Herrero y Badenas en el pleno en una imagen de archivo Efe

Los exediles de Vox garantizan la estabilidad del Gobierno de Catalá y acusan al partido de echarlos por "motivos ridículos"

Los concejales de Valencia expulsados este martes por Vox, Juanma Badenas y Cecilia Herrero, garantizaron este viernes la "estabilidad" del Gobierno de María José Catalá y acusaron al partido liderado por Santiago Abascal de esgrimir motivos "variopintos y ridículos" para echarlos.

Durante el pleno en el que se aprobó que pasen a ser ediles no adscritos, ambos explicaron que se enteraron de la decisión de Vox por el secretario del Ayuntamiento. Al respecto, explicaron que las razones "tienen que ver con cuestiones de carácter partidista" y de "funcionamiento interno del partido".

Según afirmaron, las causas esgrimidas van desde acudir a un acto de "una persona tan radical" como Iván Espinosa de los Monteros, expulsado de Vox en marzo, a participar en una cena "con amigos", pasando por un retuit.

Pese a estas relaciones con personas del sector crítico con Abascal, Badenas defendió que ellos "nunca han hecho ninguna manifestación contraria a él".

Además, hicieron referencia a un minuto de silencio por violencia de género en el que, como llovía, según señalaron, el servicio de protocolo municipal les situó al lado de la concejala socialista, Elisa Valía, por lo que estaban junto a la pancarta del PSPV-PSOE.

La expulsión de los dos concejales, sin embargo, no pone en peligro la continuidad del pacto de gobierno entre PP y Vox. Ambos mantienen sus competencias (Badenas como concejal de Patrimonio y Herrero como concejal de Responsabilidad Patrimonial) y este viernes aseguraron que votarán a favor de los asuntos clave, como el presupuesto para 2027.

Precedentes

En marzo de 2025 se produjo una situación muy similar. Badenas fue suspendido temporalmente de militancia cuando se le abrió un expediente disciplinario por la adjudicación de un contrato presuntamente irregular, mientras que Herrero pidió baja voluntaria del partido. Ambos, además de compañeros de filas, son pareja sentimental.

Esto puso en peligro el gobierno local y obligó a la alcaldesa de Valencia a remodelar el equipo municipal.

Badenas era el segundo teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal, además de responsable de áreas como Empleo y Parques y Jardines. Herrero, por su parte, lideraba las áreas de Emprendimiento y Agricultura. La portavocía del grupo municipal de Vox pasó a José Gosálbez, que asumió también las competencias de Empleo.

Posteriormente, en abril, ambos fueron readmitidos en la formación y volvieron a formar parte del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, aunque con otras competencias.

Juanma Badenas y María José Catalá. Efe / Juan Carlos Cárdenas

Badenas está pendiente de declarar como investigado el próximo 14 de enero ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia Plaza número 1 a raíz de la denuncia que interpuso contra él el Sindicat d'Estudiants por entrar sin permiso a su sede.

Por su parte, un juzgado de Valencia abrió juicio oral en mayo a Herrero por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución, conocido como delito de odio, por unos tuits de contenido racista escritos entre 2020 y 2024.

"En este momento hay una urgencia nacional en España, que es que el señor Sánchez salga del Gobierno y Valencia necesita estabilidad", aseguró.

Para los meses que restan de legislatura, PP y Vox suman 15 concejales frente a los 16 de la izquierda, por lo que la mayoría en las votaciones queda en adelante en manos de los 2 no adscritos.