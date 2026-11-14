El exiguo avance del Gobierno en vivienda asequible para jóvenes: saca 86 casas para toda la Comunitat Valenciana

La nueva convocatoria de Casa 47, la entidad estatal de vivienda -antigua Sareb- dependiente del Gobierno de España, incluye únicamente 86 viviendas de alquiler asequible en la Comunitat Valenciana. Una cifra que contrasta con la dimensión demográfica del territorio, que cuenta con 5,5 millones de habitantes según los últimos datos del INE.

La oferta, que se reparte entre 28 municipios de las tres provincias -siete en Alicante, 10 en Castellón y 11 en Valencia-, llega en un momento especialmente delicado, dado que el acceso a un hogar se ha convertido en uno de los principales obstáculos con el que se encuentran los jóvenes para emanciparse.

Por este motivo, de hecho, decenas de jóvenes han permanecido 40 días acampados en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde han exigido a las distintas administraciones medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna. En la actualidad, cabe apuntar, solo el 14,4% de los jóvenes valencianos ha conseguido independizarse, según los últimos datos publicados por el Consell Valencià de la Joventut a principios de noviembre.

Las 86 viviendas forman parte de una convocatoria de 442 inmuebles repartidos entre seis Comunidades Autónomas. En el caso valenciano, 27 se encuentran en la provincia de Alicante, 30 en Castellón y 29 en Valencia.

Se trata de pisos que tienen entre 46 y 145 metros cuadrados. Y su alquiler, tal y como detalla la entidad dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, oscilan entre los 388 y los 1.030 euros mensuales, dependiendo de la ubicación y las prestaciones de las que dispone.

En esta convocatoria, conviene apuntar además, el Gobierno tan solo ha sacado al alquiler asequible una única vivienda en la ciudad de Valencia. Lo que pone de manifiesto la delicada situación en la que se encuentran las grandes ciudades.

Las 86 viviendas publicadas ahora, eso sí, se suman a otras publicadas en anteriores convocatorias como la del pasado mes de julio, en la que Casa 47 incorporó 401 inmuebles en la Comunitat Valenciana.

Aun así, el volumen de inmuebles de esta última oferta vuelve a poner sobre la mesa la dimensión del reto de ampliar el parque público de alquiler asequible en un territorio con más 900.000 jóvenes en edad de emanciparse.

El Consell Valencià de la Joventut expuso cuatro cifras clave en su último informe: solo el 14,4% de la población joven residente en la Comunitat Valenciana está actualmente emancipada. Asimismo, el precio del alquiler representa el 96% del salario que perciben.

De forma paralela, el precio medio de una vivienda libre cuadruplica más de 4 años de esos salarios jóvenes (180.580), lo que provoca que tres de cada 10 jóvenes "se encuentren en riesgo de pobreza". Un contexto que explica por sí solo que apenas el 20% de las personas jóvenes se emancipe en solitario, el resto lo hace en pisos compartidos.

Requisitos y proceso

Para optar a uno de estos alquileres, las unidades de convivencia -que pueden estar formadas por familiares, parejas o incluso amigos- no pueden tener ninguna vivienda en propiedad. Además, sus ingresos conjuntos deben situarse entre dos y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

La adjudicación se realiza mediante un sorteo ante notario. Y una vez comprobado que los solicitantes cumplen las condiciones, se les asigna provisionalmente una vivienda para que puedan visitarla y comprobar si se adapta a sus necesidades. Si finalmente aceptasen el inmueble, se procedería a la firma del contrato y a la entrega de llaves.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 26 de noviembre a través del portal de Casa 47, donde los interesados pueden consultar las fotografías, la ubicación, las características y el precio de cada inmueble, además de completar el formulario de inscripción.