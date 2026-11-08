La calle Colón suma un tercer carril para coches en los giros hacia Félix Pizcueta y Hernán Cortés para evitar retenciones

La calle Colón de Valencia ha incorporado un tercer carril de circulación para facilitar los giros a la izquierda hacia las calles Hernán Cortés y Félix Pizcueta.

La ampliación de la calzada con un tercer carril en estos dos giros tiene como objetivo "mejorar la fluidez y la seguridad" tanto de vehículos como de peatones y ciclistas y evitar retenciones, según informó el Ayuntamiento en un comunicado este domingo.

El espacio generado para facilitar estos giros proviene de las zonas de aparcamiento de motos desplazadas a calles "próximas".

La reforma de la calle Colón, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, se ha ejecutado en un ámbito de intervención de 21.900 metros cuadrados: Colón, plaza de los Pinazo y Cerdán de Tallada.

La obra, que encara su recta final, ha permitido instalar 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente, que reducen hasta en 10 decibelios el ruido generado por el paso de vehículos y un 20 por ciento de las emisiones de gases contaminantes.

Además, se ha acondicionado 8.137 metros cuadrados de pavimento de granito, 6.100 metros de bordillos y rigolas, mobiliario urbano (60 bancos y sillas, un 40% más que en la actualidad, y 90 papeleras), bolardos en intersecciones para favorecer el transporte público, pasos peatonales más amplios y semaforización específica para bicicletas.

Se trata, según estas fuentes, de una reurbanización integral "dirigida a mejorar la calidad urbana, la movilidad y la experiencia de quienes viven, trabajan, pasean o acuden por cualquier motivo a esta zona de la ciudad".

Desde el equipo de gobierno han resaltado que una de las principales características del proyecto es que se gana espacio para los peatones "gracias a la eliminación de elementos impropios como horquillas aparcabicis y motos o estaciones de Valenbisi", así como la adecuación con alcorques "más amplios" para permitir el crecimiento arbóreo y mayor superficie de sombra.

La actuación se ha prolongado durante cinco meses y no ha sido necesario detener la actividad comercial en los establecimientos de esta vía urbana.

Compromís

Precisamente, este mismo domingo el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi ha denunciado que las obras de la calle Colón están "prácticamente acabadas", pero el gobierno de María José Catalá ha dejado "sin resolver" cuestiones fundamentales para la movilidad ciclista.

"Mientras cientos de vehículos motorizados ya vuelven a circular por los tres carriles de la calle y las aceras están ocupadas por motos estacionadas ilegalmente, no se ha instalado ningún aparcabicis, a pesar de que el carril bici ya está abierto y en funcionamiento", ha sostenido.

Asimismo, Compromís asegura que ha recibido quejas de usuarios que no encuentran "ningún lugar" donde estacionar, una situación "difícil de entender" cuando las obras están "casi" finalizadas.

La formación ha criticado que el gobierno municipal "ha recuperado el espacio para el tráfico motorizado e incluso lo ha incrementado, sin garantizar unas condiciones mínimas para facilitar el uso de la bicicleta".

El concejal de Compromís ha alertado también de que la configuración de la calle tras la reforma genera "situaciones de peligro" para los ciclistas y las personas que caminan.

En concreto, ha apuntado que el cuarto carril de acumulación de vehículos "provoca que, en los cruces, los coches que esperan para continuar la marcha obstaculizan el carril bici y el paso de las personas que caminan". "Interfieren en la trayectoria de las bicicletas y obligan a los usuarios a afrontar situaciones de riesgo", ha afirmado.

La formación valencianista ha hecho hincapié que el tramo del anillo ciclista entre Colón y Xàtiva es el "más utilizado" de toda la ciudad, una muestra de "la importancia de esta infraestructura para los desplazamientos cotidianos de miles de personas".

Compromís ha reclamado al Ayuntamiento que instale "inmediatamente" los aparcabicis "que necesita" la calle y que revise la configuración de los cruces para evitar que los vehículos motorizados "invadan u obstaculicen" el carril bici.