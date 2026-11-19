Ahora que tenemos encima el 25 N, Día para la eliminación de las violencias contra las mujeres, muchas instituciones se ponen las pilas organizando eventos para conmemorarlo. Algo que no digo yo que esté mal, sino todo lo contrario, pero que debería hacerse no solo este sino los restantes 365 días del año. Nunca viene mal recordarlo.

Entre estos actos, leo que un ayuntamiento ha organizado nada menos que un taller de costura con motivo de los actos organizados por tal fecha. Y me quedo, una vez más, que si me pinchan no sangro. Y ojo, no es porque a mí no me guste la costura o reniegue de ella, porque quien me conoce sabe que, además de ser hija de modista, me gusta coser y asisto -todo el año, eso sí- a un taller de costura al que, dicho sea de paso, vamos mujeres y hombres.

Sin embargo, lo que me deja de pasta de boniato es que se relacione directamente la costura con las actividades propias de las mujeres y no se piense en nada más adecuado para conmemorar tal relevante fecha, como podrían ser actos reivindicativos, charlas sobre violencia de género o cualquier otra iniciativa que tenga relación con el tema. Porque, repito, la costura no tiene esa relación.

Coser es una actividad que debería concernir a las personas que quieran emprender tal actividad independientemente de su sexo. Y relacionarlo con el sexo femenino no hace sino recordarnos épocas pasadas, no tan remotas, en que las mujeres cosían, lavaban y cuidaban a los críos en ese mejunje de actividades no remuneradas que en el DNI se hacía constar como "sus labores".

Un pasado que algunos ignorantes dicen añorar y por culpa del cual la mayoría de los machitos del baby boom no saben ni coserse un botón.

Pero no es el único caso en que se han sacado los estereotipos a pasear. Resulta que el presidente de gobierno ha tenido a bien aparecer en una revista del corazón con un reportaje propio de esas publicaciones. Algo que respeto totalmente, por supuesto.

Lo que me ha hecho saltar las alarmas han sido los comentarios de algunos tertulianos asegurando que eso lo ha hecho para ganarse el voto de las mujeres. Es decir, que a nosotras se nos tiene que empaquetar el mensaje electoral en la prensa del colorín porque es lo que consumimos y porque, además, somos quienes leemos ese tipo de publicaciones, que los señores ya se dedican a leer cosas más sesudas y profundas, faltaría más.

Y eso lo dicen en un país en el que las estadísticas demuestran que las mujeres ganamos por goleada en la lectura de libros a nuestros congéneres varones.

Semejante conclusión equivaldría a decir que para asegurarse el voto de los varones habría que salir en la prensa deportiva, porque el estereotipo dice que es lo que ellos leen y lo que está fuera del alcance de las mujeres, que ya tenemos bastante con el taller de costura y las revistas del corazón.

La verdad es que todo esto me desasosiega y me desanima. Porque, ingenua que es una, yo creía que ya hacía tiempo que habíamos pasado la pantalla de la mujer en casa y con la pata quebrada.

No obstante, y volviendo al principio, en realidad sí que existe relación entre esas actividades supuestamente femeninas y el 25 N. Pero no es la que imaginaron los organizadores, sino todo lo contrario.

Hay que trabajar en igualdad, ya que la educación en igualdad es la vacuna contra la violencia de género. Y mientras sigamos viendo estas cosas, mal vamos.