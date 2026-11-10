La acampada de Valencia pide una nueva mesa de negociación institucional antes de abandonar toda la plaza

La acampada por la vivienda de Valencia ha vuelto a exigir este martes una nueva mesa de diálogo con las instituciones para seguir avanzando en la retirada total.

Tras más de un mes ocupando la plaza del Ayuntamiento, la protesta inició este lunes el desmontaje y limpieza de la zona central, pero todavía siguen las tiendas en la zona donde ponen la falla municipal.

Esta petición surge después de que la reunión entre el Ayuntamiento de la capital y la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana se saldara con un acuerdo entre ambas partes de que la continuidad de la protesta es "incompatible" con "la seguridad ciudadana" y "con el montaje de las diversas instalaciones navideñas".

La acampada exige que este jueves, 12 de noviembre, se lleve a cabo una nueva mesa de negociación, en la que esperan la presencia de la Delegación de Gobierno, del Ayuntamiento y de la Generalitat. Esta última fue la única institución que no acudió al primer encuentro convocado.

En un comunicado difundido este martes, los acampados recuerdan que la primera mesa de negociación mantenida con las administraciones se planteó la necesidad de avanzar hacia una desescalada "como paso previo y necesario para facilitar una segunda mesa de negociación".

"Desde Acampada Valencia hemos cumplido nuestra parte. Con el objetivo de facilitar que esta segunda mesa se pueda producir cuanto antes mejor y, al mismo tiempo, reducir cualquier posible afectación al comercio, al vecindario y a las próximas fechas navideñas, hemos actuado de buena fe y hemos iniciado una importante reestructuración del espacio de la acampada, reduciendo considerablemente nuestra ocupación de la plaza. Es una decisión propia, responsable y consciente", reivindican.

Además, apuntan que, "durante estos 38 días, hemos demostrado que sabemos escuchar, adaptarnos y tomar decisiones pensando también en el conjunto de la ciudad".

"No queremos que nuestra movilización perjudique el comercio local ni a las personas que quieren disfrutar de Valencia durante las próximas semanas", sostienen, y precisan que "esta desescalada no significa que la reivindicación haya acabado". "Desescalar es facilitar el diálogo. No es abandonar la lucha", insisten.

En el marco de este proceso, la Acampada expone que ha recibido la respuesta de la Delegación del Gobierno, lo que, en su opinión, "confirma su voluntad de mantener abierta la vía del diálogo".

Respuesta institucional

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha insistido este martes en que "ya es momento de darle fin" a la acampada. "Y nosotros vamos a intentar hacerlo de forma dialogada, razonada, consensuada, pero ya muy firme y muy determinante", ha añadido.

Catalá ha reclamado la "vuelta a la normalidad de la plaza", motivada por "una circunstancia que es una campaña de comercio, que genera grandes concentraciones de personas durante las próximas semanas".

Además, afirmó que "hay otra cuestión que empieza a preocupar": la presencia de "algunas personas que tienen algunos antecedentes policiales en la acampada". En este punto, se ha referido a la detención de un hombre de 45 años por presuntamente insultar y amenazar a una persona por razón de transfobia en el interior de la Acampada.

Al respecto, ha explicado que tras la reunión con la Delegación del Gobierno se le trasladó a las personas de la acampada que desplazar las tiendas a un lado "no era compatible con la situación de seguridad".

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha afirmado que no hay fecha "límite" para la retirada total, aunque ha valorado que las condiciones para ello "se están dando".

Llanes ha argumentado que dichos informes ponen de manifiesto que resulta "incompatible" la presencia de la acampada con la previsión de la "afluencia masiva y continuada de ciudadanos durante todo el periodo navideño".

En todo caso, ha matizado que el hecho de ser incompatible no es por la "actitud actual" de los acampados, que ha calificado de "ejemplar". "No ha habido ningún problema de seguridad ciudadana, salubridad, ni ninguna falta de respeto ni nada", ha remarcado.

Cuestionado sobre si se desalojará la acampada en caso de que no se lleve a cabo de forma voluntaria, ha indicado que ese escenario no está encima de la mesa "por parte de ninguna institución", sino que todas mantienen "un diálogo" entre ellas desde hace semanas y, en el caso de la Delegación de Gobierno, es "continuo" con los acampados.