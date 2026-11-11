Un hombre confiesa el asesinato de una mujer de un tiro en la cabeza tras ocultar una semana el cadáver en Castellón

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en el pueblo castellonense de Eslida en un suceso que estaría relacionado con un ajuste de cuentas por drogas y por el que ha sido detenido el hombre que le disparó tras una discusión.

Así lo confirmaron a Efe fuentes cercanas a la investigación, revelada este miércoles por Radio Castellón Cadena Ser. Las Provincias precisó que fue el propio asesino confeso quien informó a la Guardia Civil de un crimen que, según dijo, habría cometido en defensa propia al acudir la víctima a su domicilio con un cuchillo en busca de droga hace una semana.

Al parecer, la mujer, de 32 años y nacionalidad española, ha sido encontrada muerta en su vivienda y la hipótesis más probable que manejan por ahora los investigadores es que, en efecto, se trate de un asunto relacionado con drogas.

El hombre, de 28 años y también español, y ella habrían discutido y en un momento dado él le habría disparado, causándole la muerte.

Las fuentes han añadido que el hombre no tiene antecedentes relacionados con el maltrato ni la violencia de género.

Tras la llamada de aviso, el cadáver de la mujer ha sido hallado en el interior de una vivienda del citado pueblo, de apenas 800 habitantes y situado al sur de la provincia. La madre del detenido también se encontraba en el domicilio, su residencia, si bien ella no habría estado presente durante el asesinato.