Recreación de la plaza del Ayuntamiento de València tras su remodelación. EE

La reforma de la plaza del Ayuntamiento de Valencia costará 25 millones de euros y las obras durarán dos años

La reforma de la plaza del Ayuntamiento costará 25.012.909,64 euros a los valencianos. Así se desprende del presupuesto que firman los arquitectos, al que ha tenido acceso este diario.

El equipo redactor del proyecto de reurbanización propone una ejecución de las obras en cuatro fases y un plazo global de dos años.

Esta propuesta busca compaginar las obras con los distintos usos y actividades de la plaza, desde las Fallas y la mascletà hasta el transporte público, el mercado de flores, la hostelería y los diversos actos que se celebran en el espacio.

El documento entregado al Ayuntamiento incluye un presupuesto de ejecución material de 17.371.282 euros; monto al que hay que sumar un 13% de gastos generales (2.258.266,72), un 6% correspondiente al beneficio industrial (1.042.276,95) y un 21% de IVA (4.341.083,49).

El resultado da los 25.012.909,64 euros.

Una vez recibido el proyecto, la secuencia de tramitación contempla, en primer lugar, la emisión de informes por parte de los servicios municipales y posibles subsanaciones.

Después, se realizará la supervisión del proyecto y se tramitará su aprobación por la Junta de Gobierno Local.

Será entonces cuando se elaborarán los pliegos con el presupuesto aprobado en la Junta de Gobierno y se enviará el expediente a Contratación.

La propuesta divide la intervención en cuatro fases y prevé duraciones de entre cuatro y ocho meses por cada una de ellas, dentro del plazo global estimado de 24 meses.

La organización por etapas responde a la necesidad de hacer compatibles los trabajos con las actividades cotidianas, comerciales y festivas de este espacio, así como armonizarla presupuestariamente.

Más de 38.500 m2

La intervención, una obra del Plan Valentia que incorporará su sello identitario, abarca 38.506 metros cuadrados entre la propia plaza, el tramo norte de San Vicente y Marqués de Sotelo hasta Xàtiva.

La versión final incorpora las aportaciones del proceso participativo liderado por la delegación de Urbanismo y los informes de los servicios municipales.

Entre las novedades destacan los puestos de flores personalizados con cerámica artesanal, la alineación de la elipse de los volaorets con la Casa Consistorial y la ampliación en más de 1.300 metros cuadrados del espacio para el público al sur de la zona de fuegos.

El diseño mantiene la orientación de Vinatea hacia el Palau de la Generalitat y ajusta su pedestal para mejorar la visibilidad de la escultura.

También adecúa los pasos de Marqués de Sotelo para dos comisiones falleras y las vías de evacuación, e integra el paso de la EMT en una plataforma única reversible de granito.

El conjunto ganará más de 7.600 metros cuadrados de sombra de arbolado, hasta alcanzar 13.467 metros cuadrados, y contará con 1.727 plazas de asiento frente a las 155 actuales -se calcula a razón de 0,60 metros por persona sobre bancos, sillas y apoyos isquiáticos, y no como sillas individuales-.

La vegetación de arbustos y plantas tapizantes ocupará 4.804 metros cuadrados.

El proyecto contempla además 392 árboles, 23 nebulizadores o difusores, cuatro fuentes de agua potable y cinco elementos de juego infantil.

Los espacios vinculados a Sorolla, el Ateneo y la Filmoteca y las referencias a la Vía Augusta, la fundación de la ciudad, Javier Goerlich y el Valencia Club de Fútbol completan una propuesta ligada a la historia y a la actividad de la plaza.