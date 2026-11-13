El Gobierno saca una única vivienda de alquiler asequible en Valencia ciudad: cuesta 965 euros al mes

El Gobierno de España tan solo ha sacado una vivienda en la ciudad de Valencia para dedicarla al alquiler asequible en su última convocatoria. Así se lo comunicó este viernes Casa 47, antigua Sareb -entidad estatal de vivienda-, al Ayuntamiento de Valencia.

En una carta dirigida a la alcaldesa, María José Catalá, la Dirección General del Parque de Vivienda Asequible de la entidad dependiente del Ministerio de Vivienda advierte de la publicación de una "nueva convocatoria de adjudicación de viviendas en régimen de alquiler asequible".

Para esta, continúa la misiva, el Estado pone "a disposición de la ciudadanía un total de 1 vivienda". "El objetivo de esta actuación es facilitar el acceso a la vivienda asequible", así como "contribuir al incremento de la oferta de la vivienda asequible y al fortalecimiento de las oportunidades residenciales en el municipio".

"Con el fin de que esta información llegue al mayor número posible de vecinos, agradeceríamos la colaboración del Ayuntamiento de Valencia para su difusión a través de distintos canales municipales", continúa el escrito.

Y dicho y hecho. La alcaldesa de la ciudad aprovechó su intervención en el primer debate electoral entre los candidatos por Valencia para las elecciones generales del 29 de noviembre organizado por la Cadena Ser y El País en la Universitat Politécnica de València para dar a conocer este comunicado del propio Gobierno.

La vivienda en cuestión, situada en un bajo, cuenta con tres habitaciones, dos baños y tiene una superficie útil de 103 metros cuadrados. No cuenta con electrodomésticos y algunos de los dormitorios solo cuentan con la preinstalación eléctrica. Su precio es de 965 euros al mes.

Según recoge la entidad en la página web, los requisitos para acceder a ella son que los ingresos anuales de la unidad de convivencia formada por dos o más personas sea de entre 44.538 y 63.000 euros.

La misiva sirvió para que la alcaldesa de la ciudad criticara la gestión de vivienda realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "No ha hecho nada en toda la legislatura", recriminó la primera edil.

La dirigente popular, así, reprochó la promesa del Ejecutivo de construir 1.000 viviendas en la ciudad de las que esta semana se ha anunciado la licitación de 62. "Tampoco se sabe nada de su prometida Ciudad de la Industrialización de la Construcción en la ZAL de Valencia", censuró.