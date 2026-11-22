Hace veinte años, Francisco Camps y Joan Ignasi Pla impulsaron una reforma estatutaria que reconocía nuestra personalidad histórica y nuestros derechos dentro de España. Hoy AGENDA VALENCIANA, nacida de la sociedad civil, debe recordar a PP y PSOE que aquel pacto exige ejercer competencias, reclamar recursos y resistir las instrucciones de Madrid.

El Estatuto reconoce al pueblo valenciano como nacionalidad histórica, protege la senyera coronada y declara el valenciano lengua propia. Quien reivindica la senyera debe defender las competencias que representa, porque nuestra identidad comporta derechos políticos concretos que ningún cálculo electoral debería relegar.

En el 750º aniversario de la muerte de Jaume I reivindicamos el Reino de Valencia: sus Furs e instituciones fueron abolidos por Felipe V en 1707 para imponer las leyes y el gobierno de Castilla.

Las alianzas de Compromís revelan una subordinación persistente a los proyectos de la izquierda española: Podemos en 2015 y 2016, Más País en 2019, Sumar en 2023 y ahora Front Valencià. Cambian los socios y las siglas, mientras la pretendida centralidad valenciana vuelve a posponerse.

También se repite la promesa de grupo propio. A la Valenciana no llegó a constituirlo: sus diputados acabaron repartidos entre el Mixto y Unidos Podemos. Ahora el pacto vuelve a prever libertad de adscripción si fracasa el grupo. ¿Qué cohesión valencianista garantiza una coalición que contempla de antemano su dispersión parlamentaria?

La experiencia con Sumar resulta elocuente: en 2025, tras el conflicto sobre las comparecencias por la dana, Àgueda Micó pasó al Mixto y Alberto Ibáñez permaneció en Sumar. La anunciada voz valenciana terminó dividida. Y ahora incorporan a ERPV, denominación valenciana de ERC, cuyos estatutos proclaman la independencia dels Països Catalans. ¿Dónde queda nuestra personalidad histórica?

La ineficacia en Madrid se mide en resultados: la legislatura terminó sin reformar la financiación autonómica y nuestro Derecho Civil sigue pendiente. Compromís debe explicar por qué sus apoyos al Gobierno no han conseguido convertir esas prioridades en acuerdos cumplidos. Nadie puede proclamarse preferentemente valencianista si antepone sistemáticamente la continuidad de sus aliados a las exigencias de su tierra.

Ese valencianismo de acompañamiento retrata, a mi juicio, una izquierda acomplejada, sin referentes propios, que confunde estar presente con ser influyente y deja las prioridades valencianas subordinadas a las necesidades electorales de sus aliados.

En el PP, entretanto, gana terreno el alma centralista bajo la influencia de Vox, contrario a nuestro Derecho Civil y al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Gobiernos de Zapatero y Rajoy recurrieron leyes civiles valencianas que desarrollaban el Estatuto pactado por sus partidos. ¿Quién defiende íntegramente aquel compromiso?

La respuesta del Gobierno a Carles Mulet, del 23 de marzo de 2023, recogía 3.712.490 hablantes estimados de valenciano según la encuesta del INE de 2021. Con las denominaciones declaradas por separado, era la tercera lengua española por número de hablantes.

Los artículos 67 y 55 del Estatuto amparan la suficiencia financiera y una policía autonómica propia. Exigimos recursos para sanidad, educación y servicios sociales, recuperar nuestro Derecho Civil mediante reforma constitucional y desarrollar esa policía para coordinar la respuesta operativa en emergencias, dentro del sistema de protección civil, con competencias y medios suficientes.

Y una verdadera televisión autonómica, con cuatro canales. Queremos una À Punt independiente, plural y en valenciano, que atienda todas las comarcas, explique nuestra historia y dé voz a quienes trabajan, crean y sostienen este territorio. El autogobierno necesita medios que permitan reconocernos como pueblo.

El frontismo ha desaprovechado oportunidades para acordar actuaciones en favor de los damnificados de la dana. Las ayudas y obras realizadas deben completarse con soluciones de vivienda, transporte y recuperación económica, mediante calendarios compartidos y procedimientos ágiles. La confrontación nunca puede justificar que las víctimas sigan esperando.

Agenda Valenciana busca el voto de los valencianos que quieren seguir siéndolo. No queremos ser catalanes ni una parte de Castilla. Queremos ser valencianos, desde el respeto y la cooperación, con personalidad y capacidad de decisión propias. No queremos que ridiculicen nuestra lengua, o busquen su extinción.

Representamos un valencianismo serio, acreditado desde la sociedad civil. Defendemos íntegramente el Estatuto de Camps y Pla. Nuestro voto útil llevará al Congreso capacidad negociadora: objetivos concretos, plazos y cumplimiento. Convertiremos cada apoyo parlamentario en avances verificables y recordaremos a los demás diputados valencianos sus compromisos con los votantes de nuestra tierra.

José Ramón Chirivella es el candidato de Agenda Valenciana al Congreso de los Diputados por Valencia. Abogado de profesión y expresidente de la Associació de Juristes Valencians.