La acampada por la vivienda de Valencia cita al Ayuntamiento y al Gobierno como primer paso para desalojar la plaza

La acampada por la vivienda de Valencia ha dado, con la convocatoria de la mesa de negociación institucional, el primer paso para el desalojo de la plaza.

Según confirmaron sus portavoces este miércoles, después de reunirse con los representantes del comercio histórico y del pequeño comercio en la ciudad, los acampados quieren acelerar el acuerdo para despejar el espacio y que puedan instalarse los elementos navideños tradicionales.

De esta manera, han citado a representantes del Ayuntamiento, de la Generalitat y de la Delegación de Gobierno para una reunión este jueves.

De momento, según afirmaron, solo ha confirmado asistencia la Delegación. Por su parte, la alcaldesa, María José Catalá, aseguró que no le consta la convocatoria, aunque desde la acampada afirmaron que le han enviado un escrito.

"Para tener normalidad y que nosotros podamos irnos queremos hablar. Simplemente estamos pidiendo que se nos escuche", afirmó Dan, uno de los portavoces.

La protesta valenciana reclama que la ciudad sea declarada zona tensionada para limitar los precios de los alquileres. También reclaman más protección ante los desahucios, la ampliación del parque público de vivienda y medidas contra la especulación inmobiliaria.

Esta decisión llega después de acercar posturas con Confecomerç y Comercios del Centro histórico, con quienes han llegado a un preacuerdo para que la campaña navideña pueda desarrollarse con normalidad.

En este sentido, explicó que, aunque desmonten el campamento, acudirán todas las semanas a la plaza para celebrar sus asambleas. En cualquier caso, todavía no han fijado una fecha, pero sí expresaron su deseo de ser ellos quienes recojan y limpien la plaza, a diferencia de la de Madrid que fue desalojada por la policía.

"No queremos estar aquí durmiendo toda nuestra vida", aseguró Dan. La acampada por la vivienda en Valencia cumplió este martes un mes, con más de 600 tiendas en la céntrica plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Respuesta de Catalá

La alcaldesa volvió a insistir en la necesidad de "trabajar de forma coordinada con Delegación de Gobierno" el proceso de "recuperación de la normalidad" en la plaza del Ayuntamiento. El martes le remitió un escrito solicitando una reunión sobre esta cuestión.

"Llevamos un mes con la acampada. Pienso que el derecho fundamental ha sido suficientemente ejercido", dijo en declaraciones a los medios de comunicación.

"Las cosas no pueden conseguirse por la fuerza ni haciendo una acampada irregular, no autorizada. Creo que las cosas se consiguen con los trámites y los cauces legales y habituales. Y la democracia tiene sus procesos", señaló Catalá.

Al respecto, destacó que es "absolutamente sensible" a las reivindicaciones de los acampados ante la necesidad de vivienda, pero remarcó que "no es algo que dependa solo de Valencia".