Valencia da luz verde a 1.011 viviendas en tres meses: los distritos de Benicalap, La Zaidía y Quatre Carreres suman el 50%

El Ayuntamiento de Valencia dio luz verde a la construcción de 1.011 viviendas durante el primer trimestre de 2026. Más de la mitad de las licencias de obras aprobadas se concentran en los distritos de Quatre Carreres (232 inmuebles), Benicalap (198) y La Zaidía (124).

Según los últimos datos del registro municipal de licencias de construcción y ocupación recogidos por la oficina de estadística del Consistorio, en los tres primeros meses del año se concedieron 38 licencias urbanísticas destinadas a la edificación de 38 inmuebles de nueva planta.

Esta cifra contrasta con las autorizaciones del mismo periodo de 2025, cuando se aprobaron 10 licencias de construcción para 97 viviendas. En todo el año, se concedieron 114 para un total de 2.011 pisos en la capital.

Este desarrollo residencial se concentra en tres zonas de la ciudad, que acumulan más de la mitad de las autorizaciones administrativas que dan luz verde a los proyectos de obra.

Lidera la clasificación el distrito de Quatre Carreres, en el sureste del centro histórico, junto al antiguo cauce del río Turia y a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con un volumen de 232 viviendas proyectadas repartidas en 6 edificios.

Le sigue Benicalap, con 198 pisos en 4 licencias y La Zaidía con 124 viviendas en 2 licencias. Entre los tres suman un total de 554 inmuebles autorizados, lo que representa el 55% del conjunto de la oferta residencial aprobada entre enero y marzo.

Otros distritos con un número de viviendas nuevas importantes son Patraix (118) y Pobles del Sud (119). Por su parte, la intervención en Ciutat Vella y Jesús se tradujo en la aprobación de 49 viviendas en cada uno de estos distritos, mientras que en l'Olivereta y Camins al Grau se registraron 24 y 21 viviendas autorizadas, respectivamente.

El distrito de Pobles de l'Oest lideró el número absoluto de licencias tramitadas con 7 autorizaciones para 7 edificios, si bien estas sumaron un total de 27 viviendas.

En Poblats Marítims se concedieron 6 licencias para 20 viviendas, mientras que en áreas como Rascanya y Campanar se aprobaron 16 y 12 viviendas residenciales, respectivamente.

Cero proyectos

En contraste con la expansión de estos distritos, hasta cinco zonas de la capital valenciana no contabilizaron ninguna licencia de construcción de nueva planta en el periodo analizado.

Concretamente, los registros municipales reflejan cero licencias y cero viviendas proyectadas en L'Eixample, Extramurs, el Pla del Real, Algirós y Benimaclet.

La estadística municipal también recoge los datos de los visados de dirección de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, el paso previo obligatorio a la licencia para comenzar las obras.

La ciudad de Valencia EE

En la ciudad de Valencia, se registraron un total de 1.682 viviendas con el visto bueno del colegio profesional de enero a mayo de 2026. En todo el año anterior este dato fue de 2.815.

Esta cifra de 2025 sitúa a la capital del Turia por encima de otras ciudades españolas como Barcelona (con 1.307), Zaragoza (2.498) y Málaga (1.907). Madrid lidera la tabla con 8.455 viviendas visadas, seguida de Sevilla, con 3.899.

A escala autonómica, la Comunitat Valenciana acumuló 23.317 viviendas visadas en 2025, en un contexto estatal donde el conjunto de España alcanzó las 166.426 unidades registradas.

Además, la gran mayoría de las obras iniciadas en la ciudad valenciana son para uso residencial, según se desprende del informe.

Durante el último mes registrado, el de mayo, se visaron un total de 116 edificios, de los cuales 97 correspondían a inmuebles residenciales.

Subida del precio

Este informe refleja un crecimiento de la actividad promotora en la ciudad, con una gran cantidad de proyectos residenciales proyectados y a punto de ponerse en marcha.

Sin embargo, este impulso no se traduce en la disponibilidad inmediata de vivienda. Construir lleva años y, de hecho, el Ayuntamiento no ha concedido ninguna licencia de ocupación de vivienda ni en todo 2025 ni en el primer trimestre de 2026, por lo que el precio de la vivienda libre continúa ascendiendo.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, se situaba en unos 2.970 euros el metro cuadrado. Esto se traduce en una subida continuada desde los 2.500 euros registrados en el segundo trimestre del ejercicio anterior.

Con este valor, la ciudad se posiciona por encima de la media nacional, de 2.355 euros el metro cuadrado, y de la Comunitat Valenciana, de 1.935 euros. Todavía está lejos del máximo de Madrid (5.418 euros) y de Barcelona (4.601 euros).