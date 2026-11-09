La Conselleria de Educación licita el servicio de cafetería tras 5 meses sin él: la concesionaria dejó de pagar a los trabajadores

La Conselleria de Educación ha vuelto a sacar a concurso la explotación del servicio de cafetería del departamento, ubicado en la Avenida Campanar de Valencia, después de que este permaneciera cerrado desde el pasado mes de mayo.

El contrato, que asciende a 2.073.600 euros -sin IVA- se ha dividido en dos lotes: uno, para el servicio del bar-cafetería, y otro, para la instalación, explotación y mantenimiento de las máquinas de vending.

La duración inicial del contrato será de dos años, con posibilidad de aprobar una prórroga por el mismo periodo. La previsión es que entre en vigor en enero de 2027, aunque la prestación del servicio podría acabar demorándose.

Según el pliego de condiciones, la adjudicataria será la que asuma el riesgo de la explotación y obtenga sus ingresos a través de los pagos de los usuarios. A cambio, deberá pagar a la Generalitat un canon por el uso de las instalaciones.

Así, para el servicio de cafetería, la cuota mínima se ha fijado en 8.580 euros anuales -sin IVA-, mientras que para las máquinas expendedoras asciende a 1.584 euros al año. Por lo que, en total, deberá abonar al menos 10.164 euros anuales. Una cantidad similar a la que ya pagaba la anterior concesionaria.

La previsión económica es que la cafetería pueda generar una cifra de negocio anual de 432.000 euros, mientras que para las máquinas expendedoras la cuantía sería de aproximadamente 86.400 euros.

Impago a los trabajadores

El bar-cafetería de la sede de la Conselleria de Educación del Gobierno valenciano cerró sus puertas a mediados de mayo, cuando los trabajadores -cocineros y camareros- llevaban ya dos meses sin cobrar sus nóminas, según trasladaron en su día los propios empleados a EL ESPAÑOL.

El cierre se produjo en plena huelga educativa indefinida, que mantuvo durante semanas la presión sobre el departamento autonómico.

La falta de pago a los empleados, de hecho, precipitó el fin de la actividad de la cafetería, que hasta entonces daba servicio al personal funcionario y laboral que trabaja en las instalaciones de la Conselleria.

El propio departamento dirigido por Carmen Ortí fue el que decidió rescindir el contrato con la adjudicataria, pues el impago a los trabajadores era una de las causas de incumplimiento del convenio.

El contrato anterior se adjudicó en 2024 a Aqua i Mas Servicios y Gestión SL, que se impuso con su oferta económica a otras tres mercantiles. El concurso partió de un valor de 1,5 millones de euros, y la empresa acabó abonando a la Generalitat un canon anual de 11.616 euros al año -IVA incluido-.

En concreto, la compañía pagó a Educación 8.000 euros anuales por el servicio de bar, y otros 1.600 euros por las máquinas expendedoras, a los que se sumaba el pago de impuestos. El abono lo realizaban de forma mensual.

Al procedimiento concurrieron cuatro empresas: Galgar Hostelería SL; Hostelería Intos SL; José María Agustí Albiñana y Carlos Bernabeu Jordá; y la que finalmente resultó adjudicataria.

El contrato tenía una duración de dos años, pero a un mes de vencer la concesión, el 27 de abril Educación acordó una prórroga de un año, por lo que la adjudicación debía haber continuado hasta el 4 de junio de 2027, o hasta que comenzara la ejecución del servicio por parte de la nueva concesionaria si esta fecha era anterior.

La propia documentación de la prórroga señalaba que esta no suponía ningún gasto para la Conselleria, al no implicar un compromiso económico para el departamento.

Conviene apuntar que la mercantil, AQUA I MAS SERVICIOS Y GESTIÓN SL, continúa figurando como empresa activa y vinculada a la gestión de servicios de hostelería y cafeterías en Valencia.

No obstante, existen publicaciones recientes en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) relativas a declaraciones de insolvencia por deudas de escasa cuantía y un cambio en su administración única en 2025.

La nueva licitación permitirá, por tanto, recuperar la cafetería de uno de los principales complejos administrativos de la Generalitat, que lleva sin servicio desde mediados de mayo, después de que la anterior concesionaria dejara de abonar las nóminas de sus empleados.

Siete trabajadores

La documentación de la licitación incluye información sobre la plantilla que prestaba el servicio anteriormente. En concreto, recoge siete puestos de trabajo: una encargada, una cocinera, una ayudante de cocina y cuatro ayudantes de camarera. El coste salarial anual conjunto de estos puestos se estima en 144.184,20 euros.

No obstante, el expediente advierte de que el anterior contratista dejó de prestar el servicio meses atrás y, pese a haber sido requerido por la Administración, no facilitó la información actualizada sobre el personal que tenía contratado. Por ello, la Conselleria reconoce haber elaborado esta relación a partir de los datos aportados en 2024.

Con todo, la Mesa de Contratación tendrá en cuenta tanto la oferta económica presentada por las empresas como la calidad del servicio a prestar.

En el lote de cafetería, las tarifas de los productos y el canon ofertado sumarán hasta 40 puntos, mientras que otros 35 puntos corresponderán a criterios de calidad y 25 a la propuesta técnica.

Entre las mejoras que podrán aportar las empresas figuran la incorporación de productos de comercio justo, la ampliación de los días en los que se ofrecen frutas y verduras frescas de temporada, la reducción del desperdicio alimentario, la implantación de un sistema de pedidos y pagos mediante pantalla táctil y un programa de fidelización para los clientes.