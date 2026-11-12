Los acampados por la vivienda en Valencia inician su retirada definitiva tras 40 días en la plaza del Ayuntamiento

Los acampados por la vivienda en Valencia abandonan la plaza del Ayuntamiento tras 40 días. Tras anunciar este lunes que se produciría una desescalada progresiva, este jueves se retirarán definitivamente del centro de la ciudad.

Según el comunicado al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la organización asegura que desmonta la acampada pero que no cesa en las reivindicaciones por la vivienda.

La retirada definitiva, según sostienen, se produce después de que la segunda mesa de negociación no haya salido adelante. Por ello, para evitar un desalojo forzoso, han optado por retirar las tiendas.

"No han dado las respuestas necesarias, ni el Ayuntamiento ni la Generalitat han querido sentarse a hacer política con nosotros, a hablar", critican.

"Hemos agotado nuestras vías de protesta y reivindicación y nos encontramos en una situación límite: o desacampamos o nos enfrentamos a un desalojo forzoso", subrayan en el comunicado.

Sostienen que las administraciones "no han estado a la altura". "Durante 40 días hemos resistido, hemos intentado dialogar, hemos presentado propuestas y buscado soluciones a la emergencia habitacional. Pero, las instituciones no han estado a la altura", explican.

Finalmente, tras afirmar que la seguridad de todas las personas que forman parte de la acampada y la no violencia siempre han sido su prioridad, señalan que quieren retirar las tiendas "de forma pacífica y ordenada, limpiar la plaza y dar todos los materiales posibles a quienes más los necesitan".

Del mismo modo, agradecen a todos los que han participado en la acampada y reivindican que la lucha por la vivienda "no acaba aquí".

"Desescalada progresiva"

Pese a que este jueves se ha anunciado la retirada definitiva de la acampada, fue el lunes cuando el colectivo Acampada Valencia anunció el inicio de un proceso de "desescalada progresiva" del espacio ocupado.

En un comunicado, los acampados explicaron que el objetivo era "facilitar la normalidad" del comercio local ante el inicio de la campaña navideña, con la instalación de la pista de hielo, el tiovivo o el árbol en el mismo espacio donde todavía permanecen las tiendas.

La medida contemplaba la reducción del espacio ocupado, la retirada de las tiendas de campaña que se encuentren vacías y la concentración de la protesta en un ámbito más reducido. Ahora, finalmente, se desinstalará por completo, previsiblemente, a lo largo de toda la jornada del jueves.