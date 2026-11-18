Gran fiesta gastronómica hasta el 29 de noviembre en un pueblo: pinchos por 2 euros y cata de quesos y jamón por 15€

Hasta el 29 de noviembre el Rincón de Ademuz celebra la Ruta Gastronómica de la Manzana Esperiega: bares y restaurantes de la comarca preparan menús, tapas, postres y cócteles con esta variedad autóctona como protagonista.

Pero además, el viernes 20 de noviembre, a las 20:30, la carpa del Polideportivo de Casas Bajas acoge una cata de vino, quesos y jamón con Isa Armero, de Patapuerca -segunda mejor sumiller de la Comunitat Valenciana en 2018-, y la bodega Amprius Lagar.

Es la mejor manera de abrir el fin de semana sin prisas, y los tickets, que se venden en el Ayuntamiento del municipio, cuestan 15 €.

Patapuerca es una taberna ibérica de Valencia que abrió en noviembre de 2016 en el barrio del Cedro y que hoy tiene otro local en Benimaclet.

Amprius Lagar (Lagar d'Amprius) es una bodega del Matarraña, en Teruel, con viñedos en Calaceite y Arens de Lledó. Trabaja garnacha, syrah, chardonnay y gewürztraminer, y sus vinos tienen certificado ecológico desde 2020.

En Casas Bajas

En El Rulo sirven pinchos variados por 2 euros cada uno: tomate cherry y ventresca con crema balsámica de manzana esperiega; manzana esperiega caramelizada con anchoas, y montadito de secreto de cerdo con compota de manzana esperiega.

En el restaurante La Moncloa preparan un menú especial con motivo de la XII Feria de la Manzana Esperiega, por 22 € y con bebida aparte, solo los fines de semana: tempura de berenjena sobre alioli de manzana; costillas de cerdo asadas en jugo de manzana con tabulé y membrillo, y tarta de manzana con crumble de mantequilla y bola de helado.

Feria de la Manzana Esperiega del Rincón de Ademuz. EE

En El Olivo, su menú Nuestra manzana, por 27 € los fines de semana y con reserva previa, incluye canelón relleno de secreto con daditos de manzana; croqueta cremosa de morcilla con esperiega gelificada; carpaccio de manzana con queso curado, brotes, nueces y vinagreta de manzana, miel y mostaza; estofado de ciervo y manzana, y, de postre, manzana esperiega asada con crema pastelera, caramelo salado y teja de almendras.

En Ademuz

En Pitoches hay disponibles dos propuestas: el menú Comer Territorio, por 22 € (con vino, gaseosa y agua), con trampantojo de solomillo; puchero de Ademuz o pies deshuesados con compota de manzana, y tarta de queso o tarta de manzana.

Y la tapa de la feria, a 2 €, de carpaccio de esperiega con secreto y reducción de Pedro Ximénez.

En El Refugio se puede degustar de un saquito de carrillera sobre compota de manzana esperiega, a 2 €, pero solo los días de la feria: 20, 21 y 22 de noviembre.

En el Bar La Cabaña, tarta salada de camembert, cebolla caramelizada y manzana esperiega, a 6 € los fines de semana.

Y en el Pub El Rincón, el combinado manSAna a 6 €, disponible únicamente el sábado 21 de noviembre.

En Castielfabib

Casa Pepe, en Mas de Jacinto ofrece el menú Otoño en la mesa por 20 € (con vino, gaseosa o agua; sin cervezas, refrescos ni café): ensalada de manzana, frutos de temporada, perlas de queso rellenas de naranja y salsa de trufa; ragú de venado con manzana, y cremoso de manzana con chocolate blanco, frambuesas y arándanos.

Los Centenares sirven su menú de manzana esperiega por 23 € (bebida y café aparte) los fines de semana: puré de calabaza ecológica de Castielfabib con dados de manzana esperiega salteada en mantequilla; codillo estofado en su salsa con un toque de esperiega y tomillo, y tartaleta de hojaldre con manzana esperiega y helado de vainilla.

Los días de la feria, además, hay foodtrucks y pulpería y sidrería; y el sábado a las 13:00, la XII Feria de la Manzana Esperiega tendrá su comida popular, un momento para parar, compartir y seguir la conversación que empieza en los puestos.

El menú es sencillo y de los de siempre: puchero de pueblo más el postre por 15 €. Qué mejor que cocina de cuchara para una fecha en la que en el Rincón ya aprieta el frío.