El proyecto de reurbanización de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia implica también la actuación sobre una de las vías principales de la ciudad: Marqués de Sotelo, que une la Casa Consistorial con la Estación del Norte.

El plan al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL contempla la reforma de esta avenida para dotarla de un bulevar peatonal arbolado de hasta 17 metros de ancho.

La vía, que seguirá abierta al tráfico, contará con un carril en cada dirección y una banda de apoyo para las paradas del autobús. Además, en la parte del este, se conservará la acera de unos 5 metros de ancho, pero con una nueva línea de árboles.

Por su parte, en el oeste se creará una zona peatonal ancha, de hasta 17 metros, en la cual se plantarán nuevos ejemplares en alineaciones paralelas para crear un pasillo central de sombra. La idea es que a lo largo del paseo haya zonas de estar y juegos infantiles y se instalen vaporizadores y surtidores de agua.

La propuesta desarrollada por los arquitectos Miguel del Rey, Juan Ignacio Fuster y Antonio Gallud, define cuatro áreas de trabajo: la plaza central, donde se dispara la mascletà y están los puestos de flores; la zona de la fuente hasta María Cristina; la calle San Vicente Mártir hasta la plaza de la Reina; y la calle Marqués de Sotelo.

Plano de Marques de Sotelo EE

"El proyecto garantiza la conexión, o más bien la extensión, hacia las calles colindantes muy vinculadas a la plaza, como Marqués de Sotelo, Barcas, San Vicente o María Cristina, donde el diseño con plataforma se prolonga en estos y otros ejes urbanos", reza el documento, que no se conforma solo con actuar en la propia plaza.

En este sentido, subraya que "el nuevo diseño de la actual calle del Marqués de Sotelo transforma esta vía, que nació a la vez que la plaza, en el bulevar que desde su origen debió ser, continuando la espacialidad de la plaza hasta la Estación del Norte".

En total, la superficie de la intervención asciende a los 38.500 metros cuadrados. Se trata de uno de los proyectos estrella del gobierno local y ha sufrido varios ajustes y retrasos durante su tramitación debido a la particularidad de la propia plaza, con una gran actividad especialmente en Fallas, Navidad y el 9 d'Octubre.

Cronología

En el año 2020, el anterior equipo de gobierno llevó a cabo una actuación provisional, que recuperó 12.000 metros cuadrados, con maceteros y asfalto terroso. Dos años después, se convocó un concurso internacional de ideas que ganó la propuesta del mismo arquitecto, Miguel del Rey, bautizada como Re-Natura.

Con el cambio del gobierno municipal, se reconsideró el diseño original y se constituyó un comité de expertos para replantear la reforma de la plaza y que fuera compatible con sus usos, especialmente con el disparo de las mascletaes y con el paso del transporte público.

Plaza del Ayuntamiento en Valencia. EE

Finalmente, la Junta de Gobierno Local desbloqueó el expediente y adjudicó la redacción del proyecto en junio de 2025 al mismo equipo de arquitectos y, tras un proceso de diálogo con los sectores afectados, el estudio redactor entregó el proyecto definitivo, con un coste de 25 millones de euros.

El siguiente paso es la emisión de informes por parte de los servicios municipales y sus posibles subsanaciones. Después, se realizará la supervisión del proyecto y se tramitará su aprobación por la Junta de Gobierno Local.

La propuesta divide la intervención en cuatro fases y prevé duraciones de entre cuatro y ocho meses por cada una de ellas, dentro del plazo global estimado de 24 meses.

Cómo será la plaza

La principal novedad del céntrico espacio será su diseño en elipse, que sustituirá a la actual forma poligonal. De esta manera, se ganará superficie para la zona de fuegos y habrá más aforo.

Además, con la reforma se eliminará la segregación tradicional entre calzada y acera, con una plataforma única continua en todo el ámbito. El suelo combinará losas de granito antideslizante de gran tamaño con adoquín.

Futura plaza del Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia

Los puestos de venta de flores se reubicarán y se concentrarán en la zona sur de la plaza y tendrán pérgolas protectoras. Se permitirá el paso del transporte público y habrá dos paradas de taxis.

Asimismo, la nueva plaza contará, según el documento, con 1.727 plazas de asientos públicos en diversos formatos, de los cuales 858 plazas son en sillas o bancos de madera con respaldo y apoyabrazos.

También aumentará la presencia de sombra gracias a los árboles, pasando de los 5.800 metros cuadrados actuales a los casi 13.500 proyectados.