de vehículos se ha mantenido sin cortes completos de la vía, con ocupaciones parciales de los carriles junto a los frentes de obra. El fresado y el asfaltado se han ejecutado en horario nocturno para mantener abierto el tráfico durante el día.

Los trabajos de la calle Colón y su entorno comenzaron el 15 de junio y han sido ejecutados por Pavasal con una inversión municipal asociada de dos millones de euros.