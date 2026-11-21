Vincenzo, Paul, Paula y Laura, dueños de un local con 30 años: "La harina llega de Italia; la masa reposa 24 horas en frío"

En España comer pizza siempre se ha tenido como plan de noche -cena de viernes, cena de fin de semana-, pero justo en Italia pasa todo lo contrario: se concibe como una comida de mediodía.

Al Pomodoro, la pizzería frente al Palacio de los Valeriola en Valencia, lleva años trabajando para que aquí también lo sea.

Su argumento se sostiene en la masa que elaboran: reposa 24 horas en frío antes de llegar al horno, el tiempo justo para que quede "fina, ligera y fácil de comer".

"Tenemos una abuelita en la cocina cada mañana", explica -con un guiño- Laura Motolese, una de las socias de VICIOS Food, que cuenta ya con casi tres décadas de historia y firma cinco proyectos hosteleros en la capital.

Esa señora imaginaria amasa a mano, sin más truco que el tiempo, y solo entonces pasa la masa por el horno.

Con una base así cae el mito de que la pizza no se come a mediodía: para Al Pomodoro, la pizza no tiene hora.

La harina para la elaboración de las masas que hacen en Al Pomodoro. EE

A más de 1.000 kilómetros

Su truco está en traer la harina del Molino Grassi di Parma, en activo desde 1934, que llega desde más de 1.000 kilómetros de distancia.

Pero este no es el único ingrediente que viene de Italia; también lo hacen la mozzarella -fior di latte y de búfala D.O.P.-, de Campania; y el tomate, de las faldas del Vesubio.

Tres importadores italianos instalados en España se encargan de que lleguen también la pasta Rummo, el tomate Mutti, una selección de quesos y embutidos como el guanciale, el prosciutto cotto y el prosciutto crudo de Parma.

La Ragù e Polpette , una de las Top Seller, lleva albóndigas y salsa de ragú, búfala D.O.P., parmesano de 18 meses, albahaca fresca y cremoso de ricotta.

, una de las Top Seller, lleva albóndigas y salsa de ragú, búfala D.O.P., parmesano de 18 meses, albahaca fresca y cremoso de ricotta. La Etna combina tomate, ciliegino, búfala y una cascada de jamón.

combina tomate, ciliegino, búfala y una cascada de jamón. La Mortadella e Pistacchio juega con mortadela IGP de Bologna, Fior di Latte y crema de pistacho salada.

juega con mortadela IGP de Bologna, Fior di Latte y crema de pistacho salada. Y la 3 Pomodori, con tomate, cherry rojo y amarillo, provola ahumada, aceitunas negras y láminas de grana padano.

La pizza Ragù e Polpette de Al Pomodoro. EE

La pasta es, además, 100 % casera.

El Ravioli Saporiti es pasta fresca rellena de requesón y espinacas, con salsa de cuatro quesos, pesto de tomate seco, un ligero toque de nata, queso pecorino y albahaca.

es pasta fresca rellena de requesón y espinacas, con salsa de cuatro quesos, pesto de tomate seco, un ligero toque de nata, queso pecorino y albahaca. Los Gnocchi Quattro Formaggi , de patata gratinada al horno, llevan una salsa de cuatro quesos con un toque de nata.

, de patata gratinada al horno, llevan una salsa de cuatro quesos con un toque de nata. Y los Pappardelle al pesto de pistacchio e guanciale combinan un pesto de pistacho casero con mucho guanciale crujiente.

El resto de la carta mantiene los mismos criterios de origen: arancine siciliane al ragù con cerdo negro de los Nebrodi, sgabei con crema de queso trufado y tapenade de aceitunas negras, pollo fritto con salsa de cilantro y una caprese con búfala D.O.P. y pan Carasau.

Para cerrar, el tiramisú, con mascarpone y bizcochos bañados en amaretto y café italiano, y el cannolo siciliano, masa crujiente rellena de ricotta de oveja azucarada con polvo de pistacho y cítricos.

Más de 30 años

Detrás de Al Pomodoro hay una historia que comenzó hace más de 30 años en Londres, donde el grupo de socios -Vincenzo Cancilleri, Paul Doyen, Paola De Vero y Laura Motolese-coincidió trabajando en Hoteles Hilton mientras se formaban en gestión de hoteles y restaurantes.

Lejos de improvisar, decidieron trasladarse a Valencia con una visión muy clara desde el inicio: abrir Bottega dell’Ozio, La Pappardella y Al Pomodoro.

Con el tiempo, a estos primeros restaurantes les siguieron otros proyectos gastronómicos como La Chipirona Cocina de Mar y Lindala Restobar en el Cabañal.

Casi tres décadas después, el grupo mantiene una cocina italiana sin banderas tricolores ni cuadros del Coliseo.

"Auténticamente italianos, no típicamente italianos", resumen los socios.

En relación con esto, Al Pomodoro acaba de acometer una renovación de su imagen, obra del diseñador Modesto Granados.

Local de Al Pomodoro. EE

Cambia su 'envoltorio', pero la masa, el horno y la famiglia al otro lado de la barra se quedan igual.

Al Pomodoro abre de forma continuada: de lunes a jueves, de 13:30 a 23:30; y de viernes a domingo, de 13:00 a 23:30.

Para quien prefiere quedarse en casa, hay reparto a través de Glovo y Uber Eats.

Además, la casa ofrece una tarjeta regalo con la experiencia completa y menús de degustación muy completos para celebraciones de amigos, familiares y navideñas.