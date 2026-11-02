Catalá en el sorteo de las mesas electorales Ayuntamiento de Valencia

Valencia elige a los miembros de las mesas electorales del 29N: La notificación llegará por carta y hay 7 días para alegar

El Ayuntamiento de Valencia ha celebrado este lunes el sorteo para elegir a los miembros de las mesas electorales para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Los nombramientos se notificarán, por carta en el domicilio, durante los próximos días y se acompañarán de un manual de instrucciones sobre las funciones que deberán desempeñar.

La participación es obligatoria tanto para titulares como para suplentes, aunque se contemplan circunstancias personales, familiares y profesionales que permiten solicitar el relevo.

En la ciudad, 625.927 personas tienen derecho al voto. De ellas, 581.050 son residentes en la ciudad y 44.877 viven en el extranjero, que son los que conforman el cuerpo de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

La ciudad cuenta con 944 mesas electorales. Cada una de ellas estará formada por un presidente y dos vocales, elegidos por este sorteo público entre la totalidad de los electores de la sección correspondiente.

Para ser designado presidente hay que tener más de 18 años y menos de 70, aunque a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días.

Igualmente, han de poseer el título de bachiller o Formación Profesional de segundo grado, o subsidiariamente, el de graduado escolar o equivalente.

Para los vocales las condiciones específicas son: ser menor de 70 años, que hayan cumplido los 18 años y que sepan leer y escribir, aunque a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días.

El método del sorteo, celebrado en un pleno extraordinario, ha combinado la extracción de números con un procedimiento informático.

Todo el proceso ha estado supervisado por el secretario del Pleno, bajo la presidencia de la alcaldesa, María José Catalá, la presencia de los concejales y concejalas de los cuatro grupos municipales y los dos ediles no adscritos, así como la asistencia de personal técnico del Servicio de Registro y Población y del Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (SerTIC) del Ayuntamiento de València.

Alegaciones

Las personas que no puedan asumir esta responsabilidad dispondrán de siete días desde la notificación para presentar una excusa justificada documentalmente ante la Junta Electoral de Zona, que resolverá en cinco días.

La presentación de una alegación no exime por sí sola de acudir: corresponde al órgano electoral aceptar la causa y acordar, cuando proceda, la sustitución.

Entre los motivos previstos figuran situaciones relacionadas con la salud, la discapacidad, el embarazo y los períodos de descanso por nacimiento, adopción o acogimiento, así como determinadas responsabilidades de cuidado.

También pueden valorarse acontecimientos familiares de especial relevancia o la prestación de servicios esenciales cuando la sustitución resulte imposible o especialmente difícil. En todos los casos, la solicitud debe acompañarse de la documentación que acredite la circunstancia alegada.

El censo electoral de Valencia para estas elecciones generales incluye a 625.927 personas: 581.050 residentes en el municipio y 44.877 en el extranjero.

Estas últimas están inscritas electoralmente en la ciudad, pero votan mediante el procedimiento previsto para quienes residen fuera del país. Contará con 944 mesas electorales repartidas entre los 19 distritos del municipio.

Votantes por primera vez

Respecto a las elecciones generales de 2023, el censo de inscritos en la ciudad de València ha aumentado en 6.179 personas, al pasar de 574.871 a 581.050.

De todos los que pueden ejercer el derecho al voto el próximo 29 de noviembre, un total de 18.022 jóvenes lo harán por primera vez, entre los que se encuentran los 6.518 que han cumplido los 18 años en 2026.

La red de espacios habilitados para las mesas electorales incluye centros educativos, dependencias universitarias, bibliotecas, instalaciones de servicios sociales y centros para personas mayores, además de otros equipamientos institucionales y vecinales.