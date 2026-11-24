La Navidad está cada vez más cerca y hay un pueblo de la provincia de Valencia cuya tradición gastronómica transporta a vecinos y visitantes directamente a esta época festiva.

Se trata de la localidad de Casinos, ubicada en la comarca del Camp de Turia, que celebra del 27 al 29 de noviembre de 2026 la XXVII Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones.

En esta cita, que reúne cada año a maestros artesanos y visitantes, se podrán disfrutar algunos de los productos más característicos de la gastronomía valenciana.

El evento tendrá lugar en la avenida de Valencia, donde los asistentes podrán recorrer diferentes puestos y descubrir elaboraciones tradicionales, además de comprar turrones y peladillas, característicos de la localidad.

Casinos cuenta con una larga tradición en la elaboración de estos productos, que se remonta a finales del siglo XIX. Desde entonces, diferentes generaciones de artesanos han mantenido las recetas y técnicas de fabricación, convirtiéndose en uno de los referentes valencianos de las peladillas y los turrones.

La feria arrancará el viernes 27 de noviembre a las 18:30 horas con la inauguración oficial de esta vigesimoséptima edición. Además, la jornada contará con una actuación de Versatifet, el encendido del árbol de Navidad y un espectáculo pirotécnico.

La programación continuará a las 22:00 horas con el concierto de Poble Band, que pondrá música a la primera noche de una celebración que combina gastronomía, ocio y tradición.

El sábado 28 será una de las jornadas con más propuestas. Desde primera hora se celebrará una carrera 10K, además de una exposición de aeromodelismo y diferentes actividades infantiles. También habrá una exhibición acrobática de motos a cargo de Edu Rodríguez.

Por la tarde, el recinto contará nuevamente con actividades para los más pequeños y actuaciones musicales. A las 19:00 horas llegará Breakthru, con un tributo a Queen, mientras que Carne de Cañón ofrecerá un concierto de pop rock a las 23:00 horas.

El domingo 29 continuará la programación con una exhibición de vehículos clásicos y vespinos, talleres didácticos, actividades infantiles y una batucada de Matarantas. Además, entre las 12:00 y las 14:00 horas, los niños podrán participar en un taller de elaboración de turrón organizado por La Casinera.

La feria concluirá a las 18:30 horas con un espectáculo pirotécnico y la actuación de la xaranga UMUCA Girls, que acompañará la clausura de esta edición.