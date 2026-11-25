El pueblo más bonito de España para visitar en Navidad: gran mercadillo y encendido de luces desde el 27 de noviembre

Peñíscola es uno de los destinos navideños por excelencia en la Comunitat Valenciana. Distinguida por Ferrero Rocher en una edición anterior de su galardón, la localidad de la provincia de Castellón ya se prepara para recibir la Navidad con mercadillos, espectáculos y su tradicional iluminación.

Será el 27 de noviembre cuando la Navidad comience en Peñíscola con el encendido de las luces. Este mismo viernes, el acto inaugural tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza de Bous, junto al acceso norte de la ciudadela.

Además, durante el evento, también se celebrará el espectáculo 'Cuento de Navidad', el cual estará protagonizado por 204 drones.

La coreografía aérea contará con quince figuras luminosas inspiradas en el cuento de El Cascanueces. Al finalizar, una cuenta atrás dará paso al encendido del alumbrado navideño, que vestirá de luz las calles y plazas del municipio.

Otro de los grandes atractivos será el Mercado Navideño de Peñíscola, que abrirá sus puertas el mismo 27 de noviembre y permanecerá instalado hasta el domingo 13 de diciembre.

El mercado se distribuirá entre la plaza de Bous y la plaza de Santa María, en pleno entorno histórico. Contará con puestos de decoración, productos artesanales, dulces y diferentes propuestas para encontrar regalos de cara a las próximas fiestas.

La programación incluirá actividades para toda la familia, con espectáculos teatrales, pasacalles, talleres artesanales y propuestas participativas. Los más pequeños podrán encontrarse con personajes navideños como Papá Noel, Mamá Noel y diferentes elfos.

En cuanto a los horarios, de lunes a jueves no festivos abrirá de 16.30 a 20.30 horas. Los viernes, sábados, domingos y festivos podrá visitarse tanto por la mañana, de 10.30 a 14.30 horas, como por la tarde, de 16.30 a 22.00 horas.

Peñíscola

Peñíscola es uno de los destinos favoritos por turistas y valencianos para acudir, no solo en Navidad. Cuenta con un rico patrimonio histórico y su ubicación la convierte en un paraje imprescindible para visitar.

Situado en la costa mediterránea, es una de las joyas del litoral valenciano y uno de los lugares más visitados de toda la Comunitat gracias a la belleza de su casco antiguo, encaramado sobre un peñón, ofrece vistas abiertas al mar y rincones llenos de encanto.

Su Conjunto Histórico-Artístico posee algunas de las joyas de la región, destacando por encima de todas ellas el Castillo del Papa Luna.

La edificación se levantó entre 1294 y 1307 y fue la residencia y biblioteca extraordinaria del papa Luna –Benedicto XIII por la Iglesia de Aviñón–, desde 1411 hasta su muerte en 1423.