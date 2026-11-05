La acampada por la vivienda de Valencia, abierta a iniciar el desalojo tras acercar posturas con Ayuntamiento y Gobierno

La acampada por la vivienda de Valencia acercó posturas este jueves con el Ayuntamiento y la Delegación de Gobierno durante una reunión de carácter técnico que duró más de tres horas.

Esta mesa de negociación era la condición marcada por los representantes de la protesta como paso previo a iniciar el desalojo de la plaza del Ayuntamiento de cara a la campaña navideña. Una vez cumplida, los portavoces mostraron su disposición a retirarse siempre y cuando las administraciones asuman sus reivindicaciones.

"Nosotros hacemos la demostración de que sí podemos desacampar, pero primero la otra parte es la que tiene que demostrar que, realmente: uno, no van a hacer algo forzoso para desalojarnos, y dos, que van a prometer cuidar a Valencia en calidad de vivienda", aseguró uno de los portavoces, Dan, al finalizar el encuentro.

En general, afirmó que salen de la reunión "con buen sabor de boca" aunque esto "no se soluciona en un día" y queda "mucho trabajo".

En cualquier caso, explicaron que la acampada continúa y que este jueves por la tarde se celebrará una asamblea para leer el manifiesto en el que llevan trabajando 34 días. Al respecto, señaló que tienen el compromiso de ambas instituciones de "no hacer nada violento y sin aviso".

Al encuentro habían citado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al delegado de Gobierno, Roger Llanes, y a la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

Sin embargo, en una rueda de prensa este miércoles explicaron que únicamente querían ser escuchados y que entendían que estos dirigentes no se presentaran personalmente en la reunión, a la que finalmente asistieron perfiles técnicos de la Delegación y de la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento.

La protesta valenciana reclama que la ciudad sea declarada zona tensionada para limitar los precios de los alquileres. También reclaman más protección ante los desahucios, la ampliación del parque público de vivienda y medidas contra la especulación inmobiliaria.

Este primer encuentro llega después de que los acampados alcanzaran un acuerdo con Confecomerç y Comercios del Centro histórico para que la campaña navideña pueda desarrollarse con normalidad.

Fuentes de la Delegación del Gobierno apuntaron que durante el encuentro, los acampados han trasladado una serie de peticiones como condición para iniciar un proceso de desescalada.

Estas demandas deberán presentarse por registro de entrada en las próximas horas, con el objetivo de avanzar hacia una futura mesa de diálogo.

La alcaldesa envió esta semana una carta al delegado del Gobierno solicitando una reunión para coordinar "la vuelta a la normalidad" de la plaza y este jueves no descartó medidas judiciales.