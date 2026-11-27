Gran fiesta gastronómica de las setas hasta el 29 de noviembre en un pueblo: entrante, principal y postre desde 25 €

Segorbe celebra este fin de semana las últimas jornadas de la XX Muestra Gastronómica de las Setas, una de sus citas culinarias más esperadas y consolidadas del otoño.

Hasta el 29 de noviembre la capital del Alto Palancia se convierte en el epicentro micológico de la región y rinde homenaje a uno de los tesoros más preciados de nuestros montes a través de la alta cocina, la tradición y el producto local.

Con motivo de su vigésimo aniversario, los restaurantes y establecimientos participantes sirven menús especiales donde los hongos y las setas silvestres de temporada son los absolutos protagonistas.

Con precios que van de los 25 a los 48 euros, los menús destacan por la calidad del producto y la cuidada elaboración de sus platos, maridados con vinos locales, aceite de oliva virgen extra de la comarca y la rica despensa tradicional segorbina.

Organizada por el Ayuntamiento de Segorbe, la muestra cuenta en esta edición con las propuestas de cinco establecimientos locales: Casa Alba, Tasca El Refugio, Restaurante 50 Caños, Restaurante María de Luna y Gastroadictos.

Pero además de degustar las diferentes recetas, los asistentes pueden aprovechar su estancia para recorrer el centro histórico de la localidad, pasear entre sus murallas medievales, contemplar el acueducto, visitar la catedral o la Muralla o perderse por sus estrechas calles llenas de encanto.

"Esta muestra pone en valor los productos de nuestra tierra con un resultado digno de los paladares más exigentes", afirmó la primera edil, Mª Carmen Climent.

"Desde el ayuntamiento de Segorbe continuamos trabajando para consolidar a nuestro municipio como un destino del siglo XXI sostenible, responsable y digitalizado, porque somos plenamente conscientes de que el turismo es uno de los motores de nuestra economía y que Segorbe tiene sobradas capacidades para destacar", agregó.

El concejal de Turismo, Ángeles Gómez, agradeció que iniciativas como esta muestra, la inclusión en Castelló Ruta de Sabor o el EXQUISIT impulsan el turismo gastronómico que genera riqueza en Segorbe.

"Somos un destino para todo el año y para demostrarlo queremos revalidar el título de Municipio Turístico y conseguir la certificación de Destino Turístico Inteligente", señaló.