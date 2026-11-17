Gran fiesta del almuerzo el 26 de noviembre: se decidirá qué restaurante hace el mejor bocadillo de Valencia

Tras una década rindiendo homenaje a una tradición gastronómica tan profundamente arraigada en la Comunitat Valenciana como es el esmorzar, Amstel, marca de HEINEKEN España, celebró este sábado la final del Gran Cacau d´Or 2026.

De cara a escoger al campeón de campeones del almuerzo tradicional valenciano, la marca organizó una jornada abierta al público en la que los tres establecimientos finalistas, Mesón Canela, Casa Marina y Los Abetos, deleitaron a los asistentes con sus respectivos bocadillos, creaciones gastronómicas que compiten para alzarse con el Gran Cacau d'Or 2026.

El ganador del top 3 se dará a conocer el próximo 26 de noviembre en Alzira.

Para Ainoa de Olazábal, Marketing Manager de Amstel España, "a lo largo de esta década celebrando los premios Cacau d´Or, hemos querido mantener viva la esencia del esmorzar, reconociendo y acompañando a todos los establecimientos que han formado parte de esta seña de identidad gastronómica y social de la Comunitat Valenciana".

Siguiendo el ritual propio, los asistentes probaron los tres bocadillos finalistas, acompañados de sus mejores complementos, una Amstel, cacaos y olivas.

Las propuestas de Mesón Canela, Casa Marina y Los Abetos fueron las elegidas por el jurado para disputar la final del Gran Cacau d’Or entre los diez establecimientos más votados por el público.

En el caso de Mesón Canela, su propuesta Braskeitor cuenta con ingredientes como el entrecot de lomo alto, jamón cortado a mano a la plancha, queso fundido, dos huevos fritos en aceite de oliva y cebolla pochada.

L´Entrepà de La Valldigna, de Casa Marina, combina figatells, botifarra, queso, cebolla a la plancha y mayonesa trufada.

En el caso de Los Abetos, el Fardatxo está elaborado con lagartito ibérico, berenjena, canónigos frescos y mayonesa casera de tomate seco y lima.

Completan este Top 10 Ca Saoret, Casa Baldo, Ca Rakel, Pelayo Gastrotrinquet, Mercado Denia Magallanes, Mar de Sabors y Beluga.

La experiencia no fue únicamente gastronómica: los asistentes pudieron 'saborear' la cultura en todas sus formas.

El evento, celebrado en la calle Burriana 30 de Valencia, fue amenizado con música en directo de la mano de los artistas Zzoilo y Kid Rizzo DJ; un punto de humor con el monologuista Raúl Antón y un toque artístico aportado por los artesanos Ana Illueca y Adrián Salvador.

Veredicto

Con motivo de esta edición especial, Amstel quiso otorgar un papel protagonista al público.

De esta forma, los valencianos, a través de sus votos, pudieron elegir qué diez establecimientos, de entre los 42 participantes, conseguirían superar la primera criba y alcanzar la gran final.

El encuentro contó con la presencia del periodista y divulgador gastronómico, Paco Alonso, quien junto al resto del jurado, compuesto por Juanjo Rausell, presidente del Gremio de Panaderos de València; Isabel Cosme, cocinera, en representación de "Dones Esmorzadores"; José Belloch, empresario, en representación de "La Cultura del Almuerzo" y Paco Ahedo, responsable de eventos para HEINEKEN España en Levante, decidieron qué establecimiento se alzará con el Gran Cacau d´Or en la ceremonia final.