El pueblo con un gran mercadillo de Navidad para visitar este fin de semana: tren navideño, teatro y talleres

La Navidad ya llega a los municipios valencianos. En Albaida, municipio de la comarca de la Vall d'Albaida, este fin de semana tendrá lugar un mercado navideño con propuestas para todos los públicos, especialmente pensado para disfrutar en familia.

La cita tendrá lugar el domingo 22 de noviembre, en la plaza Mayor, el carrer Nou y las calles del entorno. Se trata de la tercera edición de una iniciativa que busca dinamizar el comercio local y dar a conocer sus atractivos turísticos.

El mercado contará con alrededor de 90 casetas en las que participarán comercios, asociaciones y establecimientos de Albaida y otros municipios.

La programación arrancará a las 10:00 horas con la apertura del mercado. Una hora después tendrá lugar la inauguración oficial, acompañada por la Colla de Xirimites i Tabaleters La Pedrera.

Uno de los atractivos para las familias será el tren turístico navideño, que permitirá recorrer distintos puntos de Albaida. Estará disponible entre las 11:00 y las 18:00 horas y permitirá a vecinos y turistas conocer mejor el municipio.

También habrá teatro ambulante con 'La Máquina', una propuesta que se desarrollará dentro de una caravana y ofrecerá pequeñas representaciones de aproximadamente media hora.

Los más pequeños tendrán igualmente su espacio con un cuento infantil a cargo del Grupo de Teatro Amics del Barri y distintos talleres organizados por las asociaciones y los comercios participantes.

La música completará el ambiente festivo con actuaciones de Fun Jazz Project, Músics de Carrer, la Rondalla Ciutat d'Albaida y los alumnos de la Escola de Música DaCapo.

Patrimonio histórico

Más allá del mercado, la jornada también será una oportunidad para descubrir el patrimonio de Albaida. El Ayuntamiento ha organizado una jornada de puertas abiertas que permitirá acceder gratuitamente a varios de sus espacios culturales y turísticos.

Entre ellos se encuentran el Museu Internacional de Titelles, el Museu de Betlems i Diorames, la Casa-Museu José Segrelles, el Espai de la Festa y el Jardín del Palau. De esta forma, quienes se acerquen hasta la localidad podrán combinar el recorrido por los puestos navideños con visitas culturales.

La celebración concluirá con el encendido de las luces de Navidad de la localidad, el cual está previsto para las 19:30 horas.