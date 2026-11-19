Gran fiesta del cava del 20 al 22 de noviembre: una tapa, seis degustaciones y una copa de regalo por 20 euros

El Mercado de Colón de Valencia acoge del 20 al 22 de noviembre la XI Feria del Cava Valenciano, un certamen que ha cautivado al público valenciano en ediciones anteriores.

El evento, organizado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, se prolongará hasta las 15:00 horas del domingo y reúne este año a siete bodegas valencianas: Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano Suizas, Cavas Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria.

El evento funciona con un sistema de tickets que se ofrecen en dos formatos: el primero, por 20 euros, incluye seis degustaciones de cava y una de gastronomía, además de una copa serigrafiada para llevársela de recuerdo y un práctico porta-copas.

El ticket dúo, de 30 euros, está pensado para compartir, con ocho consumiciones de cava, dos de gastronomía y dos copas serigrafiadas con sus respectivos porta-copas.

También se podrán adquirir más degustaciones de cava sin necesidad de recurrir a las opciones mencionadas.

El evento se postula como "una cita ineludible para valencianos y visitantes en la antesala de las fiestas navideñas".

"Proponemos un fin de semana lleno de brindis en el que los asistentes podrán descubrir algunos de los mejores cavas que se elaboran en Requena", dijo el presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, Jorge Srougi.

Entre las referencias que estarán presentes en esta ubicación privilegiada destacan el Torre Oria Chardonnay Brut, un espumoso de notable frescura y viveza que destaca por sus notas cítricas y de fruta blanca y la fineza de su burbuja.

Coviñas acercará a los visitantes su colección Aula, de entre la que destaca el Aula Brut Nature Reserva, un cava con aromas de manzana fresca y cítricos que sorprende por sus nítidos recuerdos de frutos secos.

Marevia llega un año más a la cita con propuestas como el Marevia Brut Reserva Blanc de Noirs, un cava amplio y cremoso, de limpia burbuja y alta intensidad aromática.

Dominio de la Vega será otra de las firmas presentes en el certamen, y lo hará con propuestas ecológicas y grandes clásicos como su Dominio de la Vega Brut Reserva Especial, un cava de larga crianza, complejo en aromas, cremoso en boca y con un carbónico sutil y bien integrado, del que presentará su nueva añada.

Por su parte, Chozas Carrascal apostará por la expresividad de cavas como el Eterno Gran Reserva Brut Nature, sin duda una de las etiquetas que mejor representan la extraordinaria capacidad de guarda de los cavas elaborados en altitud en el término municipal de Requena.

Pago de Tharsys, otra de las bodegas más reconocidas por el gran público, presentará las nuevas cuvées de su recientemente renovado sello Alegría, bajo el que agrupa cavas de diferentes tipologías con el marchamo de 'guarda superior'.

La de este año será también una edición especial para Bodegas Hispano+Suizas, que descorchará botellas de la colección Tantum Ergo, entre ellas el Pinot Noir.

La influyente prescriptora británica Jancis Robinson ha encumbrado a este espumoso firmado por Pablo Ossorio y Rafael Navarro como mejor cava rosado del mundo.

Todos estos cavas estarán armonizados en el Mercado de Colón por la propuesta gastronómica de algunos de los establecimientos del recinto valenciano, entre ellos Ma Khin Café, Suc de Lluna, Martin&Mary, Mi Cub, Manglano y Pantalán 5.

Los locales ofrecerán una interesante selección de tapas, pinchos y otras elaboraciones especialmente pensadas para acompañar unos cavas que se presentan como la mejor propuesta para celebrar con familia y amigos en este final de año, justo en la antesala del inicio de las fiestas navideñas.

Esta edición será, además, especialmente interesante para organizadores y asistentes, ya que Requena ha sido designada por ACEVIN durante todo el 2026 como 'Ciudad Española del Vino', un título bajo el que el municipio está redoblando sus esfuerzos para visibilizar todos sus encantos y reclamos.