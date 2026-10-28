Valencia bloquea en un mes 13 nuevos pisos turísticos por saturación de los barrios, fallos técnicos y falta de habitabilidad

El Ayuntamiento de Valencia ha denegado en el último mes la licencia de obras y de reconversión a uso terciario a nueve proyectos que pretendían abrir 13 pisos turísticos en distintos barrios de la capital.

Los motivos del servicio de urbanismo para este rechazo van desde incompatibilidades urbanísticas a deficiencias técnicas, pasando por la saturación turística.

La nueva normativa municipal impide la reapertura de viviendas de alojamiento turístico (VUT) si se superan tres indicadores, en relación con los habitantes de la zona, con las viviendas existentes y con los bajos que hay en la manzana.

Según los expedientes a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se trata de dos bajos en Jesús, una planta baja y un primer piso en Rascanya, siete viviendas en Poblats Marítims, una casa en Pobles de l'Oest y un bajo en Camins al Grao.

La nueva normativa del terciario hotelero, vigente desde el 25 de mayo de 2026, articula tres candados que operan de forma simultánea en cada barrio, distrito y manzana de la ciudad (con la excepción de Ciutat Vella, que cuenta con su propia regulación).

Así, se fija en un 8% el máximo de plazas turísticas de cualquier tipo sobre la población empadronada en cada barrio y distrito, un tope del 2% de VUT en relación al parque de vivienda y un límite del 15% de locales en planta baja por manzana que puedan dedicarse a esta actividad.

Basta con que se alcance uno solo de estos umbrales para que las aperturas de este tipo de alojamientos queden bloqueadas.

Por otra parte, la norma exige que las viviendas de uso turístico en edificios de uso residencial mixto o exclusivo se ubiquen únicamente en planta baja o primera planta, siempre por debajo del uso residencial, con acceso independiente desde la calle y con la autorización de tres quintos de la comunidad de propietarios.

Con esta ordenanza en la mano, el servicio de licencias del Ayuntamiento de Valencia denegó tres proyectos.

Saturación

Concretamente, un expediente iniciado en mayo de 2024 para abrir un apartamento turístico en el número 161 de la calle Padre Luis Navarro en el Cabanyal. La denegación responde al incumplimiento simultáneo de todos los indicadores de zona saturada.

Según el informe municipal, en el distrito al que pertenece esta ubicación (Poblats Marítims) las plazas hoteleras doblan el límite permitido (14,10% frente al 8%) y el número de VUT supera, con un 3,21%, el tope marcado del 2%.

Si se tiene en cuenta la situación en el barrio ocurre lo mismo. El Cabanyal presenta una proporción de alojamiento turístico respecto de la población residente alcanza del 24,19% y de pisos turísticos en relación a las viviendas del 4,75%, más del doble permitido.

Viviendas en una zona turística en Valencia EP

Finalmente, la manzana en la que se había solicitado esta actividad excede ya el máximo de alojamientos fijado en el 15% con un 66,67%.

Por otra parte, la licencia para convertir un bajo en la calle Lladró i Mallí, número 8, en el distrito de Jesús en un bajo turístico se denegó por estar saturada la manzana.

El tercer expediente afectado por esta normativa es el relativo al inmueble ubicado en la calle Xiprers, 29, en el barrio de Beniferri, junto al Palacio de Congreso de Valencia, una zona con una gran presencia de hoteles. De ahí que el barrio supere con creces el porcentaje marcado del 8% con un 69,65%.

Incompatibilidades

Otro de los motivos más comunes para denegar las licencias de obra y de cambio de uso es la incompatibilidad urbanística con el uso residencial habitual.

Es el caso de la petición del Camino Cabañal, número 32, donde la firma Arilux Inversiones Valencianas S.L. solicitó transformar un local y vivienda en tres apartamentos turísticos; sin embargo, los servicios técnicos emitieron informe desfavorable al constatarse que en la misma planta del edificio ya existían viviendas residenciales

Las exigencias de accesibilidad universal también han dejado fuera a un apartamento turístico previsto en el barrio de Torrefiel, en la calle Santo Domingo Savio, 18, en la primera planta.

Dos turistas en los pisos turísticos del residencial de Patraix EE

En el distrito de Jesús, otro VUT propuesto para la calle Roca, número 17, decayó al plantear una plataforma salvaescaleras sin justificar técnicamente la imposibilidad de ejecutar una rampa.

Por otra parte, en Poblats Marítims, el proyecto de Nais Rentals S.L. para reconvertir cuatro viviendas en la calle Amparo Ballester número 38 tropezó con pasillos de anchura insuficiente, falta de espacios en vestíbulos y dormitorios, ubicación no permitida de aparatos climatizadores exteriores en fachadas o patios, y omisión de los planos de evacuación y señalética de emergencia requeridos para el uso residencial público.

En Benimaclet, el expediente de C&A Capital Investment S.L. para la calle Dolores Marqués, 33 fue tumbado por incumplimientos de diseño y calidad y por instalar tabiques divisorios que restringían drásticamente la ventilación e iluminación natural en los dormitorios.

Finalmente, en el distrito de Camins al Grau, la solicitud para la calle Felipe Salvador número 20 (puerta D2) fue denegada por omisiones documentales, al no aportar el proyecto o memoria técnica reglamentaria ni el estudio acústico obligatorio de fuentes sonoras y niveles de aislamiento contemplado en la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica.