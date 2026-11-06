Valencia vuelve a convocar las oposiciones para veterinario municipal: los 55 aspirantes suspendieron el primer examen

El Ayuntamiento de Valencia volverá a convocar la oposición de veterinario municipal, después de que el proceso selectivo no prosperara.

Según fuentes municipales, ninguno de los 55 aspirantes aprobaron el primer ejercicio, por lo que la Junta de Gobierno Local del pasado 29 de octubre declaró desierto el proceso selectivo.

Se trata de cinco plazas por turno libre. Las bases del proceso se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en diciembre de 2024. Dos años después, el 12 de marzo de 2026 se realizó el primer examen, sin que nadie lo superara.

La prueba consistía en un examen tipo test con 120 preguntas sobre un temario general (Constitución Española, Estatuto de Autonomía, Régimen Local, procedimiento administrativo...) y uno específico sobre materia veterinaria.

De esta manera, dos de las plazas están todavía vacantes y las otras tres están ocupadas por funcionarios interinos. Dos de ellos llevan desde septiembre de 2025, mientras que el otro desde mayo de 2021. Los tres seguirán mientras no se provea la plaza en propiedad.

El Ayuntamiento de Valencia cuenta con 13 veterinarios en plantilla. Tres están adscritos al servicio de Bienestar Animal, dedicados a colonias y esterilizaciones felinas y a los problemas con las palomas, principalmente.

Otros diez forman parte del servicio de Sanidad y Consumo dedicados a inspección alimentaria.

Centro de colonias

De hecho, Valencia cuenta desde el pasado mes de mayo con el primer centro municipal de atención veterinaria de colonias felinas de España.

Esta unidad especializada se dedica a la atención, cuidado y esterilización de los más de 22.000 gatos comunitarios que viven en Valencia.

El centro está ubicado en la rotonda de la plaza de Saragossa, en un edificio municipal, al que el Ayuntamiento ha destinado 60.000 euros para su acondicionamiento. Dispone de quirófano con dos unidades quirúrgicas, laboratorio, espacios para la recuperación de los felinos, zonas para la limpieza y desinfección de materiales y vestuario.

Según datos municipales, la capital tiene aproximadamente 22.000 gatos comunitarios y más de 600 colonias felinas. Anualmente, el Ayuntamiento hace unas 2.000 esterilizaciones.

Centro de esterilización de colonias felinas en Valencia Ayuntamiento de Valencia

Además, unas 450 personas se ocupan como voluntarias y de manera altruista de la atención a estas colonias de calle.

Las leyes sobre protección animal establecen que los ayuntamientos son los responsables de implementar el método CER (captura, esterilización y retorno) de las colonias felinas y de autorizar y formar a la ciudadanía que se ocupa voluntariamente de estos animales.

Estas medidas permiten censar y mapear las colonias, limpiar el entorno, controlar la alimentación y mantener una observación sanitaria.

El control minimiza el impacto urbano de estas colonias, reduce las peleas entre animales, los maullidos y los conflictos vecinales y facilita la convivencia de estos animales en la ciudad.

Palomas

Por otra parte, el área de Bienestar Animal que dirige el concejal Juan Carlos Caballero lanzó una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de alimentar a las palomas.

Según explicó el concejal durante la presentación de la campaña, esta actitud favorece la concentración excesiva de ejemplares, genera suciedad, atrae otras plagas y puede provocar problemas de salud pública.

Además, los excrementos de las palomas deterioran las fachadas de los edificios, los monumentos, el mobiliario urbano, los desagües y los canalones.

Por ello, el gobierno municipal trabaja con medidas de control, como los palomares, que ofrecen refugio en zonas seguras y limpias y permiten realizar controles sanitarios y de natalidad, y el uso de piensos esterilizantes en zonas controladas, siempre con seguimiento técnico y revisiones periódicas, tal y como señaló.

Según los datos del primer trimestre de 2026, la población de palomas en la ciudad ha pasado de 35.564 ejemplares a los 32.197, lo que supone una reducción del 9,5%.

Este descenso supone un cambio de tendencia respecto a años anteriores, en los que la población había crecido de 22.000 palomas en 2021 a casi 36.000 en 2024.